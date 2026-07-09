Turista australiana sofre dois sequestros no mesmo dia na Itália

Stephanie em um dos registros feitos durante a viagem à Itália - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma viagem de férias pela Europa se transformou em um cenário de pânico para a executiva australiana Stephanie, de 36 anos. O caso ocorreu na região da Sicília, na Itália, onde a turista acabou sendo alvo de duas tentativas de sequestro por homens diferentes em um intervalo de poucas horas. A jovem, que pretendia investir no país e praticar esportes, precisou saltar de veículos em movimento e se esconder em plantações para sobreviver.

Moradora de Melbourne, Stephanie viajava com amigos em outubro do ano passado. Quando o grupo retornou, ela decidiu estender a estadia em solo italiano sozinha. O objetivo era conhecer o projeto habitacional que vende casas abandonadas pelo valor simbólico de 1 euro, o equivalente a US$ 1,14. Além disso, a executiva buscava praticar kitesurf na cidade de Lo Stagnone, localizada nas proximidades de Marsala.

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Segundo o jornal New York Post, a situação de perigo começou durante um encontro noturno com outros praticantes do esporte. O grupo decidiu se deslocar para outro estabelecimento comercial. Stephanie aceitou a carona de um homem estrangeiro expatriado, mas o motorista mudou a rota planejada e acelerou o veículo repentinamente de forma agressiva.

De acordo com o relato da vítima, o homem atingiu velocidades elevadas em vias inadequadas. "Entrei no carro e ele começou a dirigir. Percorremos 300 metros, 400 metros e ele disse: ‘Vamos ver se conseguimos chegar a 160 km/h com este carro’", explicou a australiana. Diante dos pedidos para descer, o condutor aumentava a aceleração nas estradas estreitas da região siciliana.

Durante o trajeto, a executiva enviou secretamente a localização de seu aparelho celular para um instrutor de kitesurf. O veículo percorreu uma distância estimada de 12km até entrar em um condomínio fechado. Ao perceber que as travas de segurança do automóvel estavam abertas, a passageira abriu a porta, saltou para a via pública e correu em direção a uma área isolada para se esconder.

A segunda abordagem e a fuga final

Após caminhar por alguns quilômetros, a turista localizou um carro de segurança particular com as luzes de alerta ligadas. Utilizando um aplicativo de tradução digital em seu telefone, ela relatou o ocorrido ao profissional, que se comprometeu a transportá-la até o hotel cadastrado.

O trajeto foi interrompido quando o funcionário desviou para um beco deserto. O homem utilizou o mesmo celular da vítima para escrever uma mensagem de teor intimidador. "O que você vai fazer por mim por te levar para casa?", questionou o motorista. Diante da ameaça, Stephanie abriu a porta novamente e fugiu a pé em direção a um vinhedo local.

A caminhada de retorno ao hotel foi feita sob cautela. A turista realizava pagamentos comerciais em máquinas automáticas de bebidas ao longo do percurso para que o extrato bancário servisse como rastreamento oficial de seus passos em caso de desaparecimento.

A australiana conseguiu chegar em segurança ao hotel e reencontrou a equipe esportiva no dia seguinte. O projeto de adquirir uma propriedade imobiliária na Itália foi temporariamente cancelado. A executiva ressaltou que o agressor inicial não era italiano e alertou que os índices de violência de gênero são problemas globais, citando os dados de criminalidade doméstica registrados também em seu país de origem.