Messi x Salah: o encontro na Copa entre ícones da Argentina e do Egito - (crédito: BBC Geral)

Lionel Messi vs. Mohamed Salah. Duas lendas do futebol. Dois ícones nacionais.

Nesta terça-feira (7/7), às 13 horas de Brasília, a Argentina enfrenta o Egito em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo da Fifa de Futebol Masculino de 2026. E o jogo reúne dois dos maiores jogadores da atualidade.

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Messi tem 39 anos e Salah tem 34. Ambos estão se aproximando do final das suas carreiras.

O argentino já indicou que esta será sua última Copa do Mundo, mas Salah ainda espera poder jogar em 2030.

Os dois têm históricos muito diferentes em Copas do Mundo.

Messi já foi campeão, no Catar em 2022. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos no torneio, recordista de participações e um dos artilheiros da Copa de 2026 até aqui.

Já Salah tem outra história. Esta é a sua terceira Copa do Mundo pelo Egito e a primeira vez no mata-mata. Seu país chega às oitavas de final pela primeira vez.

O Egito perdeu as finais da Copa Africana de Nações em 2017 e 2021, durante a carreira de Salah. Ele estava envolvido em graves desentendimentos públicos com a federação de futebol do país sobre questões como direitos de imagem, planos de viagem e a direção técnica da equipe.

Sua cavadinha na cobrança de pênalti ajudou o Egito a fazer história, vencendo a Austrália nos 16 avos de final. E Salah espera que o jogo de hoje marque seu maior momento nas Copas do Mundo.

'Quanto mais perto ficamos de ver um ente querido partir, mais sentimos sua falta'

A palavra mais mencionada na Argentina no momento é "tetracampeonato".

Mas a questão que todos se fazem e ninguém quer mencionar é "o que faremos quando Messi se aposentar?"

A cada nova partida da seleção argentina na Copa do Mundo (como a de hoje contra o Egito) é mais um passo rumo à glória — uma chance de atingir um feito atingido por apenas dois outros países, que são os dois títulos seguidos na Copa do Mundo: a Itália, em 1934 e 1938, e o Brasil, em 1958 e 1962.

Ainda assim, cada partida também nos leva para mais perto da aposentadoria do maior ícone do futebol argentino da atualidade: o capitão da seleção nacional, Lionel Messi.

Seus gols neste torneio (sete, até aqui), seus novos recordes (sua sexta Copa do Mundo, marcando em oito partidas consecutivas pelo torneio) e encontros dramáticos, como o jogo contra Cabo Verde, deixaram o país concentrado apenas no momento presente.

Para completar, Messi vem jogando como se tivesse 25 anos de idade, não 39.

Todos nós sabemos que o homem que levou a Argentina a uma vitória na Copa do Mundo (2022, no Catar) e dois títulos da Copa América (2021, no Brasil, e 2024, nos Estados Unidos) está dançando seu último tango com a camisa alviceleste.

Por isso, cada vitória representa um progresso no torneio, mas também mais uma oportunidade para ver o homem que conseguiu atingir o mesmo nível de Diego Maradona (1960-2020) no nosso panteão de deuses do futebol.

É interessante observar que muitos jornalistas esportivos da Argentina criticaram a seleção nacional por ter novamente se tornado "Messi-dependente" nesta Copa do Mundo, segundo eles.

Mas uma das grandes conquistas atribuídas ao técnico Lionel Scaloni foi a de ser o primeiro a formar uma equipe que complementasse Messi, em vez de depender dele.

Nos anos anteriores à chegada de Scaloni, a seleção argentina sofreu uma série de derrotas: a final da Copa de 2014, no Brasil, e duas derrotas nos pênaltis na final da Copa América (em 2015, no Chile, e nos Estados Unidos, em 2016). Mas tudo isso mudou com o técnico atual.

Agora, apenas quatro dos 11 gols da Argentina nos Estados Unidos não foram marcados por Messi. Os dois principais atacantes (Lautaro Martínez e Julian Alvarez) parecem jogar apenas como servidores do grande capitão e os criativos meio-campistas que se destacaram em torneios anteriores (Enzo Fernández e Alexis Mac Allister) parecem mais concentrados em defender seu próprio gol do que em atacar os adversários.

Como em um relacionamento amoroso, parece que, quanto mais perto ficamos de ver um ente querido partir, mais precisamos dele.

'Ele é orgulho, alegria e inspiração'

Salah é muito mais que um jogador de futebol. Ele é orgulho, alegria e inspiração.

Ele inspira milhões de egípcios todos os dias. Sua história, vindo de uma pequena aldeia em Nagrig, no nordeste do país, para os maiores estádios de futebol do mundo, traz orgulho para todos os egípcios.

Ele nos mostra que, com fé e muito trabalho, tudo é possível. As pessoas o observam e sentem esperança, não apenas no futebol, mas na vida.

O que faz com que Salah seja ainda mais especial é quem ele é como pessoa. Salah é humilde, calmo e respeitoso.

Não importa o quanto ele ganhe importância, nunca se esquece de onde veio. Ele sempre representa o Egito da melhor forma, algo que todos nós realmente valorizamos e admiramos.

Hoje, quando assistimos ao Egito na Copa do Mundo, existe uma sensação diferente se Salah estiver em campo.

O Egito venceu a Austrália em um jogo difícil, decidido nos pênaltis. Todo o país vivia junto cada segundo.

Os corações batiam com rapidez, as famílias estavam reunidas. E, quando vencemos, parecia uma grande comemoração em todo o Egito.

Salah estava no centro daquela sensação, liderando, inspirando e oferecendo confiança para todos.

Os egípcios amam Salah profundamente. Ele reúne as pessoas e oferece momentos de que iremos nos lembrar para sempre.

Quando ele joga, você pode sentir todo o país atrás dele, orgulhoso e com esperança.

Para mim, pessoalmente, Salah inspira força, paciência e fé. Ele nos lembra para sempre continuarmos e nos mantermos fiéis conosco mesmos.

Salah não é apenas um astro do futebol. Ele é um símbolo de orgulho para todo cidadão egípcio.