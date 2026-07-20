Lamine Yamal 'zera o futebol' aos 19 anos, na final em que a catimba argentina traiu Messi

Lamine Yamal é o jogador mais jovem a conquistar a Eurocopa e a Copa do Mundo, com 19 anos e 6 dias - (crédito: Eurasia Sport Images via Getty Images)

O abraço entre o brilhante adolescente espanhol Lamine Yamal e um emocionado Lionel Messi na final da Copa do Mundo 2026 pareceu um ato simbólico. Uma passagem de bastão.

Aos 39 anos, Messi lançou um longo e demorado olhar para os torcedores da Argentina que lotavam o Estádio de Nova York-Nova Jersey, nos Estados Unidos, enquanto cantavam seu nome, após o que pode ter sido a última vez em que ele atuou no maior palco do futebol.

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Enquanto o mundo assistia, Lamine Yamal consolou o grande ícone argentino e eles se abraçaram.

O que se viu foi o atual camisa 10 do Barcelona nos braços do mais lendário camisa 10 do clube espanhol.

Era uma imagem totalmente diferente da incrível foto de Messi para um concurso beneficente em setembro de 2007, com 20 anos de idade, dando banho em Lamine Yamal, com seis meses, que viralizou nos dias que antecederam a final da Copa.

O bebê, agora, é um homem crescido, enquanto Messi pode estar no fim de sua jornada em Copa do Mundo.

Yamal é duas décadas mais jovem que Messi e ainda está na infância da carreira. Ele atingiu o auge do futebol internacional ao erguer a Copa do Mundo, dois anos depois de entrar em evidência na conquista espanhola da Eurocopa, vencendo a Inglaterra na final por 2 a 1.

Ele e Messi são produtos do Barcelona. Yamal entrou no torneio deste ano prejudicado por uma lesão no tendão da coxa, mas acabou sendo o jogador mais jovem a conquistar a Eurocopa e a Copa do Mundo, com 19 anos e 6 dias.

Uma das principais notícias desta decepcionante final de Copa do Mundo foi como a estratégia purista dos espanhóis ajudou Lamine Yamal, enquanto Messi acabou traído pela tática de provocação da equipe argentina.

A catimba não levou a nada, como merecido.

Eurasia Sport Images via Getty Images Lamine Yamal é o jogador mais jovem a conquistar a Eurocopa e a Copa do Mundo, com 19 anos e 6 dias

A Espanha e Yamal cresceram ao longo do torneio, deixando o atacante com o mundo aos seus pés e os dois maiores prêmios do futebol mundial no bolso.

Além dos seus incríveis dons naturais, ele também é o amuleto da sorte da Espanha, que consolidou seu domínio do cenário internacional com o gol decisivo de Ferran Torres no início do segundo tempo da prorrogação.

Lamine Yamal ainda não perdeu jogando pelo seu país em 28 partidas disputadas. Ele foi titular em 13 jogos em torneios importantes e venceu todos.

Este é o mais longo período com 100% de vitórias em torneios importantes já atingido por jogadores europeus em início de carreira.

Yamal e seu companheiro espanhol Pau Cubarsí, também com 19 anos, se tornaram o quarto e o quinto adolescentes a começarem jogando em uma final de Copa do Mundo e saírem campeões. Os outros são Pelé em 1958, o zagueiro italiano Giuseppe Bergomi em 1982 e Kylian Mbappé, da França, em 2018.

O técnico espanhol Luis de la Fuente expressou sua "sincera gratidão" a Lamine Yamal.

"Ele jogou muito futebol, o que irá ajudá-lo a amadurecer e se tornar um jogador ainda maior do que já é", declarou o técnico.

"Ele realmente se sacrificou pelo bem coletivo. Isso é muito importante para a minha equipe. Na minha opinião, ele jogou uma ótima Copa do Mundo."

E não se trata apenas de um talento especial. Yamal tem também um temperamento especial.

Ele ignorou as claras tentativas de intimidação dos argentinos, sofrendo várias vezes contato dos adversários, especialmente Nicolas Tagliafico.

O ex-goleiro inglês e comentarista da BBC Sport Joe Hart resumiu bem o que ocorreu.

"Lamine Yamal não só deixou de reagir, ele enfrentou. Ele não se abalou, nem se retraiu. Ele tinha toda a equipe [adversária] tentando esmagá-lo."

"Ele simplesmente ficou muito tranquilo", prosseguiu Hart. "Foi realmente um desempenho notável por parte dele."

"Lamine Yamal tem 19 anos. Que belo dia para ele. Ele tem 19 anos e 'zerou' o futebol."

Virtualmente com toda a carreira pela frente e considerando a experiência e a influência dos seus companheiros de seleção (como o capitão Rodri, melhor jogador do torneio), Yamal tem todas as chances de atingir novas conquistas no futuro.

Catimba argentina destrói a esperança de Messi

A alegria de Yamal contrastava imensamente com Lionel Messi, que parecia desolado enquanto observava aquela massa de torcedores argentinos.

Talvez tenha se abatido sobre ele a percepção de que aquela seria a última vez em que ele receberia tamanha adoração em uma Copa do Mundo.

Além de Messi, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, também tentava conquistar sua segunda Copa consecutiva. Ele ficou muito emocionado ao ser questionado se aquela final seria a última partida do lendário atacante em Copas do Mundo.

Ele respondeu que não havia falado com Messi, desabou em lágrimas e deixou a entrevista coletiva. Scaloni também refletia sobre seu próprio futuro, já que seu contrato vence em dezembro deste ano.

A missão de Messi foi prejudicada pela estratégia de confronto adotada pela seleção argentina, virtualmente desde o apito inicial, que deixou sua inspiração e seu líder totalmente para trás na maior parte do jogo.

A conquista espanhola foi uma vitória do futebol, já que a Argentina parecia estar concentrada em outra coisa desde o início. E o árbitro esloveno Slavko Vincic praticou a mesma espécie de leniência que enfureceu adversários ao longo de toda a Copa do Mundo.

A falta do argentino Alexis Mac Allister sobre o espanhol Dani Olmo, por exemplo, recebeu apenas uma breve advertência.

A decisão do árbitro levou os torcedores espanhóis a invocarem, ironicamente, o nome do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Foi mais um aceno para os teóricos da conspiração que afirmam que o caminho da Argentina até a final teria sido facilitado pela entidade oficial.

Getty Images O argentino Enzo Fernández levou o segundo cartão amarelo (e, consequentemente, o vermelho) após falta sobre Cubarsí, pouco antes do fim do tempo normal

Foram necessários 40 minutos para que o zagueiro argentino Lisandro Martínez recebesse o primeiro cartão amarelo da partida, por uma falta sobre Mikel Oyarzabal. A advertência foi recebida com forte sarcasmo por muitos torcedores naquele imenso estádio.

Reduzir a esta tática destrutiva o claro talento da Argentina, demonstrado na vitória sobre a Inglaterra na semifinal, foi um desastre. A decisão certamente não foi tomada para promover a genialidade e a influência de Lionel Messi.

O 10 argentino chegou até a entrar no esquema, sugerindo que o árbitro expulsasse o espanhol Marc Cucurella por falar com a mão sobre a boca, uma ação passível de cartão vermelho se for usada como forma de confronto nesta Copa do Mundo.

Mas o ponto mais lamentável foi a carga sem sentido de Enzo Fernández contra Cubarsí, pouco antes que o jogo fosse para a prorrogação.

Fernández nem estava olhando para a bola quando atingiu o oponente. O segundo cartão amarelo para o meio-campista do Chelsea foi totalmente merecido.

A Argentina foi a primeira equipe a não dar um chute a gol em 90 minutos de uma final de Copa do Mundo, em toda a história do torneio. O primeiro arremate, aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, veio já no desespero, com Messi errando o alvo.

A Espanha acertou 12 chutes a gol. A Argentina, nenhum, no jogo inteiro.

Em um primeiro tempo impressionante, a Argentina cometeu mais faltas do que passes no ataque, nove contra oito. É um resumo da sua tática de jogo.

Getty Images O rei Felipe 6° da Espanha abraça Lamine Yamal após a conquista da Copa do Mundo

Depois do apito final, os jogadores argentinos se uniram a Messi derramando lágrimas, mas até este ato terminou com uma confusão entre jogadores e autoridades de ambos os lados.

Leandro Paredes foi o agressor, como havia feito várias vezes depois de entrar em campo no segundo tempo. Ele agarrou Eric García pelo pescoço e também se envolveu quando o espanhol Gavi foi atirado ao chão.

Esta incrível Copa do Mundo não precisava ser lembrada por um final tão desagradável.

Os espanhóis podem não ter estado no melhor de sua forma na final, mas eles cresceram durante o torneio, desde o susto do empate no jogo de abertura contra Cabo Verde até a conquista derradeira.

A Copa do Mundo tem o campeão que merece. E Lamine Yamal é um astro para os torneios futuros.

A inesquecível era de Lionel Messi em Copas do Mundo pode ter se encerrado, mas os anos de Lamine Yamal podem durar ainda muito tempo.