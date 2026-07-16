Jovem de 15 anos é suspeita de matar cinco familiares com ajuda do namorado

Um massacre familiar chocou os Estados Unidos após uma adolescente de 15 anos ser apontada como suspeita de assassinar cinco parentes com ajuda de seu namorado, Ja’ymier Davis, de 16 anos, em East St. Louis, no estado de Illinois. Os crimes foram descobertos no último domingo (12/7). Além das cinco, outras duas pessoas ficaram feridas.

O diretor da corporação da Polícia Estadual de Illinois classificou o crime como um “tiroteio em massa direcionado”, destacando que as vítimas: Cherie May, 49 anos, Devin L. May, 20, Patrícia May, 74, Quentin L. Thompson, 21 e Shania W. Thompson, 25, foram escolhidas propositadamente pelos suspeitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O professor de Devin publicou uma homenagem nas redes sociais, lamentando a perda de seu ex-aluno: “Como educador, é extremamente difícil continuar perdendo alunos nos quais você investe tanto. A saúde mental é realmente importante e deve ser uma prioridade para os jovens”, escreveu.

Cronologia dos crimes: como tudo aconteceu

Segundo alguns documentos judiciais obtidos pela imprensa norte-americana, os homicídios ocorreram em diferentes locais de East St. Louis entre os dias 5 e 12 de julho.

A primeira vítima teria sido a tia da adolescente Cherie, encontrada morta em uma área comum de um condomínio. Em seguida, os investigadores apontam que a avó da adolescente Patrícia, foi assassinada e que o adolescente Davis teria cortado o polegar direito da vítima, acusação que resultou em um crime adicional de desmembramento de cadáver.

O ataque mais violento ocorreu no domingo (12), no Jones Park. Segundo a investigação, os adolescentes obrigaram familiares a entrarem em um veículo e os levaram até o parque, onde abriram fogo contra as vítimas. Três não resistiram aos ferimentos: Quentin e Shania, irmãos da adolescente e seu primo, Devin.

Entre os sobreviventes estão a mãe da adolescente, Tiffany Thompson e uma prima da família de 16 anos ambas atingidos por disparos e encaminhados em estado grave ao hospital.

O parente Lamarion Smiley afirmou ao jornal local KSDK que a adolescente ainda tentou disparar novamente contra a própria mãe já caída no chão, mas a arma teria ficado sem munição. O casal chegou a afirmar “Vamos deixar vocês viverem hoje.”.

Motivação do crime

O pai da adolescente Marcus May conta ao The Sun que o crime teria sido motivado por diversos conflitos familiares relacionados ao namora da filha. Ele contou que a adolescente teria sido retirada da escola para estudar em casa e que frequentemente fugia para encontrar o namorado.

Cinco dias antes do ataque, segundo Marcus, sua ex-esposa telefonou informando que a jovem havia fugido levando uma das armas da família. As investigações também apontam que os adolescentes participavam de um grupo no qual teriam discutido planos para matar integrantes da família.

Após os crimes, os adolescentes tentaram fugir utilizando um veículo roubado da família, mas foram detidos no domingo (12/7).

Ja’ymier Davis foi denunciado como adulto, conforme prevê a legislação de Illinois para determinados crimes violentos. Segundo a Promotoria, ele vai responde por cinco acusações de homicídio em primeiro grau, duas tentativas de homicídio, desmembramento de corpo humano, roubo qualificado de veículo e posse e uso de arma roubada.

Ele permanece preso sem direito à fiança. Já a adolescente, por ter apenas 15 anos, responde inicialmente na Justiça juvenil. No entanto, a promotoria ingressou com um pedido para que ela também seja julgada como adulta, o que poderá submetê-la às mesmas penas previstas para réus maiores de idade.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.