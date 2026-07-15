Por que a final da Copa do Mundo 2026 deve ter intervalo maior que o habitual

Show do intervalo contará com apresentação de Shakira, Madonna e BTS - (crédito: Getty Images)

O intervalo da final da Copa do Mundo 2026, marcada para domingo (19/7), deve durar entre 20 e 25 minutos, acima dos tradicionais 15 minutos previstos nas regras do futebol.

A mudança ocorre por causa de um show ao estilo do Super Bowl, a grande final da liga de futebol americano.

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Serão 11 minutos de apresentação no MetLife Stadium, na região de Nova York, com participação de Madonna, Shakira, o grupo sul-coreano BTS e outros artistas.

A Fifa estuda duas possibilidades: a primeira é que a apresentação de 11 minutos ocorra dentro do tradicional intervalo de 15 minutos, enquanto os jogadores descansam no vestiário.

A segunda é manter os 15 minutos regulamentares de descanso dos jogadores e realizar, em seguida, o show de 11 minutos, o que faria a pausa chegar a cerca de 26 minutos. Essa é a opção mais provável.

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As Leis do Jogo, elaboradas pela International Football Association Board (Ifab), determinam que o intervalo entre os dois tempos "não deva ultrapassar 15 minutos".

Mas a final do Mundial de Clubes do ano passado, também organizada pela Fifa e realizada em Nova York, teve um intervalo total de 24 minutos devido a um show com Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems e Emmanuel Kelly.

Além de Madonna, Shakira e BTS, o cantor Justin Bieber foi confirmado na última semana como uma das atrações da apresentação de domingo. Também haverá participação de Burna Boy, Gustavo Dudamel e o coral PS22 Chorus em um espetáculo com curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

"A Copa do Mundo da Fifa une o mundo de uma forma que nada mais consegue", disse Bieber.

O espetáculo do intervalo arrecadará dinheiro para o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, uma iniciativa que busca angariar US$ 100 milhões (R$ 510 milhões) para crianças em todo o mundo.

Além do show de intervalo, haverá uma cerimônia de encerramento, com início às 14h30, antes da partida, marcada para as 16h.

A apresentação pré-jogo contará com apresentações de Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed. A cantora Jennifer Hudson ficará responsável por interpretar o hino dos Estados Unidos.

A Espanha garantiu vaga na decisão ao vencer a França por 2 a 0 na primeira semifinal. Já a Argentina virou contra a Inglaterra e irá atrás de seu tetracampeonato.