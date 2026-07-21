Projétil atinge petroleiro perto de Omã, diz agência marítima britânica

Foto divulgada pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA mostra, segundo relatos, uma bandeira iraniana tremulando atrás de um fuzileiro naval da 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais durante uma abordagem de verificação a bordo do navio-tanque Wen Yao, no Golfo de Omã. - (crédito: AFP)

Um "projétil desconhecido" atingiu um navio petroleiro na costa de Omã, informou nesta terça-feira (21) uma agência marítima britânica, enquanto Irã e Estados Unidos trocavam disparos pelo controle do estratégico Estreito de Ormuz.

A UK Maritime Trade Operations indicou que "recebeu múltiplos relatos de que um petroleiro (...) havia sido atingido por um projétil desconhecido no Estreito de Ormuz", e acrescentou que o incidente ocorreu 15 quilômetros a nordeste da localidade omanense de Limah.

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Em meio a essa nova escalada em torno dessa via crucial para o trânsito mundial de hidrocarbonetos, o exército iraniano informou mais cedo que havia atacado com mísseis uma base americana no Kuwait.

"As forças terrestres do exército atacaram com mísseis terra-terra os sistemas de mísseis HIMARS do exército terrorista americano estacionado na base de Arifjan, no Kuwait", indicou a agência estatal de notícias iraniana Irna, citando funcionários de relações públicas do exército.

O campo de Arifjan, localizado ao sul da Cidade do Kuwait, abriga integrantes da Força Aérea, da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais e da Guarda Costeira dos Estados Unidos.