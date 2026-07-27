Tiroteio em festival gastronômico perto de marco turístico Space Needle deixa mortos e feridos em Seattle

Um dos presentes relatou à imprensa local que a cena era de "puro caos" após os disparos. - (crédito: Reuters)

Três pessoas morreram e várias outras ficaram feridas após um tiroteio em um festival gastronômico perto da torre Space Needle no domingo (26/07) em Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, segundo informou o corpo de bombeiros da cidade.

A prefeita da cidade, Katie Wilson, disse que um suspeito foi detido após o incidente no Seattle Centre, que estava sediando o festival gastronômico anual Bite of Seattle durante o fim de semana, quando os tiros foram disparados, por volta das 18h, horário local (22h de Brasília).

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Um segundo suspeito fugiu do local e ainda não havia sido detido até a noite de domingo, acrescentou o chefe assistente da polícia de Seattle, Tyrone Davis. Ele disse acreditar que os suspeitos estavam trocando tiros entre si.

Duas mortes foram confirmadas no local, e uma pessoa morreu posteriormente no hospital. Entre os feridos está um menino de dois anos, disseram as autoridades.

Vídeos compartilhados online mostraram pessoas buscando abrigo dentro do icônico Space Needle, torre de observação que é um marco na paisagem da cidade.

Durante o tiroteio, era possível ver pessoas agachadas no chão, protegendo-se atrás de pilares e prateleiras de mercadorias no saguão da Space Needle.

O Departamento de Polícia de Seattle informou que a investigação continua em andamento e pediu ao público que evitasse a área.

Em um comunicado, Wilson afirmou que gostaria de "agradecer aos policiais de Seattle que atenderam à ocorrência e prenderam um suspeito".

Inicialmente, ela havia anunciado a prisão de dois suspeitos, mas atualizou sua declaração no final da noite de domingo.

Quatro dos feridos foram levados para o hospital em condição estável, enquanto um quinto optou por não ser levado, informou o corpo de bombeiros.

Reuters Um dos presentes relatou à imprensa local que a cena era de "puro caos" após os disparos.

Representantes de Seattle e do Estado de Washington condenaram o tiroteio como um ato de "violência sem sentido".

"Minhas orações estão com as famílias das vítimas e com os socorristas enquanto trabalham para manter as pessoas em segurança", disse o governador de Washington, Bob Ferguson, nas redes sociais.

Reuters A bandeira dos EUA no topo da Space Needle foi hasteada a meio mastro após o tiroteio.

A congressista Pramila Jayapal, que representa Seattle, acrescentou: "Nossos corações estão com todos os afetados por essa violência sem sentido", escreveu ela nas redes sociais.

"Estamos em contato próximo com a prefeita de Seattle, Katie Wilson, e com o governador Bob Ferguson, e coordenando ações em vários níveis de governo para obter atualizações sobre a situação."

Wilson também condenou o tiroteio como um "ato de violência horrível".

"As famílias afetadas estão vivendo o pior momento de suas vidas, e toda uma comunidade está tentando entender como um encontro que deveria ser baseado em cultura, conexão e alegria terminou em tiroteio."

"Esta noite, nossa atenção está voltada para as pessoas que perderam a vida, para aqueles que lutam para se recuperar e para as famílias que os apoiam", acrescentou ela.

"Seattle está de luto com vocês e estaremos ao seu lado nos dias difíceis que virão."