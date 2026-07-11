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CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

Líder iraniano promete vingança por Ali Khamenei : "exigência do povo"

Declaração foi publicada na rede social X poucos dias após o funeral do antigo líder, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos em fevereiro

Ali Khamenei foi enterrado na sexta-feira (10/6), na cidade de Mashhad, após uma série de cerimônias fúnebres realizadas ao longo de seis dias entre o Irã e o Iraque - (crédito: khamenei.ir/AFP)
Ali Khamenei foi enterrado na sexta-feira (10/6), na cidade de Mashhad, após uma série de cerimônias fúnebres realizadas ao longo de seis dias entre o Irã e o Iraque - (crédito: khamenei.ir/AFP)

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou neste sábado (11/6) que a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, "não ficará sem resposta" e classificou a vingança como uma exigência da população iraniana. A declaração foi publicada na rede social X poucos dias após o funeral do antigo líder, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos em fevereiro.

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"A vingança pelo mártir do Irã é a exigência do nosso povo e, com toda a certeza, deve ser realizada", escreveu Mojtaba. Na mesma publicação, ele ameaçou os responsáveis pelo ataque. "Esses criminosos, cuja lista completa — do primeiro ao último — está em nossas mãos, levarão para o túmulo o desejo de ter uma morte tranquila, em sua própria cama".

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Ali Khamenei foi enterrado na sexta-feira (10/6), na cidade de Meshed, após uma série de cerimônias fúnebres realizadas ao longo de seis dias entre o Irã e o Iraque. Seu filho, Mojtaba Khamenei, de 56 anos, assumiu o comando da República Islâmica em março, sucedendo o pai no posto de líder supremo, a mais alta autoridade política e religiosa do país.

Desde que foi nomeado, Mojtaba não fez aparições públicas. Segundo a Agência France-Presse (AFP), ele também ficou gravemente ferido no bombardeio que matou Ali Khamenei.

A manifestação ocorre em um momento de retorno da tensão entre os dois países. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o acordo de paz com o Irã estava encerrado e ordenou novos ataques contra a capital iraniana.

Trump, na sexta-feira (10/6), voltou a ameaçar o regime iraniano ao afirmar que os Estados Unidos responderiam de forma devastadora a qualquer tentativa de atentado contra sua vida. Em publicação nas redes sociais, o presidente disse que "mil mísseis estão prontos e carregados" para atingir o Irã e que "milhares" de outros poderiam ser disparados em seguida.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 11/07/2026 10:03 / atualizado em 11/07/2026 10:04
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