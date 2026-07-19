Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo

O atacante Ferran Torres está longe de ser um dos jogadores mais badalados da seleção espanhola, mas coube a ele escrever um dos capítulos mais importantes da história do futebol espanhol.

Aos 26 anos, o jogador do Barcelona saiu do banco para marcar, na prorrogação, o gol mais emblemático de sua carreira: o gol que deu à Espanha o segundo título mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ferran foi revelado pelo Valencia, em 2017, e não demorou muito para mostrar seu talento com a bola nos pés. Logo na temporada seguinte, em 2018/19, já era titular da equipe.

A qualidade técnica chamou a atenção do Manchester City, de Pep Guardiola, que o contratou em 2020/21 por 25 milhões de euros (R$ 147 milhões). Na Inglaterra, até teve bons números, marcando 16 gols em 43 jogos, mas não conseguiu se firmar na equipe titular diante da forte concorrência.

Reuters Ferran Torres levanta a taça ao lado dos companheiros

Em dezembro de 2021, Ferran foi contratado pelo Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, o negócio custou cerca de 45 milhões de euros (R$ 264 milhões) ao clube catalão.

Na equipe catalã, passou a ser um dos jogadores mais utilizados. Foram 207 jogos e 65 gols. Na atual temporada, conquistou seus melhores números pelo Barça: 21 gols em 49 partidas.

Pela seleção espanhola, começou a ganhar espaço em 2020 e se tornou um nome constante da equipe desde então — somando 61 partidas até o momento, com 24 gols. Além da Copa do Mundo, também venceu a Eurocopa de 2024 pela Fúria.