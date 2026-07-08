Equipes encontram destroços de Boeing 737 desaparecido no Paquistão

This handout photograph taken on July 8, 2026 and released by the Pakistan Airports Authority shows Pakistan Navy and Pakistan Maritime Security Agency personnel transporting the wreckage of the K2 Airways Cargo Boeing 737, after it was recovered during a search and rescue operation in the Arabian Sea, off Ormara town. Pakistan located the wreckage of a Boeing cargo plane on July 8, the country's airports authority said, adding that rescuers were searching for five crew on board when the aircraft had gone missing. (Photo by Pakistan Airports Authority / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Pakistan Airports Authority / - " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - (crédito: PAKISTAN AIRPORTS AUTHORITY / AFP)

Equipes paquistanesas localizaram os destroços de um avião de carga Boeing 737 durante uma operação de busca nesta quarta-feira (8/7). A aeronave havia desaparecido horas antes na costa de Karachi, centro financeiro do país. Apesar da localização de partes do avião, os cinco tripulantes ainda não foram encontrados, segundo as últimas informações das autoridades.

Segundo o jornal britânico The Guardian, após 12 horas de buscas, a Marinha do Paquistão e a agência de resgate marítimo localizaram e identificaram os destroços do Boeing 737 de carga da K2 Airways, que havia sido declarado desaparecido na noite anterior. A informação foi divulgada pela Autoridade de Aviação Civil do Paquistão (PAA, na sigla em inglês), em comunicado publicado no X.

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As autoridades do país divulgaram imagens das equipes transferindo parte dos destroços para uma embarcação maior. Em uma delas, é possível ver peças nas cores vermelha e branca, com a inscrição "K2 Air", sobre o convés do navio.

O primeiro-ministro do país, Shahbaz Sharif, expressou "profundo pesar, tristeza e consternação pelo trágico incidente no qual uma aeronave de carga privada caiu no Mar Arábico e desapareceu".

De acordo com o jornal britânico, uma fonte confirmou que navios da Marinha paquistanesa e da marinha mercante participavam das buscas, com apoio de aeronaves militares.

A aeronave foi detectada pelo radar "descendo rapidamente e mudando de rumo de forma abrupta" às 21h21 de terça-feira. O contato de comunicação foi perdido a cerca de 155 milhas náuticas a oeste de Karachi, informou a PAA.

A K2 Airways é uma companhia aérea de carga privada do Paquistão que opera voos regulares e fretados, tanto domésticos quanto internacionais. Fabricada em 1999, a aeronave operou como avião de passageiros para a Aeroflot e a Garuda Indonesia antes de ser convertida para transporte de carga em 2012, de acordo com o site Airfleets.net.