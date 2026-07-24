Eles se tornaram melhores amigos — e então descobriram que eram irmãos

Dave passava de carro em frente à casa de sua mãe há anos sem perceber - (crédito: BBC)

Dave Green e Andrea Urmston se deram instantaneamente bem quando seus caminhos se cruzaram enquanto trabalhavam em funções diferentes no Aeroporto de Manchester, cidade do noroeste da Inglaterra.

Os dois estranhos se deram tão bem que conseguiam completar as frases um do outro — o que fez sentido quando descobriram a verdade.

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Dave é irmão biológico de Andrea, mas foi adotado por outra família quando era bebê.

"Eu estava tremendo, muito mesmo, e meu coração estava disparado", diz Andrea, em entrevista à BBC. "Finalmente o encontrei. É inacreditável."

Em 2005, Dave gerenciava a rodoviária do aeroporto e Andrea fazia a manutenção das máquinas de venda automática.

Nos dois anos seguintes, tornaram-se grandes amigos, trocando mensagens de texto e telefonemas quando não estavam trabalhando.

Certo dia, durante uma ligação telefônica, Dave contou a Andrea algo que nunca havia mencionado antes. Ele era adotado e seu nome de batismo era Stuart Proudlove.

"Eu meio que congelei e fiquei sem falar por um minuto", diz Andrea.

Seu nome de solteira era Proudlove e ela tinha um irmão que foi adotado antes de ela nascer.

"Não é um nome muito comum e tinha que ser ele. Além da família, eu nunca tinha ouvido esse sobrenome em nenhum outro lugar", acrescenta ela.

Ela ligou imediatamente para sua mãe, Susan, para verificar a data de nascimento de seu irmão, que estava desaparecido há muito tempo. As datas coincidiam: 24 de março de 1966. Ela retornou a ligação para Dave imediatamente.

"Eu disse 'tem que ser você, tem que ser você', e disse 'preciso te ver', então fui buscá-lo", diz Andrea.

BBC Dave passava de carro em frente à casa de sua mãe há anos sem perceber

Enquanto dirigiam para a casa da mãe, Dave percebeu onde estava. Estavam percorrendo a mesma rota de ônibus que ele costumava fazer antes de se tornar gerente.

Seu antigo trajeto o levava bem em frente à casa de sua mãe e à escola onde Andrea estudou.

Ele estivera a um passo de sua família biológica sem se dar conta.

Susan disse que finalmente conhecer Dave foi um momento surreal.

"Houve muitas lágrimas. Depois, simplesmente nos abraçamos", diz Andrea.

"Eu não conseguia acreditar que tinha conseguido reunir meu irmão e minha mãe, foi incrível."

A mãe de Andrea havia lhe contado que ela tinha um irmão quando era mais nova.

Ela contou que ele havia sido dado para adoção e que tinha ido para os cuidados de uma senhora adorável que não podia ter filhos.

"Na hora, quis ligar para ele para podermos brincar", lembra Andrea.

Susan disse que tentou encontrar o filho com a ajuda do Exército da Salvação, mas não obteve sucesso.

BBC Para Andrea, encontro foi agridoce, pela sensação de tempo perdido

"Perguntei se poderíamos ir buscá-lo", diz Andrea. "Ela explicou que não funcionava dessa maneira, então prometi a ela que um dia o encontraria para ela."

Agora eles finalmente haviam se reencontrado.

"Ela queria isso desde que eu me lembro", acrescenta Andrea.

"Então, eu dei isso a ela. Eu prometi isso a ela."

Sobre a lareira da casa de Susan, havia uma foto de Dave quando bebê.

Ela havia sido enviada pelos pais adotivos dele à mãe biológica, dias após a adoção.

A mesma fotografia também estava exposta na casa de seus pais adotivos.

Dave sabia desde os 10 anos que era adotado, porque seus pais adotivos lhe mostraram a documentação.

Mas ele disse que teve uma infância muito feliz e que nunca teve qualquer desejo de encontrar sua mãe biológica.

"Não senti que precisava fazer buscas ou que tivesse perguntas sem resposta", acrescentou.

BBC Para Dave e Andrea, o encontro entre os dois foi 'como ganhar na loteria'

'Como ganhar na loteria'

Para os três, encontrar-se foi uma experiência que mudou suas vidas.

"Passei de uma situação em que não havia muita positividade na minha vida, para descobrir que minha melhor amiga era minha irmã", diz Dave.

"Encontrei minha mãe biológica e consegui, de certa forma, fazê-la realmente feliz. E encontrei uma família que eu nem sabia que existia."

A mãe deles faleceu recentemente, mas ambos dizem estar felizes por ela ter tido a oportunidade de se reencontrar com o filho.

"Ela estava tão desesperada para te encontrar para ter certeza de que você tinha tido uma vida realmente boa", diz Andrea.

Para Andrea, o reencontro foi agridoce. Ela ansiava por encontrar seu irmão há anos.

"Meus pais se separaram, infelizmente, e eu passei por muitos momentos difíceis sabendo que [Dave] estava por aí, mas eu não sabia [onde]."

Os dois afirmam que agora estão aproveitando ao máximo o tempo que têm juntos, após se mudarem para morar em Kidsgrove, Staffordshire, no centro da Inglaterra.

Encontrar um ao outro, dizem eles, foi como ganhar na loteria.