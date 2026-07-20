Trump diz que novos ataques dos EUA no Irã 'honram' soldados americanos mortos na Jordânia e no Iraque - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que novos ataques dos EUA atingiram o Irã "com muita força", acrescentando que a ofensiva foi "em honra" aos três soldados americanos mortos nos últimos dias — dois na Jordânia e um no Iraque.

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20/07), horário local, o Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou ter lançado uma "nova onda" de ataques. Foi a nona noite consecutiva de ofensiva, e explosões foram ouvidas em todo o Irã.

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Os EUA afirmaram ter atacado instalações militares e redes de comunicação para "diminuir ainda mais" os ataques de Teerã contra embarcações no Estreito de Ormuz.

O Irã afirmou ter respondido com um "ataque surpresa" na Síria e que alvejou aeronaves americanas no aeroporto de Aqaba, na Jordânia.

Em outras partes da região, as forças armadas do Kuwait disseram ter interceptado drones iranianos.

A agência de notícias semi-oficial iraniana Tasnim informou que os ataques americanos atingiram várias cidades do Irã, incluindo Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr e Bandar Imam Khomeini.

A mídia estatal iraniana afirmou também que dois petroleiros explodiram ao tentar atravessar o Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou que os petroleiros estavam atravessando o que chamou de "rota sul insegura e perigosa" do estreito e "explodiram e foram parados". O Comando Central (Centcom) dos EUA contestou a informação.

A Guarda Revolucionária Islâmica acrescentou que o estreito "não será seguro para o trânsito de produtos petroquímicos, nem mesmo de uma única gota de petróleo e gás" enquanto os ataques dos EUA continuarem e que responderá com uma "operação punitiva".

Durante o fim de semana, os EUA confirmaram que um militar foi morto após um ataque iraniano no norte do Iraque no sábado.

A morte ocorreu um dia após um ataque a uma base na Jordânia, onde dois soldados americanos foram mortos e outro foi dado como desaparecido. Os EUA disseram que "restos mortais não identificados" foram encontrados e que a identificação desses restos mortais está em andamento.

Com a continuidade dos ataques entre os EUA e o Irã durante o fim de semana, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA "permanecem sempre abertos a uma solução diplomática".

Em referência ao Estreito de Ormuz, Rubio também disse que "o mundo precisa decidir se vai ou não permitir que uma via navegável internacional fique sob o controle" do Irã, afirmando que Teerã estava usando essa rota marítima crucial como moeda de troca.

Os comentários de Rubio surgem em um momento em que um acordo preliminar firmado em meados de junho para cessar as hostilidades se desfez, com as negociações para uma paz permanente apresentando poucos avanços depois que Trump declarou que o acordo estava "encerrado" em 8 de julho.