Agência espacial australiana encontra a 'fonte provável' das misteriosas bolas espaciais

As autoridades locais pediram à população que evite tocar nos objetos misteriosos - (crédito: Corpo de Bombeiros de Queensland)

A Agência Espacial Australiana (ASA, na sigla em inglês) afirma ter "identificado a provável origem" das misteriosas bolas de metal que apareceram em uma praia no norte do Estado de Queensland no fim de semana.

Os seis objetos sólidos descobertos em Forrest Beach, na costa nordeste da Austrália, foram considerados detritos espaciais. A ASA afirmou que eles "parecem ser compartimentos pressurizados de um veículo espacial".

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A agência acrescentou que está trabalhando com autoridades internacionais para confirmar formalmente o veículo de lançamento.

O departamento de bombeiros de Queensland informou que uma zona de exclusão de 50 metros permanece em vigor, e pediu para que ninguém toque nos objetos suspeitos na área, caso os encontrem.

O comunicado dizia que se alguém encontrar esses objetos deverá se afastar e ligar para os serviços de emergência.

Na internet, circularam especulações de que as esferas seriam tanques de propelente para espaçonaves e, portanto, poderiam conter resíduos de uma substância altamente inflamável ou reativa.

Segundo relatos, equipes vestindo trajes de proteção foram vistas colocando as esferas em recipientes para materiais perigosos sob vigilância policial, devido a preocupações de que elas pudessem conter substâncias nocivas.

Corpo de Bombeiros de Queensland As autoridades locais pediram à população que evite tocar nos objetos misteriosos

Lisa Scobie, proprietária de um restaurante local, disse que a comunidade estava curiosa para saber a origem das esferas.

"Aqui é muito tranquilo, não acontece muita coisa por aqui. Então, ter tanta atividade extra... isso definitivamente gerou um pouco de animação", disse ela à emissora pública ABC.

Segundo o último comunicado da ASA, "a localização e as características dos objetos são consistentes com detritos de um foguete estrangeiro que recentemente adentrou na atmosfera vindo da órbita".

Não é a primeira vez que objetos misteriosos como esses são avistados no litoral australiano.

Em 2023, a Índia confirmou que uma cúpula metálica gigante que apareceu numa praia da Austrália Ocidental era de um dos seus foguetes.

Depois, o porta-voz da agência espacial indiana disse à BBC que o foguete foi lançado por um de seus Veículos de Lançamento de Satélites Polares (PSLV).

Um objeto esférico semelhante aos descobertos neste fim de semana também foi encontrado em uma área remota de pastagens na Namíbia, no sul da África, em 2011.

Na época, especialistas disseram acreditar que provavelmente se tratava de um tanque de combustível ou tanque flexível contendo hidrazina - um propelente altamente volátil - de um foguete não tripulado.