Messi e Lamine Yamal: da famosa foto do banho ao abraço na final da Copa do Mundo 2026

Torcedor posa com camiseta estampada com a foto feita em 2007, quando o argentino tinha 20 anos e o espanhol, poucos meses - (crédito: Getty Images)

O improvável reencontro entre Lionel Messi e Lamine Yamal numa final de Copa do Mundo terminou com um abraço entre os dois após a vitória espanhola ser sacramentada sobre a seleção argentina no gramado do estádio de Nova York-New Jersey.

O carinho dos dois craques depois do título espanhol foi uma cena breve, mas bonita. Jogadores das duas seleções protagonizaram uma troca de empurrões depois do final da partida, mas a confusão foi contida rapidamente.

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O abraço entre os dois craques foi um momento que inevitavelmente remeteu à foto de 2007 em que Messi dava um banho em um Lamine bebê e que girou o mundo nos dias que antecederam final do mundial neste domingo (19/7), revelando uma história extraordinária por trás da imagem.

Messi, então com 20 anos, começava a se firmar como titular do Barcelona. Lamine Yamal, por sua vez, tinha apenas cinco meses de vida.

Getty Images Torcedor posa com camiseta estampada com a foto feita em 2007, quando o argentino tinha 20 anos e o espanhol, poucos meses

O encontro ficou registrado em uma série de fotos feitas pelo fotógrafo Joan Monfort.

As imagens viralizaram dois anos atrás, quando Lamine Yamal ajudou a Espanha a conquistar a Eurocopa de 2024, e seu pai publicou uma delas online com a mensagem: "O início de duas lendas".

Nas fotos, um Messi sorridente segura e banha um bebê que, mais tarde, seguiria seus passos no futebol.

"Se eu tivesse me sentado para escrever uma história, não conseguiria imaginar uma melhor", disse o fotógrafo à BBC.

"Tudo por trás dessa fotografia — quem eles são, como foi tirada, como ressurgiu anos depois e o quão longe eles chegaram — parece um conto de fadas perfeito."

"Messi, um dos maiores de todos os tempos, e Lamine, que agora começa a escrever a sua própria história."

"E culminar tudo isso agora numa final de Copa do Mundo é como fechar um ciclo perfeito."

Getty Images Messi e Lamine se enfrentarão na final da Copa do Mundo de 2026

A história por trás da foto

A sessão de fotos aconteceu no vestiário do time visitante no Camp Nou, estádio do Barcelona. A família de Lamine Yamal ganhou um concurso para estar presente.

Seus pais, Mounir Nasraoui, nascido no Marrocos, e Sheila Ebana, natural da Guiné Equatorial, se conheceram depois de se mudarem ainda crianças para a Catalunha com suas respectivas famílias.

Lamine Yamal é o filho mais velho do casal. Pouco depois de seu nascimento, seus pais participaram de um sorteio promovido pelo jornal catalão Sport, em parceria com a então patrocinadora da camisa do Barcelona, a Unicef, organização internacional voltada à assistência infantil.

"Era uma sessão de fotos para o calendário beneficente da UNICEF com o FC Barcelona. Crianças de diferentes idades, origens e etnias participaram. Queríamos que fosse um reflexo da sociedade: diversa e plural, e dar visibilidade a essa diversidade", conta Joan Monfort.

As famílias sorteadas ganhariam um ensaio fotográfico profissional de seus bebês ao lado de um jogador do elenco principal do Barcelona.

A de Lamine Yamal foi uma das contempladas e, no dia do ensaio, acabou, por acaso, sendo colocada para fazer as fotos com Lionel Messi.

"Eu não fazia ideia de que o bebê na foto era o Lamine até que, em 2024, um amigo me ligou para dizer que o pai dele tinha postado a foto no Instagram", conta Monfort.

Getty Images A famosa fotografia de Messi com Yamal em um cartaze durante o Campeonato Europeu de 2024

'Muito tímido'

A ideia da banheira de bebê surgiu para Monfort depois que um colega do jornal o ligou dizendo que ele precisaria fotografar Messi com um bebê.

"Naquele momento, eu estava dando banho na minha filha e pensando em como poderia incluir um jogador de futebol com um bebê. De repente, tudo ficou claro. Eu tinha a foto perfeita bem na minha frente", conta o fotógrafo.

"Pensei: 'Bingo!'. Vou pegar a banheira de bebê, o patinho de borracha, um sabonete e algumas toalhas."

"Messi tinha pouco mais de 20 anos e era muito tímido. Ele entrou esperando encontrar uma criança e, de repente, viu que era um bebê de apenas alguns meses. Sua reação foi tipo: 'E agora, o que fazemos?'", relata o fotógrafo em entrevista à BBC Mundo.

"Mas tudo fluiu muito bem graças à Sheila, mãe de Lamine. Com um bebê tão pequeno, tudo pode dar errado, mas os três se conectaram imediatamente."

"Primeiro tiramos algumas fotos com a mãe e depois perguntei se ela se importaria de deixar o bebê com o Messi. Ela concordou."

"Enquanto eu tirava as fotos, Sheila ficou atrás de mim para que Lamine não a perdesse de vista e pudesse relaxar. Messi foi muito cooperativo e eu só tentei capturar um momento natural e agradável. No final, a foto ficou linda."

Getty Images

Duas lendas

Quando completou 19 anos, Messi havia marcado 11 gols e conquistado uma vez tanto a La Liga (campeonato espanhol) quanto a Champions League (Liga dos Campeões da Uefa).

Recém-completados 19 anos na segunda-feira, Lamine Yamal já marcou impressionantes 56 gols e conquistou três títulos da La Liga, uma Copa do Rei e a Eurocopa de 2024.

Yamal, na verdade, não é o sobrenome do jogador, mas o segundo de seus dois primeiros nomes.

Seu nome completo é Lamine Yamal Naraoui Ebana, e ele usa os dois primeiros nomes tanto na camisa do Barcelona quanto da Espanha em homenagem a duas pessoas que ajudaram sua família na época em que ele nasceu.

Já foi amplamente divulgado pela imprensa espanhola que o pai de Lamine Yamal prometeu dar o nome ao filho em homenagem a dois amigos que ajudaram a família financeiramente, permitindo que ele pagasse as contas em um período de dificuldades.

Lamine é um nome comum em árabe, que pode ser traduzido como honesto ou confiável, enquanto Yamal é uma variante de Jamal, que significa elegância ou beleza.

O jogador que hoje é a estrela da seleção da Espanha cresceu em Rocafonda, um bairro de trabalhadores em Mataro, ao norte de Barcelona.

A área foi construída nos anos 1960 para abrigar migrantes de outras partes da Espanha. Quando esses moradores começaram a se mudar para áreas mais valorizadas, imigrantes de outros países passaram a chegar ao local nos anos 1990.

Lamine Yamal já comemorou alguns de seus gols fazendo o gesto de "3-0-4" com os dedos, em referência ao código postal de Rocafonda.

"O que minha mãe fez, o que meu pai fez, eu não conseguiria fazer por ninguém que não fosse meu filho", disse Yamal ao jornal El País no início da Copa.

"Quando você não tem dinheiro, é muito difícil ajudar seu filho a jogar futebol. E meus pais conseguiram fazer tudo isso acontecer. É algo que eu nunca vou conseguir retribuir a eles."

Para Monfort, um catalão torcedor do Barcelona, ??o primeiro confronto entre Messi e Yamal em campo é o final perfeito para uma história que começou há quase duas décadas.

"Acho que estamos fechando o capítulo da história dele", diz o fotógrafo, agora com 58 anos. "É um final feliz."

"Sou torcedor do Barcelona e acho que seria perfeito para Messi encerrar a carreira ganhando a Copa do Mundo pela segunda vez. Acho que ele merece", disse.

"E Lamine ainda tem muito tempo para ganhar títulos como a Copa do Mundo. Mas ele está em ótima forma e, se ganhar, será um título com um valor especial, ainda maior do que os outros troféus que ele já conquistou."

"É muito difícil para mim. Meu coração está dividido."