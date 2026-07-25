Motorista atropela multidão durante parada LGBTQIA+ em Berlim; uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas - (crédito: BBC Geral)

Uma pessoa morreu e pelo menos outras 17 ficaram feridas depois que um carro avançou contra uma multidão durante um evento da Parada do Orgulho LGBTQIA+ neste sábado (25/7) em Berlim, informou a polícia.

Em publicação nas redes sociais, a polícia de Berlim informou que, pouco antes das 22h (horário local), o motorista de um veículo branco teria atingido várias pessoas na via Ahornsteig, no parque Tiergarten.

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Uma operação de busca está em andamento, e a polícia pediu à população que evite a área.

Os feridos estão sendo atendidos por equipes de emergência nas proximidades do parque Tiergarten, onde ocorreu o incidente. O evento anual do orgulho LGBTQIA+, o Christopher Street Day, foi interrompido após o incidente.

A corporação afirmou que há muitos feridos, incluindo várias pessoas em estado grave, com risco de morte, e acrescentou que realiza uma busca de alta prioridade por um ou mais suspeitos.

A imprensa local cita testemunhas que afirmam que uma van branca avançou em alta velocidade contra a multidão. Os organizadores pediram ao público, por meio das redes sociais e dos telões do evento, que deixasse a área de forma calma e organizada. Um dos telões no Portão de Brandemburgo exibia a mensagem: "Evacuação".

Sirenes foram ouvidas por toda a área do centro de Berlim. Mais cedo, a região estava cheia de pessoas vestindo roupas com as cores do arco-íris, carregando bandeiras e cartazes e celebrando a comunidade LGBTQIA+.

A polícia isolou a área próxima ao parque.

Eva Braungart, repórter do Berliner Zeitung, estava no evento, mas saiu antes de o carro atingir a multidão. Segundo relatou à BBC News, testemunhas disseram ter visto um carro avançando "muito rapidamente" contra as pessoas.

Também houve relatos de gritos e cenas de pânico, com parte da multidão correndo para dentro do parque Tiergarten e tentando se esconder.

A marcha anual do Orgulho em Berlim, também conhecida como Christopher Street Day, reúne centenas de milhares de pessoas em defesa e celebração dos direitos da comunidade LGBTQIA+. É a maior de uma série de eventos semelhantes realizados em toda a Alemanha.