'Todo mundo corria, se espremendo': como incêndio que matou 28 pessoas devastou bar em Bangcoc

A banda indie Thotsakan se apresentava em um bar lotado em Bangcoc, na Tailândia, no domingo (12/07), quando o empresário da banda, Ice Athipat Wijarn, que estava sentado fora do palco, viu fumaça saindo de trás do tecladista.

O tecladista, Kwang, gritou para as pessoas fugirem — e, em segundos, um incêndio violento devastou o bar Rong Beer Na Lat Phrao, no vibrante distrito de Chatuchak, na cidade.

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Ice lembra de ter se atrapalhado com a porta na sala tomada pela fumaça enquanto tentava escapar.

"Todas as pessoas estavam correndo, se espremendo umas contra as outras", contou ele ao programa de entrevistas tailandês Hone-Krasae. Ele estava rastejando em direção à saída, quando algo explodiu e o arremessou para fora do bar.

O incêndio matou pelo menos 28 pessoas e deixou dezenas de feridos, confirmaram as autoridades nesta segunda-feira.

Kwang, juntamente com a cantora Breeze e o baterista Bew, ambos da banda Thotsakan, morreram em decorrência dos ferimentos, segundo uma publicação no Facebook de outro integrante da banda, Patchara Songphatkaew. Ainda não se sabe o que aconteceu com Din, um dos cantores da banda.

"Talvez um milagre aconteça", escreveu Patchara. "Vamos rezar para que tudo dê certo."

O cantor Tik Chaichana conseguiu escapar ileso apenas porque foi ao banheiro momentos antes do incêndio começar, informou a mídia tailandesa. Vídeos na internet mostram o momento em que ele chora ao sair correndo do bar em chamas.

"Estou bem, obrigado a todos pela preocupação. Mas meu celular e todos os meus pertences queimaram... Não estou nada bem da cabeça agora", escreveu Tik no Facebook.

O Rong Beer Na Lat Phrao, assim como muitos outros bares e pubs na mesma rua, era popular entre os moradores locais. Até o momento da publicação deste texto, apenas um estrangeiro, do Laos, foi identificado entre os mortos.

Imagens divulgadas pela internet mostram clientes em pânico gritando enquanto fogem – alguns com as roupas em chamas – pela porta da frente.

Mais de 60 pessoas estão sendo tratadas em hospitais, oito delas em estado grave, segundo as autoridades tailandesas.

Vários moradores da região disseram estar chocados com a dimensão do incêndio.

"Eu vi [os bombeiros] tentando apagar as chamas em quase todos os lugares", disse Titi Liewcha, que mora do outro lado da rua do bar. "Vi ambulâncias e veículos de resgate por toda parte. Eu não sabia o que fazer. Fiquei sentado lá, atordoado, por um tempo."

Ao chegarem ao local, os bombeiros conseguiram controlar as chamas em cerca de meia hora.

A tailandesa Phatsara Khamloet, que esteve no pub em maio, recorda que ficou impressionada com o interior escuro e labiríntico.

"Parecia que nem estava aberto por causa do vidro. Estava tão escuro que não dava para ver nada lá dentro", disse Phatsara à BBC Thai, serviço de notícias da BBC em tailandês.

Ela relatou ter que percorrer um "caminho sinuoso" para chegar ao banheiro e observou que as saídas não estavam bem sinalizadas.

"No momento em que entrei, meu primeiro pensamento foi: 'Nossa, se houver um incêndio, como vamos sair daqui?'"

BBC/Panisa Aemocha Titi Liewcha disse que ficou chocado com a dimensão do incêndio

Na manhã de segunda-feira, o governador de Bangcoc, Chatchart Sittipunt, afirmou que a decoração inflamável no teto do bar pode ter facilitado a rápida propagação do incêndio.

Houve também relatos de pessoas encontradas inconscientes perto da saída de emergência do prédio, sugerindo que pode ter havido alguma obstrução, acrescentou Chatchart. Ele reconheceu, no entanto, que uma investigação completa é necessária para confirmar esses detalhes.

O trágico incêndio reforçou os apelos para que as autoridades fortaleçam as normas de segurança contra incêndios e ofereçam treinamento adequado aos funcionários, especialmente aqueles que atuam no setor de entretenimento noturno.

Um motorista que trabalha perto do bar sugere que os proprietários do estabelecimento realizem simulações de incêndio regularmente para familiarizar os funcionários com os procedimentos de evacuação.

"Ou, ao projetar um local como este, as portas deveriam ter uma largura maior, para facilitar a saída dos clientes", diz ele. "Sinto muito pelas pessoas que morreram. Sinto muito por elas porque provavelmente não tinham ideia do que estava acontecendo."