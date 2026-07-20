Green Card: entenda quem pode obter residência nos Estados Unidos

Na prática, o Green Card comprova que o imigrante recebeu o status de residente permanente legal - (crédito: Getty Images/iStockphoto)

Muito além de um documento de imigração, o Green Card é a autorização que permite a um estrangeiro viver de forma permanente nos Estados Unidos. O tema voltou ao centro das discussões depois do governo do presidente Donald Trump conceder nesta segunda-feira (20/7), o Green Card para o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

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Na prática, o Green Card comprova que o imigrante recebeu o status de residente permanente legal. Com ele, é possível morar, trabalhar e estudar no pais por tempo indeterminado, além de entrar e sair do país seguindo as regras migratórias. O documento, porém, não equivale à cidadania norte-americana, embora possa ser um dos passos para quem pretende se naturalizar no futuro.

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Além disso, ao contrário do que muitos imaginam, não existe apenas uma forma de conseguir um Green Card. A legislação norte-americana prevê diferentes categorias de elegibilidade, cada uma destinada a um perfil específico de imigrante.

Imigração por vínculo familiar: destinada a parentes de cidadãos norte-americanos ou de residentes permanentes legais. A categoria inclui, por exemplo, cônjuges, pais e filhos, mas cada relação familiar tem regras próprias. O casamento com um cidadão norte-americano é uma das formas mais conhecidas de solicitar o Green Card, mas a união não garante automaticamente a residência. O casal precisa comprovar que o relacionamento é legítimo e não foi realizado apenas com objetivo migratório. O processo pode envolver análise de documentos, entrevistas e outras verificações pelas autoridades de imigração.

Imigração baseada em emprego: Nessa modalidade, podem se enquadrar profissionais com qualificações específicas, trabalhadores especializados, pesquisadores, executivos e pessoas com habilidades consideradas de interesse para os Estados Unidos. Em muitos casos, o processo depende do patrocínio de um empregador, embora algumas categorias permitam que o próprio candidato apresente a solicitação.

Imigração por investimento: voltada para estrangeiros que desejam obter residência por meio de investimentos que atendam aos critérios estabelecidos pelo governo americano. Essa categoria ganhou destaque em 2026 com o lançamento do Gold Card, iniciativa do governo Trump direcionada a investidores de alto patrimônio. O programa, porém, não substitui as demais formas tradicionais de Green Card.

Refugiados e pessoas que receberam asilo: estrangeiros reconhecidos como refugiados ou que obtiveram asilo nos Estados Unidos também podem solicitar a residência permanente após cumprir os requisitos previstos na legislação migratória.

Estudos nos EUA: estudar no país, por si só, não dá direito ao Green Card. Estudantes internacionais normalmente entram nos Estados Unidos com vistos temporários, como o F-1, que permitem a permanência durante o período acadêmico. Após a formação, alguns estrangeiros conseguem buscar a residência permanente por outros caminhos, como uma oferta de emprego, casamento com cidadão norte-americano ou outra categoria prevista na legislação migratória.

Programa de Vistos de Diversidade (loteria do Green Card): o governo também disponibiliza anualmente vistos de residência permanente por meio de um sorteio para cidadãos de países com baixos índices históricos de imigração para os EUA. A participação depende do cumprimento dos requisitos definidos para cada edição do programa.

Processo depende da categoria escolhida

Não existe um único procedimento para conseguir um Green Card. O caminho depende da situação de cada candidato e da categoria em que ele se enquadra.

Em geral, o processo envolve comprovar a elegibilidade, apresentar documentos, pagar taxas, por vezes bem altas e passar por análises de segurança e cumprir as etapas determinadas pelas autoridades de imigração do país.

Por isso, antes de iniciar um pedido, o interessado precisa identificar qual modalidade se aplica ao seu caso e quais requisitos são exigidos para aquela categoria. Todas as informações e valores estão no site oficial do governo norte-americano.