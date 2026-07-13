Semifinais da Copa do Mundo 2026: os jogos definidos e os horários dos próximos confrontos

França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Um desses será o novo campeão do mundo no próximo domingo (19/7) na grande final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Nova Jersey.
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Espanha e Inglaterra buscam o bicampeonato. A França tenta sua terceira Copa. A Argentina está atrás do tetra.
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Confira abaixo as datas e horários dos próximos jogos da Copa do Mundo 2026.
Na fase das quartas de final, foram eliminados:
- Marrocos
- Bélgica
- Noruega
- Suíça
Na fase de oitavas, foram eliminados:
- Canadá
- Paraguai
- Brasil
- México
- Portugal
- Estados Unidos
- Egito
- Colômbia
Na fase de 16 avos, foram eliminados:
- África do Sul
- Japão
- Alemanha
- Holanda
- Costa do Marfim
- Suécia
- Equador
- República Democrática do Congo
- Senegal
- Bósnia
- Áustria
- Croácia
- Argélia
- Austrália
- Cabo Verde
- Gana
No total, 16 times foram eliminados já na fase de grupos. Doze deles caíram por ficarem em último lugar nos seus grupos:
- República Tcheca
- Catar
- Haiti
- Turquia
- Curaçao
- Tunísia
- Nova Zelândia
- Arábia Saudita
- Iraque
- Jordânia
- Uzbequistão
- Panamá
Além deles, foram eliminados os quatro terceiros colocados com pior pontuação:
- Irã
- Coreia do Sul
- Escócia
- Uruguai
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