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Semifinais da Copa do Mundo 2026: os jogos definidos e os horários dos próximos confrontos

Confira as datas e horários de todos os jogos da Copa até a final no dia 19 de julho.

Semifinais da Copa do Mundo 2026: os jogos definidos e os horários dos próximos confrontos - (crédito: BBC Geral)
Semifinais da Copa do Mundo 2026: os jogos definidos e os horários dos próximos confrontos - (crédito: BBC Geral)

França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Um desses será o novo campeão do mundo no próximo domingo (19/7) na grande final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Nova Jersey.

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Espanha e Inglaterra buscam o bicampeonato. A França tenta sua terceira Copa. A Argentina está atrás do tetra.

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Confira abaixo as datas e horários dos próximos jogos da Copa do Mundo 2026.

Na fase das quartas de final, foram eliminados:

  • Marrocos
  • Bélgica
  • Noruega
  • Suíça

Na fase de oitavas, foram eliminados:

  • Canadá
  • Paraguai
  • Brasil
  • México
  • Portugal
  • Estados Unidos
  • Egito
  • Colômbia

Na fase de 16 avos, foram eliminados:

  • África do Sul
  • Japão
  • Alemanha
  • Holanda
  • Costa do Marfim
  • Suécia
  • Equador
  • República Democrática do Congo
  • Senegal
  • Bósnia
  • Áustria
  • Croácia
  • Argélia
  • Austrália
  • Cabo Verde
  • Gana

No total, 16 times foram eliminados já na fase de grupos. Doze deles caíram por ficarem em último lugar nos seus grupos:

  • República Tcheca
  • Catar
  • Haiti
  • Turquia
  • Curaçao
  • Tunísia
  • Nova Zelândia
  • Arábia Saudita
  • Iraque
  • Jordânia
  • Uzbequistão
  • Panamá

Além deles, foram eliminados os quatro terceiros colocados com pior pontuação:

  • Irã
  • Coreia do Sul
  • Escócia
  • Uruguai
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BBC
BBC Geral
postado em 13/07/2026 04:04
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