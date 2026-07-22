Como acidente de avião que teve destroços achados após 74 anos mudou para sempre a segurança aérea

O navio Clipper Endeavour afundou minutos após um pouso forçado na água, matando 52 pessoas. - (crédito: Pan Am Historical Foundation)

Os destroços de um avião da Pan American Airway (Pan Am) foram encontrados 74 anos depois de terem caído no Oceano Atlântico, num acidente que mudou os procedimentos de segurança nos voos comerciais no mundo.

O avião chamado Clipper Endeavour foi localizado a 610 metros abaixo do nível do mar, na costa de Porto Rico, por um drone equipado com sonar. A descoberta aconteceu em junho, mas foi anunciada na última terça-feira (21/7).

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A aeronave caiu em 11 de abril de 1952, após uma falha múltipla de motores logo após a decolagem.

O avião transportava 64 passageiros e cinco tripulantes de Porto Rico para Nova York quando o piloto foi forçado a fazer um pouso forçado na água.

Todos a bordo sobreviveram ao impacto, mas os passageiros tiveram dificuldades para localizar coletes salva-vidas e botes enquanto o avião afundava rapidamente. Das 69 pessoas a bordo, apenas 17 sobreviveram.

O desastre levou a amplas reformas na segurança da aviação, incluindo as instruções de segurança obrigatórias antes do voo em todos os voos comerciais.

A expedição para encontrar os destroços foi liderada pela Air/Sea Heritage Foundation em parceria com o programa Expedition Unknown, do Discovery Channel, e várias outras organizações.

No mês passado, exploradores descobriram os destroços da aeronave modelo Douglas DC-4 usando um drone que detectou a fuselagem e a cauda da aeronave.

"Estamos todos maravilhados e entusiasmados com esta descoberta, mas também comovidos ao lembrar o que aconteceu naquele lugar há tanto tempo", disse Russ Matthews, presidente da Air/Sea Heritage Foundation.

Pan Am Historical Foundation O navio Clipper Endeavour afundou minutos após um pouso forçado na água, matando 52 pessoas.

Saídas de emergência e coletes

A confusão que se seguiu tornou-se um "catalisador" para as regulamentações modernas que exigem melhores equipamentos de flutuação em aviões e instruções pré-voo sobre como usá-los, disse o especialista em segurança da aviação John Cox à agência de notícias AP.

Atualmente, antes de cada voo comercial, a tripulação de cabine é obrigada a indicar a localização das saídas de emergência da aeronave, bem como a localização dos coletes salva-vidas e como inflá-los.

"Toda vez que você embarca em um avião hoje, você está mais seguro por causa do que aconteceu com o Clipper Endeavour e seus passageiros há 75 anos", disse Josh Gates, apresentador do programa Expedition Unknown.

Russ Matthews, explorador marítimo e historiador, interessou-se pelo acidente em 2019, depois de ler sobre uma etiqueta de bagagem do voo que havia sido encontrada na costa da Flórida.

Ele afirmou em um comunicado que ficou "surpreso com o fato de uma história tão importante ter praticamente desaparecido da memória pública".

Ele então começou a reconstituir os momentos finais da aeronave usando relatórios do Conselho de Aeronáutica Civil, que antecedeu a criação da Administração Federal de Aviação dos EUA.

Discovery Channel Russ Matthews (à esquerda) disse que estava determinado a encontrar os destroços antes do 75º aniversário do acidente.

A descoberta crucial ocorreu depois que pesquisadores encontraram registros de uma audiência pública em Porto Rico, incluindo um mapa elaborado por pilotos da Força Aérea que testemunharam o acidente, o que ajudou a delimitar a área de busca.

Os pesquisadores utilizaram registros históricos e dados meteorológicos da época do acidente para identificar os 10 quilômetros quadrados do fundo do Oceano Atlântico onde os destroços provavelmente estavam.

Uma tentativa de localizar os destroços em 2024 foi abandonada devido ao mau tempo, mas Matthews afirmou que sua equipe estava determinada a retornar antes do 75º aniversário do acidente.

Um drone localizou os destroços — que estavam partidos em duas partes — durante sua primeira passagem pela área de busca em 2 de junho.

Um levantamento fotográfico subsequente confirmou que os destroços eram do Clipper Endeavor, fornecendo imagens que revelaram que o logotipo da Pan Am e o nome da aeronave ainda estavam visíveis na fuselagem.

Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision Um levantamento fotográfico revelou que o logotipo da Pan Am e o nome da aeronave ainda estavam visíveis.

"Ter um lugar na primeira fila para acompanhar uma expedição como essa enquanto ela acontece é incrível, e por isso me sinto muito sortudo por termos podido fazer parte dela", disse Gates, que estava a bordo do navio quando os destroços apareceram na tela.

A descoberta pode oferecer uma nova esperança para as famílias dos passageiros de outros aviões que se presume terem caído no oceano, como o voo MH370 da Malaysia Airlines.

A aeronave, que ia de Kuala Lumpur para Pequim, desapareceu há 12 anos com 269 pessoas a bordo e, apesar das inúmeras buscas no Oceano Índico, ainda não foi localizado.

A descoberta do navio Clipper Endeavour será apresentada em um episódio especial de Expedition Unknown ainda neste ano.