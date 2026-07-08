InícioMundo
Mundo

Trump diz que cessar-fogo com o Irã 'acabou'

Declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, ocorreu durante reunião com o secretário-geral da OTAN em Ancara

O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho. - (crédito: AFP)
O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho. - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) que a trégua com o Irã "acabou" após os novos ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Trump chamou o Irã de "escória" e país governado por "malucos" depois que Teerã respondeu aos bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os preços do petróleo dispararam imediatamente 5% após as declarações do mandatário americano.

"No que me diz respeito, acabou", declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan em Ancara, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor.

"É apenas uma perda de tempo lidar com eles", acrescentou.

"Eles são escória, são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes, e são pessoas perversas e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, eles a usariam".

O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho.

"Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos", acrescentou Trump.

 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 08/07/2026 07:14 / atualizado em 08/07/2026 07:15
SIGA
x