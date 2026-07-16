'Departamento de Alta Testosterona': por que os EUA querem monitorar os níveis hormonais de milhares de militares - (crédito: BBC Geral)

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que militares americanos com 30 anos ou mais serão submetidos a exames para detectar deficiência de testosterona durante as avaliações anuais de saúde.

Em um vídeo publicado na rede social X, antigo Twitter, com a legenda High-T Department (Departamento de Alta Testosterona, em tradução livre), Hegseth disse ter autorizado o programa de exames para garantir que os militares "tenham os níveis adequados de testosterona para atuar com o melhor desempenho possível".

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Quem apresentar baixos níveis de testosterona poderá optar por fazer terapia de reposição hormonal. Para militares com menos de 30 anos, os exames não serão obrigatórios.

Hegseth não esclareceu se o programa também se aplicará às mulheres, cujos níveis de testosterona também diminuem com a idade.

"Devemos oferecer aos nossos combatentes o melhor atendimento médico do mundo, e este programa faz parte desse compromisso", afirmou Hegseth no vídeo divulgado na quarta-feira (15/07).

"Cuidar da saúde no longo prazo significa garantir que eles permaneçam fortes, resilientes e preparados — não apenas para a próxima missão, mas ao longo de toda a vida, para que continuem bem mesmo depois de deixar o serviço militar", acrescentou Hegseth.

O uso de testosterona sem indicação médica, como para aumentar artificialmente a massa muscular sem prescrição médica, é estritamente proibido nas Forças Armadas dos EUA.

Hegseth afirmou que o programa "não se destina a melhorar artificialmente o desempenho" dos militares.

Em comunicado, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, informou que os exames obrigatórios para detectar deficiência de testosterona passam a valer imediatamente para todos os militares da ativa e da reserva com 30 anos ou mais.

Segundo Parnell, a medida "permitirá ao Departamento de Defesa dos EUA estabelecer parâmetros de referência para os níveis de testosterona dos militares e oferecer terapia de reposição hormonal de forma direcionada, contribuindo para manter uma força de combate saudável, capaz e decisivamente dominante".

Questionado sobre se homens e mulheres serão submetidos aos exames e se as militares poderão ser avaliadas para receber terapia à base de estrogênio ao entrarem na perimenopausa, o Pentágono disse não ter comentários além das declarações de Hegseth e Parnell.

A senadora democrata Tammy Duckworth, de Illinois, veterana da Guerra do Iraque e integrante da Comissão de Serviços Armados, pediu ao secretário de Defesa que os exames hormonais fossem disponibilizados tanto para homens quanto para mulheres.

A deputada democrata Chrissy Houlahan, da Pensilvânia, veterana da Força Aérea, classificou a medida na rede social X como a "mais recente obsessão de Hegseth com as guerras culturais".

Já o médico Mohit Khera, que no ano passado presidiu um painel de especialistas da FDA — a agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA, equivalente à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) — sobre exames para detectar deficiência de testosterona e o uso do hormônio nas Forças Armadas, disse à BBC nesta quarta-feira que todos os homens com mais de 30 anos deveriam fazer o teste, pois a testosterona é o principal indicador do estado de saúde atual e futuro de uma pessoa.

"O ponto central é que muitos homens jovens têm níveis baixos de testosterona, o que os deixa em desvantagem quando se trata de massa muscular e energia. Isso pode ser um problema para quem está em combate", afirmou Khera, professor de urologia da Faculdade de Medicina Baylor, nos EUA.

Mas Khera acrescentou: "É preciso ter cuidado para não dar testosterona a alguém que não apresente nenhum tipo de sintoma".

Os benefícios da terapia de reposição hormonal, segundo Khera, incluem aumento da massa muscular, redução do acúmulo de gordura e diminuição do risco de depressão. A longo prazo, acrescentou, o tratamento também pode ajudar a preservar a densidade mineral óssea.

Ele alertou, no entanto, que a terapia não é indicada para todos. "Quando homens jovens usam testosterona, podem ficar inférteis", afirmou Khera. "É preciso ter cuidado. Se a pessoa estiver em idade reprodutiva, ela deve ser informada de que o tratamento poderá causar infertilidade."

Segundo Khera, também existe um possível aumento do risco cardiovascular, embora essa associação ainda seja teórica.

O anúncio de Hegseth ocorre depois de o secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., e outros integrantes do governo terem defendido a retirada de obstáculos para que profissionais de saúde prescrevam testosterona a homens.

Kennedy Jr. já apresentou o tratamento como uma possível solução para uma "crise de fertilidade" no país.

No mês passado, a FDA solicitou a retirada de advertências sobre segurança e eficácia dos rótulos de produtos usados em terapias de reposição de testosterona e propôs flexibilizar as restrições à prescrição desses medicamentos.

Mas qual é o nível saudável de testosterona para homens? A resposta varia a depender da organização consultada e da pesquisa.

As diretrizes da Sociedade Britânica de Medicina, formuladas a partir de importantes estudos internacionais, sugerem que homens com menos de 12 nmol/L devem ser considerados para terapia de reposição de testosterona e provavelmente apresentarão sintomas de hipogonadismo — uma condição na qual os testículos não produzem quantidade suficiente do hormônio.

As diretrizes do NHS, o sistema público de saúde do Reino Unido, variam entre os hospitais, mas apontam que um homem com níveis abaixo de 6 a 8 nmol/L pode ter deficiência de testosterona.

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) recentemente aprovou a oferta de opções de terapia hormonal com testosterona para pacientes com hipogonadismo.

Nas mulheres, a testosterona começa a diminuir entre os 20 e 40 anos, estabilizando-se com a entrada na menopausa. É normal que os níveis diminuam, mas a questão é o quanto essa redução impacta o desejo sexual e o bem-estar geral.

Existem exames disponíveis, mas é difícil obter leituras precisas porque, embora a testosterona também seja vital para as mulheres, a quantidade necessária é muito menor.

Reportagem adicional de Ruth Clegg, da BBC News