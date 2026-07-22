Trump ameaça destruir pontes e usinas eletrícas do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira (22/7) bombardear infraestrutura estratégica do Irã caso o país volte a atacar embarcações no Estreito de Ormuz. Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que qualquer ofensiva iraniana contra navios provocará uma resposta militar imediata dos EUA.

"A partir deste momento, sempre que a República Islâmica do Irã atirar contra um navio no Estreito de Ormuz, seja com míssil, foguete, drone ou qualquer outro dispositivo ou arma, os Estados Unidos bombardearão e destruirão UMA ponte ou usina de energia", escreveu Trump. Segundo ele, os alvos poderão incluir instalações "localizadas ao lado ou dentro da capital, Teerã".

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A declaração amplia a pressão de Washington sobre Teerã em meio à escalada do conflito entre os dois países e às ameaças iranianas contra a navegação na principal rota marítima para o transporte global de petróleo.

Mais cedo, o porta-voz e general das Forças Armadas do Irã, Abolfazl Shekarchi, afirmou que a produção de mísseis estratégicos do país continua em ritmo normal e disse que as forças iranianas destruíram um "grande data center do inimigo" nos Emirados Árabes Unidos. Também nesta quarta-feira, o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baghaei, negou a existência de atividades nucleares na montanha Kolang Kouh, conhecida como Pickaxe Mountain, e acusou os EUA de criarem um pretexto para novos ataques ao país.