Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA

Joan Capdevila (à esquerda) e David Villa comemoram o triunfo da Espanha na Copa do Mundo de 2010. - (crédito: Getty Images)

O ex-lateral-esquerdo da seleção espanhola Joan Capdevila, de 48 anos, pediu nas redes sociais que o presidente dos EUA, Donald Trump, intercedesse em seu favor após o ex-jogador ter o pedido de entrada nos Estados Unidos negado pelo governo.

Capdevilla quer assistir a final deste domingo (19/7) entre Espanha e Argentina no estádio que fica numa região entre Nova Jérsei e Nova York junto com outros atletas que fizeram parte da conquista espanhola da Copa do Mundo na África do Sul.

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Ele acha que sua participação em uma partida comemorativa disputada no Irã dez anos atrás é a razão para ter o pedido negado.

Segundo o jogador aposentado, ele teve resposta negativa sobre uma solicitação no Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA), que serve para viagens aos Estados Unidos sem visto por até 90 dias. Esse sistema só atende alguns países, entre os quais o Brasil não está incluído.

Capdevila publicou na rede social X na sexta: "Preciso de ajuda @realDonaldTrump".

"Acabaram de me dizer que não posso viajar para a final com meus filhos porque meu ESTA foi negado"

O ex-zagueiro dos clubes Villarreal, Atlético de Madri e Deportivo La Coruña acrescentou: "Alguém pode me ajudar com isso? Vocês não têm ideia de como eu estava animado por estar lá com todos os meus companheiros de equipe de 2010 e com este time [atual] para torcer por eles."

"Não acredito que não me deixam entrar nos EUA... e que vou perder um momento como este com meus filhos, que amam tanto futebol."

"Se alguém souber como resolver isso, serei eternamente grato."

Capdevila também pediu a Marco Rubio, Secretário de Estado dos EUA, que o ajudasse a resolver sua situação e marcou o Ministério do Esporte do governo espanhol em sua publicação.

Mais informações sobre a Copa do Mundo de 2026 na BBC Sport.

Em entrevista à rádio espanhola COPE, Capdevila disse que fez parte de uma equipe de lendas do campeonato espanhol que disputou um jogo amistoso em Teerã com estrela do futebol iraniano em 2016 e que essa é uma possível causa para a negativa.

A BBC Sport entrou em contato com a Casa Branca, mas não teve uma resposta sobre o caso do ex-jogador até a publicação desta reportagem.

Capdevila, que também foi campeão pela Espanha da Eurocopa de 2008, não é a primeira personalidade de destaque a ter a entrada negada nos Estados Unidos em ocasião da Copa do Mundo.

O árbitro somali Omar Artan foi retirado da escalação do torneio após ter sua entrada no país negada poucos antes da abertura.

Autoridades americanas disseram que o árbitro, eleito o melhor de 2025 da Confederação Africana de Futebol (CAF), tinha "associação com supostos membros de organizações terroristas".

A final de domingo no MetLife Stadium será a primeira final de Copa do Mundo disputada entre a campeã europeia, Espanha, e a vencedora da Copa América, Argentina.

A La Roja garantiu sua vaga para a segunda final de Copa ao vencer a França por 2 a 0 em Dallas, na terça (14/7).

A tricampeã Argentina garantiu sua vaga em uma segunda final consecutiva após uma virada emocionante contra a Inglaterra, vencendo por 2 a 1 na quarta.

Getty Images Joan Capdevila (à esquerda) e David Villa comemoram o triunfo da Espanha na Copa do Mundo de 2010.