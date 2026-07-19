Inglaterra vence a França por 6 a 4 em jogo épico pelo terceiro lugar da Copa de 2026; Mbappé se torna o maior artilheiro da história do torneio

Bukayo Saka marcou três gols na extraordinária vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França - (crédito: Getty Images)

Bukayo Saka marcou três gols na extraordinária vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, em uma partida eletrizante que garantiu aos ingleses o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026.

Os "Três Leões" disputaram a partida pelo terceiro lugar — anteriormente conhecida como final de consolação — após a dolorosa derrota para a Argentina na semifinal.

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A equipe, porém, não pareceu abalada pela decepção e abriu quatro gols de vantagem ainda no primeiro tempo de um jogo caótico, contrariando as previsões pessimistas feitas antes da partida.

Saka marcou duas vezes depois que Declan Rice e Ezri Konsa colocaram a Inglaterra na frente nos primeiros 20 minutos.

A dinâmica da partida mudou radicalmente após o intervalo: a França diminuiu a diferença com três gols e desperdiçou chances claras de empatar.

Kylian Mbappé marcou antes e depois do gol de Bradley Barcola, assumiu a liderança na disputa pela Chuteira de Ouro de 2026 e superou Lionel Messi para se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 22 gols.

Saka, no entanto, completou seu hat-trick em cobrança de pênalti aos 87 minutos, após falta de Malo Gusto sobre Djed Spence.

Getty Images Bukayo Saka marcou três gols na extraordinária vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França

Ousmane Dembélé marcou com um chute colocado aos seis minutos dos acréscimos para reduzir a desvantagem para 5 a 4. No entanto, Jude Bellingham atravessou a defesa francesa e sacramentou a vitória da Inglaterra aos 98 minutos.

Bellingham encerrou o torneio com sete gols, o maior número já alcançado por um jogador da seleção masculina inglesa em uma única edição da Copa do Mundo.

Com o resultado, a Inglaterra conquistou sua melhor campanha em um Mundial masculino desde o título de 1966 e também seu melhor desempenho da história em Copas disputadas fora de casa.

Além disso, a partida entrou para a história como o jogo de disputa de terceiro lugar com mais gols já registrado em uma Copa do Mundo, superando a vitória da França por 6 a 3 sobre a Alemanha Ocidental em 1958.

Getty Images Mbappé tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo neste sábado

Uma noite épica

O festival de gols começou aos três minutos, quando Declan Rice — capitão da Inglaterra na ausência de Harry Kane, que começou no banco — interceptou um passe errado de Désiré Doué na linha do meio de campo, arrancou em velocidade e venceu o goleiro francês Mike Maignan com um forte chute da entrada da área.

O meio-campista do Arsenal também deu a assistência para o segundo gol: cobrou escanteio no primeiro pau e o zagueiro Ezri Konsa cabeceou para a rede.

As duas equipes deram muitos espaços em um jogo que lembrava uma partida festiva de fim de temporada, e a Inglaterra aproveitou para marcar mais dois gols antes do intervalo.

Saka encontrou todo o campo francês à sua frente em um rápido contra-ataque. Embora Maignan tenha defendido sua primeira finalização, o atacante aproveitou o rebote, após receber a bola de Marcus Rashford, para marcar.

O ponta do Arsenal ampliou sua conta nos acréscimos do primeiro tempo ao concluir de pé esquerdo, cruzado, um preciso passe em profundidade de seu companheiro de clube Eberechi Eze.

A França diminuiu a diferença aos 48 minutos, com um chute de primeira de Mbappé. Seis minutos depois, Bradley Barcola venceu Dean Henderson com uma forte finalização no primeiro pau.

Na sequência, Mbappé completou uma bela jogada coletiva para marcar seu décimo gol nesta Copa do Mundo. Com isso, ultrapassou Lionel Messi — cuja Argentina enfrentaria a Espanha na final — na artilharia histórica do torneio e assumiu a liderança isolada.

O francês é o primeiro jogador a atingir a marca de dez gols em uma única Copa do Mundo masculina desde Gerd Müller, em 1970.

A França desperdiçou várias oportunidades de empatar e levar a partida para a prorrogação antes de Saka completar seu hat-trick em cobrança de pênalti.

Dembélé ainda ameaçou uma reação nos minutos finais, mas Bellingham coroou sua excelente campanha com um belo gol individual: arrancou do meio de campo, passou por Maxence Lacroix e finalizou com categoria na última jogada da partida.

Com a vitória, a Inglaterra alcançou sua melhor campanha em uma Copa do Mundo disputada fora do país. A final entre Argentina e Espanha será disputada no domingo.