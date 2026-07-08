Adolescente de 16 anos é apreendido acusado de ataque a escola na Alemanha

Schongau, uma pacata cidade de 12 mil habitantes na Baviera, tornou-se o centro das atenções após o ataque na escola - (crédito: Bandeira Alemanha)

A polícia alemã prendeu, nesta quarta-feira (8/7), um suspeito de 16 anos após um ataque em uma escola de ensino médio em Schongau, no estado da Baviera, que deixou duas adolescentes gravemente feridas.

"Segundo as informações disponíveis até o momento, duas jovens ficaram gravemente feridas", informou a polícia na rede social X, acrescentando que suas vidas não correm perigo.

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As autoridades não especificaram qual arma foi utilizada pelo agressor, embora a imprensa alemã tenha noticiado que o ataque foi perpetrado com uma faca.

Uma porta-voz da polícia afirmou à AFP que os investigadores consideram que se trata de um caso de "amok", termo utilizado na Alemanha para descrever um ato deliberado impulsionado por uma violência homicida descontrolada.

"Por enquanto, partimos do princípio de que o suspeito atuou sozinho", indicou a polícia no X, acrescentando que não há indícios da participação de outras pessoas.

As autoridades também não informaram se o agressor e as duas jovens eram alunos do centro de ensino.

A polícia instalou um ponto de atendimento para os familiares dos estudantes em um quartel de bombeiros de Schongau, localidade de cerca de 12.000 habitantes a menos de 100 quilômetros de Munique.

Segundo o jornal alemão Bild, foram mobilizados seis helicópteros, um deles destinado ao atendimento médico das vítimas.

A violência em centros de ensino é pouco frequente na Alemanha, mas há precedentes.

No ano passado, um jovem de 17 anos feriu gravemente um professor de 45 anos em um instituto na cidade de Essen. Em seguida, foi detido pela polícia.

Segundo a Promotoria, o suspeito agiu por motivações jihadistas e também feriu um homem escolhido ao acaso na rua e o zelador de uma escola fundamental.