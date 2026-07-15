Guerra no Irã: dia de mais ataques no Estreito de Ormuz

Drones iranianos foram lançados sobre instalações norte-americanas no Kuwait e no Iraque - (crédito: Foto por US CENTRAL COMMAND (CENTCOM) / AFP)

Com o colapso do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, os ataques continuam nas proximidades do Estreito de Ormuz. O Comando Central norte-americano (Centcom) anunciou duas ondas de bombardeios às instalações militares iranianas, nesta quarta-feira (15/7).

No perfil oficial no X, o Centcom afirmou que visa alvos iranianos capazes de ameaçar embarcações no Estreito de Ormuz. Um navio petroleiro foi atingido por mísseis norte-americanos na região após supostamente tentar furar o bloqueio naval.

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At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

“As forças do Comando Central dos EUA observaram o navio M/T Belma, com bandeira de Curaçao, transitando em águas internacionais em direção à Ilha de Karg”, afirmou o Centcom. “O navio comercial ignorou vários avisos ao tentar violar o bloqueio dos EUA. Uma aeronave americana incapacitou o navio após disparar mísseis Hellfire contra a chaminé. O navio não está mais em trânsito para o Irã”.

Ataques de drones e mísseis iranianos foram registrados no Kuwait e no Iraque, de acordo com a rede Al Jazeera. Segundo relatos, os alvos eram o consulado norte-americano e bases militares utilizadas pelos EUA.

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Pelo menos 35 pessoas morreram nos bombardeios no Irã. Companhias aéreas gregas, canadenses e francesas cancelaram voos para Dubai, Tel Aviv e outras localidades na região.

O presidente iraniano Masoud Pezeshkian declarou, em pronunciamento, que o Irã defenderá “cada centímetro de seu território” e que as tentativas de desestabilizar o país falharam.