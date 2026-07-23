Por que Áustria transformou local de nascimento de Hitler em delegacia

A antiga casa rebocada de amarelo foi substancialmente reformada, e por isso a fachada tem um aspecto bem diferente. - (crédito: Getty Images/ EPA)

A Áustria inaugurou na quarta-feira (22/07) uma delegacia de polícia na casa onde Adolf Hitler nasceu, na cidade de Braunau am Inn, de cerca 17 mil habitantes. A decisão foi tomada após anos de polêmicas sobre o que fazer com a antiga hospedaria do século 17 onde o ditador nazista nasceu, em abril de 1889.

O edifício foi substancialmente reformado e sua fachada alterada, mas tem sido uma grande dor de cabeça para as autoridades austríacas, que querem impedir que ele se torne um local de peregrinação neonazista.

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Hitler morou no número 15 da rua Salzburger Vorstadt por apenas algumas semanas antes de sua família se mudar para outro endereço em Braunau, que fica colada à fronteira com a Alemanha. Eles deixaram a cidade definitivamente quando ele tinha três anos de idade.

Hitler retornou brevemente a Braunau em 1938, a caminho de Viena, depois de anexar a Áustria à Alemanha nazista.

A cerimônia de inauguração da delegacia, que contou com a participação da banda de instrumentos de sopros da polícia, teve a presença do Ministro do Interior, Gerhard Karner, e outras autoridades locais.

Segundo Karner, a Áustria estava assumindo a "responsabilidade" pelo "terrível legado" do passado. Embora decidir o que fazer com o prédio não tenha sido fácil, Karner disse acreditar que a delegacia de polícia marcava "um novo capítulo" para o país.

"Esta casa se tornará agora um lugar de democracia, estado de direito, segurança, liberdade e dignidade humana", disse ele.

Um capelão católico da polícia abençoou então duas cruzes que serão penduradas na nova delegacia.

Durante décadas, o Ministério do Interior alugou o prédio de sua antiga proprietária, uma moradora local chamada Gerlinde Pommer. As autoridades pagavam uma alta quantia de aluguel para tentar impedir que outras pessoas a usassem como local para turismo de extrema-direita.

Getty Images/ EPA A antiga casa rebocada de amarelo foi substancialmente reformada, e por isso a fachada tem um aspecto bem diferente.

O edifício foi usado durante muitos anos por uma instituição de caridade local como centro de atividades diurnas e oficina para pessoas com necessidades especiais. Mas foi obrigada a se mudar em 2011, quando a proprietária bloqueou as obras de renovação.

Ela também se recusou repetidamente a vender a propriedade ao governo.

A casa permaneceu vazia por vários anos, enquanto as autoridades e Pommer discutiam os termos.

Em 2016, o parlamento austríaco aprovou uma lei que permitia ao governo confiscar a casa de Pommer. O governo pagou uma indenização de 812.000 euros (R$ 4,7 milhões). Ela posteriormente processou o governo, alegando que o valor era insuficiente, mas perdeu a causa.

AFP via Getty Images Uma lápide comemorativa do lado de fora do prédio traz a inscrição: "Nunca mais o fascismo; em memória de milhões de mortos".

O então ministro do Interior, Wolfgang Sobotka, afirmou que o prédio deveria ser demolido e um novo construído em seu lugar. Isso ecoava uma oferta anterior de um deputado russo que disse querer comprar a casa e explodi-la.

Mas houve uma onda de críticas, com muitos afirmando que destruir a casa seria o mesmo que negar o passado nazista da Áustria.

Em 2019, o governo anunciou planos para transformá-la em uma delegacia de polícia e lançou um concurso em toda a União Europeia para que arquitetos apresentassem projetos.

Milhões de euros foram gastos na reforma do antigo prédio amarelo, que agora tem uma aparência muito diferente de antes.

Agora pintado de branco, por dentro e por fora, o edifício está repleto de detalhes em madeira de carvalho reluzente. Uma antiga escadaria em espiral e um hall de entrada em arco foram preservados.

O local está muito diferente de quando a instituição de caridade Lebenshilfe mantinha uma pequena loja em uma das salas da frente, quando entrei lá pela última vez há quase 20 anos.

O inspetor-chefe de polícia Ludwig Heise disse estar feliz por ter "um prédio tão ótimo e moderno" para trabalhar. "Temos mais espaço", disse ele, "mas, fora isso, é como qualquer outra delegacia de polícia na Áustria."

EPA/Shutterstock Policiais formaram fila em frente à nova delegacia após a sua inauguração.

Nem todos estão satisfeitos com a decisão de abrir uma delegacia de polícia no local, com alguns argumentando que isso envia um sinal errado.

Alguns queriam que a casa se tornasse um centro de responsabilidade, confrontando o passado nazista. Outros, como o historiador local Florian Kotanko, dizem que gostariam de ter visto a instituição de caridade Lebenshilfe retornar.

"Mas nem mesmo essa organização beneficente quis voltar, porque eles achavam que seriam usadas como pretexto para uma discussão política, e por isso o governo teve que decidir de outra forma", disse Kotanko à BBC.

Não há nenhuma placa na casa que indique sua história, e o prédio possui câmeras de segurança para registrar as atividades de quaisquer potenciais peregrinos neonazistas.

O único elo que liga o local a Hitler é uma pedra na rua em frente, erguida em 1989.

Diz: "Nunca mais o fascismo; em memória de milhões de mortos."

A pedra provém do antigo campo de concentração de Mauthausen, que fica nas proximidades.

O nome de Hitler não aparece. No entanto, Florian Kotanko acredita que a história do local jamais desaparecerá, mesmo que o número de neonazistas que o visitam diminua.

"Você tem que lidar com isso, e todos nós tentamos lidar com isso de forma aberta e correta. Não se trata de orgulho, mas sim de aceitar o fato", diz.