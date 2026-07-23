Ele 'rabiscava' versos entre as entregas: o entregador de comida que ganhou um dos principais prêmios literários da China

O conjunto de poemas Voo Rasante foi vencedor do Prêmio Literário Lu Xun - (crédito: EPA)

Uma coletânea de poemas, alguns deles rabiscados em pedaços de papel entre uma entrega e outra, valeu a Wang Jibing um dos maiores reconhecimentos literários da China.

Inspirada nos desafios cotidianos enfrentados pelos entregadores, Voo Rasante ganhou o Prêmio Literário Lu Xun, criado em homenagem ao escritor que é considerado o pai da literatura chinesa moderna (1881-1936).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Wang tem 56 anos. Ele começou a trabalhar como entregador de comida por volta de 2019 e ganhou notoriedade nas redes sociais graças aos seus poemas e ensaios.

Ele faz parte de um grupo cada vez maior de trabalhadores cujas obras literárias são reconhecidas e homenageadas. Elas oferecem uma visão das pressões enfrentadas no imenso mercado chinês de trabalho temporário e terceirizado.

Para Wang, o prestigiado prêmio literário chega após décadas difíceis de trabalhos ocasionais.

"Segurei a respiração e fiquei extremamente nervoso... Quando o resultado foi revelado, tudo se acertou", contou Wang ao portal estatal Global Times, no dia 15 de julho, quando foi divulgada a concessão do prêmio.

EPA O conjunto de poemas Voo Rasante foi vencedor do Prêmio Literário Lu Xun

Wang destacou que a atenção dedicada a ele pela imprensa havia produzido nele uma grande pressão psicológica.

O valor do Prêmio Literário Lu Xun não foi divulgado, mas, em 2014, chegava a 100 mil iuans chineses, ou cerca de US$ 14,8 mil (R$ 74,8 mil).

Homem com pressa

Wang nasceu na província de Jiangsu, no leste da China. Ele abandonou os estudos na adolescência, devido às dificuldades financeiras da sua família.

Antes de passar a ser entregador de comida, Wang teve vários empregos. Ele trabalhou no setor de construção, como coletor de resíduos recicláveis e foi vendedor ambulante em uma barraca de rua.

Mas seu amor pela leitura permaneceu. E, na última década, ele publicou seus próprios poemas e ensaios nas redes sociais.

Em 2022, um dos seus poemas, intitulado Um Homem com Pressa, viralizou na internet.

A obra foi inspirada em um incidente ocorrido em 2019, quando ele passou horas tentando fazer uma entrega sem sucesso, porque um cliente havia incluído o endereço errado.

Em 2023, Wang publicou sua primeira coleção de poesias, Um Homem com Pressa: Poemas de um Entregador de Comida.

Mesmo tendo conquistado o prêmio, Wang declarou ao Global News que não tem intenção de abandonar seu trabalho. Ele afirmou que pretende continuar trabalhando até completar 60 anos.

"Do ponto de vista financeiro, não preciso deste trabalho para ganhar a vida, mas gosto do ambiente ao meu redor e ele também me mantém em forma", segundo a reportagem do portal.

"Quero levar uma vida simples e com os pés no chão. O prêmio nunca irá mudar quem eu sou."

Publicada em 2024, Voo Rasante é uma coletânea de poemas inspirados em entrevistas e pesquisas realizadas por Wang com cerca de 200 entregadores.

"Quem disse que abrir as asas significa voar alto? Voar baixo também é voar", segundo um verso dos seus poemas.

Getty Images No livro, Wang relata suas experiências como entregador na China

Sua conquista vem em um momento em que cada vez mais profissionais de diversos setores estão deixando sua marca no mundo literário chinês.

Entrego Pacotes em Pequim, um livro de memórias publicado em 2023 pelo ex-entregador Hu Anyan, se tornou um estrondoso sucesso de vendas na China e também atraiu a atenção da imprensa internacional. No ano passado, foi publicada uma tradução da obra para o inglês.

Outro título é Eu Sou Fan Yusu, um ensaio autobiográfico sobre as dificuldades pessoais de uma trabalhadora migrante. A obra conquistou a internet chinesa em 2017.

A repercussão foi tão intensa que Fan precisou abandonar temporariamente sua casa, devido aos incessantes pedidos de entrevista dos meios de comunicação.

Lu Xun, o escritor homenageado pelo nome do prêmio literário, é amplamente considerado um dos maiores escritores chineses do século 20. Ele é conhecido pelos seus romances satíricos que criticam a sociedade tradicional chinesa.

Por muito tempo considerado uma das figuras literárias mais importantes da China, Lu e suas obras adquiriram nova relevância entre as gerações mais jovens do país.

Há alguns anos, um dos personagens dos seus relatos, Kong Yiji, se tornou um meme simbolizando o desencanto dos jovens chineses, frente à sua luta para encontrar emprego.