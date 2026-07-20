O caso raro de quadrigêmeas idênticas nascidas na Austrália: 'Uma em cada 15 milhões de gestações'

Jenitar Na'amoana disse que ela e o marido estavam com o coração 'transbordando de gratidão' - (crédito: Jenitar Na’amoana/Gofundme)

Uma australiana deu à luz quadrigêmeas idênticas, algo raro em uma concepção natural, em uma gravidez considerada de "altíssimo risco" pelo Royal Brisbane and Women's Hospital.

As quatro meninas, que nasceram por cesariana com 28 semanas e quatro dias de gestação, em 14 de julho, eram quadrigêmeas monozigóticas — quando um único óvulo fertilizado se divide em quatro embriões.

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O hospital informou que a mãe das meninas, Jenitar Na'amoana, de 34 anos, e seu marido, Jortham, já tinham quatro filhos e ficaram "imensamente surpresos" ao serem informados de que esperavam quadrigêmeas.

A médica Alexa Bendall, que cuidou da mãe desde o início da gravidez, estimou que quadrigêmeos idênticos ocorrem "em uma a cada 15 milhões de gestações".

"Mas compartilhar a mesma placenta... Isso é inédito", disse Bendall.

A especialista em medicina materno-fetal e obstetra afirmou que a gravidez foi de altíssimo risco, e o hospital internou Na'amoana com 25 semanas de gestação para que ela pudesse ser monitorada.

"Sempre dissemos que, se conseguíssemos que ela chegasse às 28 semanas, já estaríamos bem", disse Bendall.

"Então, o fato de termos quatro bebês lindos e saudáveis nascidos com 28 semanas e quatro dias é incrível, e estamos muito felizes por fazer parte disso."

Jenitar Na’amoana/Gofundme Jenitar Na'amoana disse que ela e o marido estavam com o coração 'transbordando de gratidão'

"Jenitar encarou tudo com muita serenidade desde o primeiro dia... De alguma forma, ela conseguiu evitar todas as complicações e riscos, tanto para si mesma quanto para seus bebês", disse Bendall.

As meninas recém-nascidas receberam os nomes de Emily, Harriet, Catherine e também Alexa, em homenagem a Alexa Bendall, que descreveu isso como "uma bela homenagem".

Metro North Health Uma das meninas recebeu o nome da médica Alexa Bendall, que cuidou de Na'amoana desde o início da gravidez

As bebês permanecerão na unidade de terapia intensiva neonatal do hospital até atingirem o desenvolvimento esperado para um nascimento a termo e, no momento, "estão evoluindo muito bem", afirmou Bendall.

Os outros filhos do casal têm entre 1 e 10 anos, e a mãe lançou recentemente uma campanha de arrecadação de fundos na internet para ajudar a comprar uma van com pelo menos dez lugares.

Em uma mensagem publicada junto com a campanha, que já recebeu quase 37 mil dólares australianos (cerca de R$ 132,3 mil) em doações, Na'amoana escreveu: "Nossos quatro preciosos milagres chegaram em segurança e, embora nossos corações estejam transbordando de gratidão, a realidade de cuidar de quatro recém-nascidas ao mesmo tempo trouxe desafios que jamais poderíamos ter imaginado".

O nascimento de quadrigêmeos concebidos naturalmente é extremamente raro, com os médicos estimando a probabilidade em cerca de uma em 700 mil nascimentos.