Bonnie Tyler, cantora de 'Total Eclipse of the Heart', morre aos 75 anos

Bonnie não tinha 'grandes planos' de gravar discos até ser descoberta por um caça-talentos - (crédito: Getty Images)

Bonnie Tyler é conhecida por milhões como a cantora de voz rouca por trás do sucesso dos anos 80 Total Eclipse of the Heart.

A cantora britânica — cujo nome verdadeiro era Gaynor Hopkins — faleceu aos 75 anos.

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Um comunicado em seu site oficial desta quinta-feira (9/7) informa que ela morreu "inesperadamente" na noite passada, em um hospital português, "em decorrência da doença para a qual estava sendo tratada".

Em maio, ela havia sido colocada em coma induzido após uma cirurgia de emergência no intestino em Portugal. No mês passado, seu porta-voz disse que ela havia saído do coma, mas continuava "muito doente e na UTI".

Após alcançar a fama, ela foi apelidada de "a Rod Stewart feminina" por sua voz rouca e teve uma carreira que durou 50 anos.

Mas tudo começou ainda jovem, quando ela levava discos em sacolas plásticas para a casa da tia para ouvir música com os primos.

Getty Images Bonnie não tinha 'grandes planos' de gravar discos até ser descoberta por um caça-talentos

A jovem Gaynor adorava música rock e queria estar em uma banda.

Após sete anos tocando em clubes de rúgbi e de trabalhadores, finalmente surgiu a oportunidade de gravar uma canção.

Ela disse que não tinha "grandes planos" para gravar discos até que o agente Roger Bell a descobriu cantando em uma boate em Swansea, no País de Gales.

Ele a levou para Londres, e, em 1977, ela lançou seu primeiro single, a canção romântica Lost in France — que a levou a cantar no [famoso programa de música da televisão] Top Of The Pops.

Mas seu amor pelo rock nunca a abandonou e ela queria fazer "coisas mais ousadas".

Bonnie acabou assinando contrato com a gravadora RCA, que tinha Elvis Presley em seu catálogo. Na época, ela trabalhava com o nome de Sherene Davies, mas a gravadora sugeriu que ela mudasse, pois Sherene "soava como nome de dançarina do ventre".

Bonnie disse: "Peguei um jornal e escrevi todos os primeiros nomes que encontrei em uma lista e todos os sobrenomes em outra. Depois, compilei as duas listas e cheguei a Bonnie Tyler. E tem sido um nome brilhante."

Ela lançou Total Eclipse of the Heart cinco anos depois de Lost in France. A canção mudou sua vida.

"A primeira vez que ouvi foi quando [o compositor] Jim Steinman a tocou ao piano em Nova York", disse ela.

"Ele cantou a música inteira e eu fiquei tipo, 'Meu Deus, essa música é incrível. Não acredito que o Jim está me dando ela'."

"Quando gravei a música, pensei que ninguém iria tocá-la porque ela é muito longa."

"A versão original tem oito minutos de duração."

Mas uma versão radiofônica de quatro minutos conquistou o mundo, com a balada permanecendo duas semanas em primeiro lugar no Reino Unido e quatro semanas nos Estados Unidos.

Bonnie continuou a ter uma série de outros sucessos, incluindo Holding out for a Hero, It's A Heartache, Together e If You Were A Woman (And I Was A Man).

Getty Images Bonnie ficou famosa no mundo todo com seu sucesso dos anos 80 Total Eclipse of the Heart

Ela foi indicada três vezes ao Grammy de melhor performance vocal feminina — pelo single Total Eclipse of the Heart, pelo álbum Faster Than The Speed Of Night e pelo single Here She Comes.

Em 2013, ela representou o Reino Unido no festival Eurovision. Em 2022 foi condecorada com a Ordem do Império Britânico (MBE) por seus serviços à música, concedida pelo príncipe William no ano seguinte.

"Cresci numa casa popular. Nunca pensei que receberia uma Ordem do Império Britânico (MBE)", disse ela em 2023.

Naquele ano, ela publicou uma autobiografia intitulada Straight from the Heart ("Direto do Coração").

"Eu era uma garotinha muito tímida, então como cheguei onde estou agora é uma verdadeira jornada, e eu levo vocês nessa jornada", disse ela.

"Eu não imaginava que isso pudesse acontecer com uma Gaynor de Skewen [um vilarejo no País de Gales], sabe?"

Este ano, a música que a tornou uma estrela alcançou um bilhão de reproduções no Spotify.

No YouTube, o vídeo oficial já foi visto mais de 1,3 bilhão de vezes.

Após 43 anos cantando Total Eclipse of the Heart, ela disse que nunca se cansou dela.

"Eu adoro", disse.

Getty Images Tyler foi descoberta pelo caça-talentos Roger Bell em uma boate de Swansea, no País de Gales

"Minha mãe me ensinou a acreditar em mim mesma", disse ela à BBC no ano passado.

"Eu era uma garotinha muito tímida na escola, muito tímida."

"Mas eu superei isso, porque adoro cantar."

Segundo relatos, Bonnie e seu marido, Robert Sullivan, possuem 22 casas em todo o mundo, embora dividam seu tempo principalmente entre Portugal e sua residência em Swansea.

Apesar de virem de uma família grande e musical, Tyler e Sullivan nunca tiveram filhos. Ela já havia declarado à BBC: "Eu adoro crianças, sem dúvida."

"Sabe quando a maioria das pessoas entra num avião e evita crianças como se fossem a peste? Eu não. Eu fico tipo, 'posso sentar aqui?'"

"Eu sofri um aborto espontâneo aos 40 anos, deixei para muito tarde, sabe? Gostaria de ter começado antes, mas minha carreira tomou conta e era sempre 'ano que vem, ano que vem'."

"E o ano seguinte só chegou quando eu já tinha 39 anos."

Após sofrer um aborto espontâneo, Tyler dedicou-se inteiramente ao trabalho.

"Tentamos por mais alguns anos, mas... estamos bem, estamos felizes."

Assim ela conquistou o mundo da música. Bonnie Tyler será sempre lembrada como a estrela galesa que — como diz sua canção Holding Out For a Hero — não estava só à espera de um herói. Ela própria foi uma heroína para milhões de pessoas.