Sam Neill, ator de Jurassic Park, morre aos 78 anos

O ator Sam Neill, famoso por seu papel principal em Jurassic Park, morreu aos 78 anos, anunciou sua família.

"É com imensa tristeza que a família de Sam Neill compartilha a notícia de seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, Austrália", diz o comunidado da família.

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A morte foi "repentina e inesperada", de acordo com a família do ator.

Sam Neill nasceu na Irlanda do Norte e cresceu na Nova Zelândia. O ator morreu "cercado pela família e partiu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida", também segundo o comunicado.

Sua carreira de ator o levou a assumir papéis principais em filmes como O Piano e A Caçada ao Outubro Vermelho. Mais recentemente, o ator interpretou um policial na série dramática de TV Peaky Blinders.

A família do ator agradeceu à equipe do Hospital Privado St. Vincent pelos cuidados prestados e informou que mais detalhes serão divulgados posteriormente.

"Mas, por agora, em nome da família, pedimos que respeitem a privacidade deles enquanto enfrentam essa perda imensurável", acrescentou o comunicado.

Em março de 2023, o ator revelou que estava fazendo quimioterapia havia um ano, após ser diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sangue que afeta o sistema linfático.

Mais tarde, o ator afirmou que a doença estava em remissão, embora precisasse fazer sessões mensais de quimioterapia pelo resto da vida.

Em abril deste ano, Sam Neill declarou ao canal australiano 7 News que um exame recente não detectou nenhum câncer em seu corpo.

Getty Images Sam Neill interpretou o Dr. Alan Grant em Jurassic Park.

Nascido Nigel John Dermot Neill em Omagh, Irlanda do Norte, em 1947, ele se mudou com a família para Christchurch, Nova Zelândia, ainda criança.

Aos 12 anos, adotou o nome Sam porque havia vários Nigels em sua escola.

Sam Neill começou a atuar enquanto estudava na Universidade de Canterbury e fez sua estreia no cinema em 1971 com o filme The City of No. Após diversos papéis na televisão e no cinema na Nova Zelândia, ganhou maior reconhecimento com o filme Sleeping Dogs (1977), um dos primeiros filmes do país a alcançar distribuição internacional.

Mais tarde, mudou-se para a Austrália, onde estrelou em My Brilliant Career (1979), um filme que o ajudou a se estabelecer como um ator de destaque.

Sam Neill alcançou fama mundial em 1993 por suas atuações em O Piano, de Jane Campion, filme vencedor do Oscar, e como o paleontólogo Dr. Alan Grant em Jurassic Park, de Steven Spielberg. Depois, assumiu o mesmo papel de Dr. Alan Grant em Jurassic Park III e Jurassic World: Domínio.

Ao longo de uma carreira de mais de cinco décadas, o ator acumulou mais de 150 créditos em filmes e séries.

Sam Neill foi nomeado Oficial da Ordem do Império Britânico (OBE) em 1991 por sua carreira como ator. Posteriormente, em 2007, foi nomeado Companheiro Distinto da Ordem do Mérito da Nova Zelândia e, em 2022, aceitou o título de cavaleiro após alterações no sistema de honrarias da Nova Zelândia permitirem que os agraciados adotassem títulos honoríficos.

Em seu livro de memórias de 2023, Did I Ever Tell You This?, ele revelou detalhes sobre seu diagnóstico e tratamento de câncer.

"Não tenho medo de morrer", disse ele à BBC na época. "O que eu não quero é parar de viver, porque eu realmente gosto de viver."

Ele acrescentou: "Encarei isso como uma aventura, uma aventura bastante sombria, mas uma aventura mesmo assim."

Sam Neill deixa quatro filhos e oito netos.