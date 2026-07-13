Semifinais da Copa do Mundo 2026: os jogos definidos e os horários dos próximos confrontos - (crédito: BBC Geral)

França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Um desses será o novo campeão do mundo no próximo domingo (19/7) na grande final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Nova Jersey.

Espanha e Inglaterra buscam o bicampeonato. A França tenta sua terceira Copa. A Argentina está atrás do tetra.

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Confira abaixo as datas e horários dos próximos jogos da Copa do Mundo 2026.

Na fase das quartas de final, foram eliminados:

Marrocos

Bélgica

Noruega

Suíça

Na fase de oitavas, foram eliminados:

Canadá

Paraguai

Brasil

México

Portugal

Estados Unidos

Egito

Colômbia

Na fase de 16 avos, foram eliminados:

África do Sul

Japão

Alemanha

Holanda

Costa do Marfim

Suécia

Equador

República Democrática do Congo

Senegal

Bósnia

Áustria

Croácia

Argélia

Austrália

Cabo Verde

Gana

No total, 16 times foram eliminados já na fase de grupos. Doze deles caíram por ficarem em último lugar nos seus grupos:

República Tcheca

Catar

Haiti

Turquia

Curaçao

Tunísia

Nova Zelândia

Arábia Saudita

Iraque

Jordânia

Uzbequistão

Panamá

Além deles, foram eliminados os quatro terceiros colocados com pior pontuação: