A história por trás das fotos de Messi dando banho em Yamal bebê: 'Ele não sabia o que fazer', diz fotógrafo

Messi deixou o Barcelona para jogar no PSG em 2021, dois anos antes de Yamal estrear em campo aos 15 anos. Em 2025, ele herdou a camisa 10 que era usada por Messi - (crédito: Getty Images)

O maior jogador de futebol de todos os tempos e o herdeiro de sua coroa na ponta direita do Barcelona se enfrentarão pela primeira vez quando Argentina e Espanha entrarem em campo para disputar a final da Copa do Mundo 2026.

Aos 39 anos, Lionel Messi terá pela frente Lamine Yamal, de apenas 19. O fato de esse duelo acontecer já é, por si só, extraordinário: de um lado, a impressionante longevidade e perseverança do argentino; do outro, o talento precoce do jovem espanhol.

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O momento é ainda mais especial, a partida final do maior evento do futebol. Mas essa está longe de ser a primeira vez que os caminhos de Messi e Yamal se cruzam.

O primeiro contato entre os dois ocorreu em 2007, quando Messi, então com 20 anos, começava a se firmar como titular do Barcelona. Lamine Yamal, por sua vez, tinha apenas cinco meses de vida.

O encontro ficou registrado em uma série de fotos feitas pelo fotógrafo Joan Monfort.

Uma das imagens, compartilhada pelo pai de Yamal nas redes sociais durante a Eurocopa de 2024 — quando o jovem ajudou a Espanha a conquistar o título — com a legenda "O começo de duas lendas", voltou a viralizar nesta semana diante da expectativa pelo primeiro duelo entre os dois.

Na internet, muitas pessoas chegaram a acreditar que a foto havia sido criada por inteligência artificial. Nela, Messi aparece sorrindo enquanto dá banho em Yamal em uma pequena banheira, sem imaginar que aquele bebê seguiria tão de perto seus passos no futebol.

"É um verdadeiro milagre do destino", afirmou Monfort à BBC Sport.

"É uma coincidência e tanto quando você descobre algo muito mais especial, muito maior do que você jamais imaginou. Se isso fosse roteiro de filme, ninguém acreditaria."

'Messi não sabia o que fazer com um bebê'

O ensaio fotográfico foi realizado no vestiário do Camp Nou, estádio do Barcelona.

Os pais de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, nascido no Marrocos, e Sheila Ebana, natural da Guiné Equatorial, se conheceram depois de se mudarem ainda crianças para a Catalunha com suas respectivas famílias.

Lamine Yamal é o filho mais velho do casal. Pouco depois de seu nascimento, seus pais participaram de um sorteio promovido pelo jornal catalão Sport, em parceria com a patrocinadora da camisa do Barcelona e a Unicef, organização internacional voltada à assistência infantil.

As famílias sorteadas ganhariam um ensaio fotográfico profissional de seus bebês ao lado de um jogador do elenco principal do Barcelona. A de Lamine Yamal foi uma das contempladas e, no dia do ensaio, acabou, por acaso, sendo colocada para fazer as fotos com Messi.

"Eu não tinha ideia que o bebê era Lamine até que um dos meus amigos me ligou em 2024 dizendo que o pai dele tinha postado a foto no Instagram", explicou Monfort, que contou bastidores daquele ensaio.

"Messi sempre foi uma pessoa muito introvertida, muito tímida. Ele entrou no vestiário e, de repente, teve que posar para aquelas fotos com um bebê de colo — nem era uma criança maior, era um bebê de poucos meses. A expressão dele mudou completamente, como se não soubesse o que fazer."

"É uma situação difícil para um rapaz tão jovem, mas Lamine era um bebê muito alegre e sorridente. A mãe dele nos ajudou. Ela também era muito jovem, e a família era muito pobre, mas foi muito legal trabalhar com eles."

"Messi sempre foi muito profissional nesse tipo de situação e se adaptou muito rapidamente."

'Nunca vou conseguir retribuir o que meus pais fizeram por mim'

Quando completou 19 anos, Messi havia marcado 11 gols e conquistado uma vez tanto a La Liga (campeonato espanhol) quanto a Champions League (Liga dos Campeões da Uefa).

Recém-completados 19 anos na segunda-feira, Lamine Yamal já marcou impressionantes 56 gols e conquistou três títulos da La Liga, uma Copa do Rei e a Eurocopa de 2024.

Yamal, na verdade, não é o sobrenome do jogador, mas o segundo de seus dois primeiros nomes.

Seu nome completo é Lamine Yamal Naraoui Ebana, e ele usa os dois primeiros nomes tanto na camisa do Barcelona quanto da Espanha em homenagem a duas pessoas que ajudaram sua família na época em que ele nasceu.

Já foi amplamente divulgado pela imprensa espanhola que o pai de Lamine Yamal prometeu dar o nome ao filho em homenagem a dois amigos que ajudaram a família financeiramente, permitindo que ele pagasse as contas em um período de dificuldades.

Lamine é um nome comum em árabe, que pode ser traduzido como honesto ou confiável, enquanto Yamal é uma variante de Jamal, que significa elegância ou beleza.

O jogador cresceu em Rocafonda, um bairro de trabalhadores em Mataro, ao norte de Barcelona.

A área foi construída nos anos 1960 para abrigar migrantes de outras partes da Espanha. Quando esses moradores começaram a se mudar para áreas mais valorizadas, imigrantes de outros países passaram a chegar ao local nos anos 1990.

Lamine Yamal já comemorou alguns de seus gols fazendo o gesto de "3-0-4" com os dedos, em referência ao código postal de Rocafonda.

"O que minha mãe fez, o que meu pai fez, eu não conseguiria fazer por ninguém que não fosse meu filho", disse Yamal ao jornal El País durante a Copa.

"Quando você não tem dinheiro, é muito difícil ajudar seu filho a jogar futebol. E meus pais conseguiram fazer tudo isso acontecer. É algo que eu nunca vou conseguir retribuir a eles."

'Estamos encerrando o ciclo da história deles'

Para Monfort, torcedor do Barcelona, um encontro entre os dois dentro de campo é o desfecho perfeito para uma história que começou quase duas décadas atrás.

"Acho que estamos encerrando o ciclo da história deles", acrescenta Monfort, hoje com 58 anos. "É um final feliz".

"Sou torcedor do Barcelona e acho que, para Messi, seria perfeito encerrar a carreira conquistando a Copa do Mundo pela segunda vez. Acho que ele merece", afirmou.

"Para Lamine, ele ainda tem muito tempo para conquistar títulos como a Copa do Mundo. Mas a Espanha e Lamine chegam em um bom momento e, se ele vencer agora, esse título valeria mais do que os outros que já conquistou. É muito difícil para mim. Meu coração está dividido em dois."