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Bombardeios

Guerra no Irã: dia de mais ataques no Estreito de Ormuz

Forças iranianas e norte-americanas seguem atingindo alvos militares na região do Golfo Pérsico. Um navio comercial foi atingido por mísseis ao tentar furar o bloqueio naval

Drones iranianos foram lançados sobre instalações norte-americanas no Kuwait e no Iraque - (crédito: Foto por US CENTRAL COMMAND (CENTCOM) / AFP)
Drones iranianos foram lançados sobre instalações norte-americanas no Kuwait e no Iraque - (crédito: Foto por US CENTRAL COMMAND (CENTCOM) / AFP)

Com o colapso do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, os ataques continuam nas proximidades do Estreito de Ormuz. O Comando Central norte-americano (Centcom) anunciou duas ondas de bombardeios às instalações militares iranianas, nesta quarta-feira (15/7). 

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No perfil oficial no X, o Centcom afirmou que visa alvos iranianos capazes de ameaçar embarcações no Estreito de Ormuz. Um navio petroleiro foi atingido por mísseis norte-americanos na região após supostamente tentar furar o bloqueio naval.

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“As forças do Comando Central dos EUA observaram o navio M/T Belma, com bandeira de Curaçao, transitando em águas internacionais em direção à Ilha de Karg”, afirmou o Centcom. “O navio comercial ignorou vários avisos ao tentar violar o bloqueio dos EUA. Uma aeronave americana incapacitou o navio após disparar mísseis Hellfire contra a chaminé. O navio não está mais em trânsito para o Irã”.

Ataques de drones e mísseis iranianos foram registrados no Kuwait e no Iraque, de acordo com a rede Al Jazeera. Segundo relatos, os alvos eram o consulado norte-americano e bases militares utilizadas pelos EUA. 

Pelo menos 35 pessoas morreram nos bombardeios no Irã. Companhias aéreas gregas, canadenses e francesas cancelaram voos para  Dubai, Tel Aviv e outras localidades na região. 

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian declarou, em pronunciamento, que o Irã defenderá “cada centímetro de seu território” e que as tentativas de desestabilizar o país falharam.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 15/07/2026 18:57 / atualizado em 15/07/2026 18:57
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