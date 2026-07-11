Polícia investiga morte de Jayden Adams, jogador que disputou a Copa pela África do Sul

Jayden Adams, meio-campista da África do Sul e do clube sul-africano Mamelodi Sundowns, faleceu aos 25 anos, poucas semanas após representar seu país na Copa do Mundo.

Adams jogou em todas as três partidas da África do Sul na fase de grupos do torneio, onde a equipe chegou às oitavas de final antes de ser eliminada pelo Canadá — uma das nações anfitriãs — na fase de 16 avos de final.

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"Com profunda comoção e grande pesar, recebi a notícia do falecimento de Jayden Adams", declarou Gayton McKenzie, ministro do Esporte, das Artes e da Cultura da África do Sul.

"O futebol sul-africano perdeu um de seus jovens talentos mais brilhantes, e nossa nação se une ao luto de sua família, de seus companheiros de equipe e dos milhões de torcedores que o viram crescer, passando de uma promessa (...) a se tornar jogador da seleção principal dos Bafana Bafana."

Investigação policial

A polícia sul-africana informou que abriu uma investigação após o corpo de um homem de 25 anos ser encontrado em uma residência em Schotschekloof, bairro localizado no centro da Cidade do Cabo, na manhã de sábado (11/7).

McKenzie acrescentou: "A causa da morte de Jayden ainda não foi confirmada. Faço um apelo à imprensa e ao público para que ajam com prudência e compaixão, abstendo-se de especulações, para que sua família e o Mamelodi Sundowns tenham o espaço e a privacidade de que precisam neste momento tão difícil."

"Qualquer informação oficial será divulgada, no momento oportuno, pelas partes responsáveis."

Getty Images Adams, durante partida contra a República Tcheca

Adams foi titular no empate em 1 a 1 contra a República Tcheca, pelo Grupo A, apesar de ter recebido a notícia do falecimento de sua avó poucas horas antes do início da partida.

O Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul declarou estar "chocado com a morte prematura" de Adams, que estreou pela seleção sul-africana em 2022.

"Jayden representou recentemente a África do Sul na Copa do Mundo de 2026, carregando com orgulho, coragem e distinção as esperanças da nação", disse a entidade.

"Sua morte representa uma perda imensurável para sua família, seus companheiros de equipe, seus clubes, a comunidade do futebol e todo o país. O futebol sul-africano perdeu um jogador de enorme talento, um dedicado representante deste esporte e um jovem que ainda tinha muito a oferecer."

Adams iniciou sua carreira no Stellenbosch FC antes de se transferir para o Mamelodi Sundowns, em janeiro de 2025. No clube, conquistou o Campeonato Sul-Africano e a Liga dos Campeões da África.

Ele também fez parte da seleção da África do Sul que chegou às semifinais da Copa Africana de Nações de 2024. Posteriormente, foi convocado pelo técnico Hugo Broos para a Copa do Mundo, competição na qual a equipe fez história ao alcançar, pela primeira vez, a fase eliminatória do torneio.