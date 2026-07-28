"Cabeça fria, 'diplomacia zen' e nada de bate-boca público. Lula poderia seguir o exemplo de Cláudia Scheinbaum na relação com Trump", sugere analista mexicana

A América Latina está vivendo uma "onda azul" com as eleições presidenciais recentes vencidas pela direita radical na Argentina, na Colômbia, no Peru, entre outros países da região.

A definição é uma espécie de contraponto à "onda rosa" de governos de esquerda no início do século 21 nos países latino-americanos.

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O termo "onda azul" foi usado pelo presidente argentino Javier Milei durante visita, em junho deste ano, do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a Buenos Aires. "Vem aí a onda azul pelas mãos de Flávio Bolsonaro", escreveu o argentino em suas redes sociais em claro apoio à campanha do candidato ao Palácio do Planalto.

A "onda azul" se refere a uma suposta tendência de sucesso nas urnas protagonizado por presidentes da direita radical que admiram e apoiam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e quando, ao mesmo tempo, ele declara seu voto e respaldo aos políticos desta linha ideológica.

Foi assim na reta final da corrida eleitoral na Colômbia, por exemplo, quando Trump anunciou apoio a Abelardo de la Espriella, que foi eleito e tomará posse no dia sete de agosto.

Mas no Brasil, ações recentes do governo Trump, como a decisão de impor novas tarifas sobre produtos brasileiros, podem ter prejudicado o candidato da "onda azul", a três meses das eleições presidenciais.

Analistas têm declarado que as tarifas favorecem a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e não a de Bolsonaro, seguidor de Trump.

Uma pesquisa Quaest divulgada no dia 10/07, antes do novo tarifaço da última quinta-feira (23/07), mostrou que 47% dos entrevistados concordam mais com Lula, que acusa Flávio Bolsonaro de ter pedido as novas tarifas contra o Brasil.

No levantamento, outros 35% concordam mais com a versão do senador de que teria solicitado a Trump que não adotasse novas taxas sobre produtos brasileiros, de acordo com o portal G1.

Em entrevista à BBC News Brasil, a professora de Relações Internacionais do Colégio do México, Guadalupe González, formada pela London School of Economics (LSE) no Reino Unido, disse que o presidente americano, ao tomar partido em eleições em várias partes do mundo, desestabiliza democracias. No caso da América Latina, na opinião dela, fragmenta ainda mais a região.

Integrante do Conversatório Latino-Americano (Conlat), que reúne especialistas de universidades do Brasil, da Argentina, da Colômbia e do México que discutem as problemáticas do continente, González entende que Lula poderia se inspirar na tática da presidente mexicana Claudia Sheinbaum na relação com Trump – "cabeça fria e nada de discussões (bate-boca) público".

A seguir os principais pontos da entrevista com Guadalupe González.

AFP via Getty Images

BBC News Brasil - O presidente Milei, da Argentina, diz que a América Latina está vivendo uma 'onda azul' com a eleição de governos da direita em diversos países. Milei, inclusive, viajou ao Brasil para participar do lançamento da campanha à Presidência do senador Flávio Bolsonaro. A sra. concorda?

Guadalupe González - As forças políticas, principalmente de um novo tipo de direita, extrema-direita, que não é a direita tradicional latino-americana, vêm ganhando as últimas eleições. Então, é verdade que estamos vivendo uma 'onda azul'.

BBC News Brasil - A sra. diferencia uma direita radical da direita tradicional…

Guadalupe González - E este é um primeiro ponto. Além disso, essas direitas que têm vencido as eleições não são o mesmo tipo de direita e também não estão ganhando com os mesmos índices [nas urnas].

Mas ainda é cedo para saber se este é um movimento pendular, quanto irá durar e também quanto das agendas das direitas radicais pretendem realizar transformações de médio e longo prazo na política regional.

Existem duas maneiras de ler este momento. Uma é sobre o realinhamento político e ideológico dos eleitorados. Quer dizer, que de fato os eleitores latino-americanos são agora mais conservadores que antes. Esta é uma leitura e, além disso, nos distintos países acontecem coisas diferentes.

BBC News Brasil - Por exemplo?

Guadalupe González - Por exemplo, o bolsonarismo é uma direita radical que está mais enraizada do que podíamos imaginar. Vemos também a vitória de Keiko Fujimori [no Peru]. E a eleição de [Abelardo] de la Espriella, na Colômbia. De la Espriella é um completo outsider, o bolsonarismo já foi governo e já ganhou eleições locais e tem um pensamento ideológico, religioso, militarista.

Já De la Espriella é um personagem mais incerto. Era liberal em temas sociais e agora é mais conservador. [Nota da reportagem: De la Espriella não exerceu cargo político antes de ser eleito para a Presidência].

BBC News Brasil - Cada eleitor responde de acordo com seu país? Está mais à direita que antes?

Guadalupe González - Não sabemos se o eleitor está mais à direita em termos de valores. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. A outra leitura sobre a "onda azul" é que, na verdade, estas forças de direita estão ganhando por representarem um voto castigo aos governos [no poder].

O que poderíamos esperar, sendo assim, é que Milei perderia a próxima eleição e que voltaríamos a ter um pêndulo [um governo de direita e outro de esquerda se alternando]. Mas não sabemos. E também não sabemos se, no caso de pêndulo, se seria para um governo menos radical [de direita] ou se a onda irá para o extremo, com populismo de esquerda.

BBC News Brasil - Qual a sua perspectiva neste cenário?

Guadalupe González - Eu me inclino mais para a segunda possibilidade, que tenhamos fatores na América Latina que são mais demandantes eleitoralmente. Há maior interesse e maior participação do eleitorado, que está polarizado pelas redes sociais, principalmente. Ou seja, a política latino-americana e mundial já mudou, com as redes sociais. É outra coisa.

Estamos diante de um fenômeno novo e acho que as redes sociais rendem frutos eleitorais a todas as opções mais populistas do que programáticas. Porque as redes sociais se baseiam muito nas emoções.

BBC News Brasil - O eleitor também está mais exigente que tempos atrás?

Guadalupe González - Temos um eleitor mais exigente, mais informado e que está indignado contra governos que considera que são muito ineptos porque não apresentam resultados [às suas necessidades].

BBC News Brasil - Milei governa na Argentina, José Antonio Kast no Chile..

Guadalupe González - Qual foi a genialidade de Kast? Conseguir convencer o eleitorado de que era necessário mão dura contra a imigração e a insegurança [pública]. Ao colocar o foco nestas questões, acabou tendo uma vitória que provavelmente não teria tido se a demanda social por estes temas não existisse. Na Colômbia, [a eleição de Abelardo de la Espriella] também pode ser explicada, de alguma forma, da mesma maneira.

Na Colômbia há muita divisão em relação à segurança e ao processo de paz [o acordo de paz foi assinado em 2016, mas este é um processo que não envolveu todos os atores políticos e dissidências das Farc].

AFP via Getty Images Abelardo de la Espriella teve o apoio de Donald Trump na Colômbia

BBC News Brasil - Qual a sua opinião sobre o papel de Trump nesse tabuleiro latino-americano?

Guadalupe González - O papel de Trump e do movimento social que lidera, que é o movimento Make America Great Again (Maga), são fatores muito disruptivos em toda a América Latina e no mundo em geral.

BBC News Brasil - Disruptivo de que maneira?

Guadalupe González - Ele é um personagem que polariza e é também um personagem que está vivendo os processos eleitorais em todo o mundo. É importante dizer isso porque, por exemplo, o vice-presidente [J.D. Vance] fez campanha na Europa

BBC News Brasil - Na Hungria...

Guadalupe González - Exato. Então, acho que não é algo que está acontecendo só com a América Latina. Mas sim um movimento político-ideológico antiliberal liderado por esta administração [Trump]. Eles representam, basicamente, uma reinterpretação da história política dos Estados Unidos muito baseada na figura de Andrew Jackson [que foi o sétimo presidente dos EUA] e é uma combinação muito americana.

Por um lado, eles veem com muita desconfiança uma intervenção muito forte do Estado na economia e por outro lado é de um nacionalismo enorme e há também uma parte religiosa com eleitores muito conservadores. Os evangélicos são grande parte da sua base, que tem muito a ver com uma agenda social muito conservadora em matéria de direito reprodutivo e etc.

Tomar partido nas eleições de outros países é política expressa da administração Trump. Agora, que impacto eleitoral real tem isso? Muito variável.

BBC News Brasil - Para cada país, Trump reserva uma relação ou medida, não?

Guadalupe González - No caso de Milei, nas eleições legislativas [em outubro de 2025], a ajuda econômica de Trump pode ter ajudado a dar mais credibilidade [ao modelo econômico de Milei]. Mas ainda é preciso continuar acompanhando. No caso da Colômbia, [a interferência de Trump] foi ao mesmo tempo favorável e prejudicial. Muitos eleitores consideraram que era uma pretensão intervencionista inaceitável.

BBC News Brasil - Já no Brasil, no primeiro tarifaço de Trump, o apoio ao presidente Lula subiu e agora, depois dos novos tarifaços, também há preocupação com os impactos nas exportações e na economia.

Guadalupe González - A intervenção aberta e explícita de Trump visando o resultado eleitoral tem efeito disruptivo e desestabilizador. Primeiro porque reduz a legitimidade dos processos eleitorais na América Latina. Segundo porque é um fator que aumenta a polarização ainda mais. E terceiro, principalmente agora que vemos que Trump quer realizar uma reforma eleitoral nos Estados Unidos… todo o discurso político de Trump em relação ao processo eleitoral está direcionado a tirar a legitimidade do resultado eleitoral que não lhe seja favorável. Então, é antissistêmico do ponto de vista do funcionamento democrático.

BBC News Brasil - Qual seria então o efeito do governo Trump para as democracias em termos mundiais?

Guadalupe González - Os Estados Unidos, são um país que tinha o "farol na montanha", que inaugurou a vida democrática… E, hoje, basicamente, encara a erosão da própria democracia americana com a concentração de poder por parte do presidente, com essa relação tão oligárquica, patrimonialista do poder político e dos mega, multimilionários.

Além disso, o questionamento que ele [Trump] fez do resultado da eleição de 2020… Tudo isso o faz um personagem que provoca erosão também na fortaleza das democracias latino-americanas e de todo o mundo.

BBC News Brasil - Como define o presidente Trump?

Guadalupe González - No mínimo como um personagem antiliberal, o que afeta os direitos estabelecidos. E, por outro lado, também antidemocrático. Devemos lembrar que por isso existe o movimento "no kings" (manifestações realizadas em 2025 e 2026 em várias cidades dos EUA contra ações do segundo mandato de Trump). Na sua política externa, quando vemos a política "Donroe" [reinterpretação do governo Trump da doutrina intervencionista do presidente James Monroe no século 19] é um pouco "neo-imperial".

Reprodução Instagram/Eduardo Bolsonaro

BBC News Brasil - E para a América Latina?

Guadalupe González - Um efeito muito claro do governo Trump em relação à região é que aprofundou nossa fragmentação ao privilegiar uma bilateralização extrema na sua interlocução presidencial. Por exemplo, eles negociam com o México e negociam, separadamente, com nossos vizinhos sobre os mesmos assuntos.

BBC News Brasil - Serão realizadas eleições de meio de mandato em novembro nos Estados Unidos. Neste cenário, seriam eleições importantes não apenas para os EUA, mas também para América Latina e o mundo, não?

Guadalupe González - Com certeza. Aqui eu diria que temos que acompanhar com lupa o que ocorrerá nesta eleição dos Estados Unidos. Será preciso ver se, efetivamente, nos níveis federal e estadual serão realizadas reformas eleitorais que restringem a possibilidade de participação do eleitorado nas próximas eleições.

O que está em jogo agora para a administração Trump é se mantém ou não a maioria nas duas Casas [do Congresso] e para eles isso é fundamental.

BBC News Brasil - Você diz que Trump tem uma participação disruptiva e desestabilizadora nos processos eleitorais. O que um governo pode fazer em relação a estas interferências externas num processo eleitoral? Por exemplo, no caso do Brasil, que realiza eleição presidencial neste ano?

Guadalupe González - Acho que grande parte destes processos eleitorais vão depender da qualidade da informação e de uma política de enfrentar a desinformação.

BBC News Brasil - O que inclui as 'fake news'…

Guadalupe González - Totalmente. Vou colocar aqui o exemplo do México que, aliás, acho uma resposta incorreta a esse método [de intervenção de Trump]. Aqui no México foi aprovada uma reforma eleitoral que permite uma nova eleição se ficar comprovado que houve uma intervenção de atores do exterior.

BBC News Brasil - Não seria positivo?

Guadalupe González - Uma lei assim, na minha opinião, é um erro. Porque qualquer partido, quando não gostar do resultado, terá um recurso para tentar anular uma eleição. E isso é muito disruptivo. Isto pode levar a disputas eleitorais infinitas e muita instabilidade.

BBC News Brasil - Qual a alternativa?

Guadalupe González - Eu acho que essa alternativa não é boa. Aqui no México surge a pergunta, quem vai interpretar essa nova lei? Será o Tribunal Eleitoral e vai depender da composição do Tribunal Eleitoral, se ele estará mais a favor de um partido ou de outro. Vai ser uma confusão. Eu acho que o problema é principalmente de comunicação e de narrativa. E evitar fazer de Trump parte da eleição.

BBC News Brasil - Como?

Guadalupe González - Donald Trump pode falar o que ele quiser. A direita pode falar o que quiser, mas não cair no jogo que eles estão jogando. O ideal, no meu ponto de vista, é que ignorem Trump nas campanhas eleitorais. Mas reconheço que é muito difícil por causa da provocação.

AFP via Getty Images EUA declararam organizações criminosas brasileiras e de outros países latino-americanos como terroristas

BBC News Brasil - Mas no caso do Brasil, o novo tarifaço, como foi o primeiro, afeta as exportações brasileiras e pode afetar a economia brasileira…

Guadalupe González - Mas neste caso há um assunto importante do ponto de vista da informação. É provável que Donald Trump mantenha o fantasma ou o próprio tarifaço para influenciar as eleições. Mas é importante que o setor industrial saiba que independentemente do que aconteça, votar em [Flávio] Bolsonaro não é garantia de um acordo [contra as tarifas].

BBC News Brasil - Como você vê o fato de Trump ter declarado grupos criminosos do Brasil e de outros países da América Latina como terroristas?

Guadalupe González - A situação do crime organizado na América Latina é, no meu ponto de vista, uma das maiores ameaças, é um dos maiores problemas que a região enfrenta. Mas acho que deveríamos entender que a categoria "crime organizado" não captura a problemática em sua totalidade. Acho que desde a perspectiva da América Latina, o problema de ecossistemas violentos é a melhor maneira de entender o problema da insegurança.

BBC News Brasil - Como assim? Qual a diferença?

Guadalupe González - Geralmente pensamos a categoria de crime organizado como separado do restante. Na América Latina temos uma relação simbiótica do crime organizado com a criminalidade, a economia, a sociedade e a política. Esse é o problema.

No documento sobre violência que fizemos no Conlat (isso) está muito claro. Devemos entender essa situação de maneira integral para poder gerar políticas públicas eficazes. É a única maneira de não cairmos em fórmulas como a de Bukele [presidente de El Salvador], que não têm sustentação no médio e longo prazo. Além disso, estas políticas [de Bukele] possuem o grave erro de restringir direitos civis e de militarizar a sociedade.

BBC News Brasil - A região tem altos índices de violência e de desigualdade...

Guadalupe González - Exato. E em resumo, o problema da violência sistêmica na América Latina é, talvez, uma das questões mais importantes. A segunda é a da desigualdade. São problemas estruturais e não se resumem ao crime organizado.

BBC News Brasil - E sobre a declaração de grupos criminosos como organizações terroristas?

Guadalupe González - Isto tem enormes implicações. O crime organizado pode recorrer a táticas terroristas, mas não é uma organização terrorista porque seu objetivo é o lucro. O funcionamento, a dinâmica é outra. Na minha opinião, há uma distorção na forma de entender o problema.

Com a redefinição do problema [para organização terrorista], a própria estrutura legal americana permite aos Estados Unidos atuar extraterritorialmente. Ou seja, legitima que os Estados Unidos utilize a força unilateral...

BBC News Brasil - Força militar?

Guadalupe González - Sim, forças militares porque seriam contra terroristas. Ou seja, os efeitos são enormes. Ao mesmo tempo, de levar adiante todas estas investigações por lavagem de dinheiro, compra de armas e etc. que afetam instituições financeiras latino-americanas. Então, estamos diante de uma "extraterritorialidade" das leis americanas.

O caso mais claro é o de Maduro [ex-presidente da Venezuela retirado do país no dia 3 de janeiro por forças militares dos EUA]. Neste caso, foi feito o uso unilateral da força para extrair um presidente no cargo, ilegítimo, ditador ou como se queira defini-lo, e levar… Ou seja, o que estamos vendo é maiúsculo, é enorme.

BBC News Brasil - O que foi feito com Maduro pode virar uma espécie de laboratório para chegar a ser realizado em outros países?

Guadalupe González - Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Até porque do ponto de vista dos Estados Unidos, foi uma operação muito bem sucedida. Mas agora o que estamos vendo é o governo Trump alinhando estes governos de direita, eleitos a partir da demanda popular de mais segurança, mais segurança, em torno do Escudo das Américas [aliança de cooperação militar e de segurança lançada por Trump]. Na verdade, essa é uma maneira de normalizar e de institucionalizar as ações unilaterais dos Estados Unidos. E neste contexto estão incluídos a forma como os imigrantes são tratados, o uso da força, os megapresídios.

BBC News Brasil - E os países, que discordarem desta política, não podem se declarar contrários quando os Estados Unidos declarem grupos criminosos como territoriais?

Guadalupe González - Poderia se apelar através de instrumentos jurídicos internacionais, com apelações na Corte Interamericana de Direitos Humanos e outras cortes internacionais sobre a legitimidade destas ações.

BBC News Brasil - O governo Trump obedeceria?

Guadalupe González - Provavelmente não. Mas pelo menos se tentaria. Mas o problema é que muitos governos da América Latina se uniram a esta agenda americana cegamente porque lhes gera, acreditam, bons resultados eleitorais.

BBC News Brasil - Como o governo Noboa, do Equador.

Guadalupe González - Claro. Estão importando essa visão. Preocupante.

BBC News Brasil - O México envia grande parte de suas exportações para os Estados Unidos. Como a presidente Claudia Scheinbaum faz para manter apoio popular e ter equilíbrio na relação com Donald Trump?

Guadalupe González - É uma ação muito forte de equilibrismo. Claudia Scheinbaum entendeu rápido a relação com Trump e que Trump é um personagem muito performático, e que devia encontrar um canal de comunicação direto e muito regular com ele e num espaço neutro, onde o presidente Trump não tivesse espaço para fazer um show midiático. Então, desde o início se optou por uma comunicação regular via telefônica.

BBC News Brasil - Entre os dois diretamente?

Guadalupe González - Exatamente. Eles se falaram várias vezes, neste ano, por telefone, em diferentes momentos. Isso ajudou muito. Outra característica da política exterior de Claudia Scheinbaum na relação bilateral, é algo que o governo mexicano vem fazendo historicamente, que é buscar segmentar a agenda. E é a presidente que unifica o discurso diante dos Estados Unidos diariamente em sua "Mañanera" (entrevista diária à imprensa).

Por ser uma pessoa séria e inteligente, normalmente ela responde com serenidade e tentando evitar que as coisas se descontrolem. Alguns dizem que é uma "diplomacia zen" e também uma diplomacia muito ativa em muitos setores, incluindo as questões econômicas e de imigração de mexicanos nos Estados Unidos.

BBC News Brasil - Paciência estratégica.

Guadalupe González - Mas a posição de Claudia Scheinbaum é cada vez mais difícil e incômoda (pela pressão do governo Trump) pelas ações de combate ao narcotráfico. Porque os Estados Unidos estão solicitando a extradição de integrantes, inclusive governadores....

BBC News Brasil - Da frente governista Morena...

Guadalupe González - Exato. Governadores do Morena. E isso gera muita dificuldade e tensões no interior do próprio Morena e a decisão dela foi um não absoluto (à extradição). E deixa o governo numa posição difícil porque a oposição diz que este é um "narcogoverno". É muito complexo e daqui até novembro (mês da eleição nos Estados Unidos) se vive um dos momentos mais tensos da relação entre México e Estados Unidos.

BBC News Brasil - Na sua visão, o fato de ela ter essa paciência estratégica e de dialogar regularmente com Trump, pode ser um exemplo para o presidente Lula?

Guadalupe González - Sim. E não politizar a relação. Por exemplo, ela nunca responde publicamente o que ele diz. E Donald Trump diz que ela é uma boa pessoa, que não tem medo dos narcotraficantes...E ela, por sua vez, nestas ocasiões, diz: "Bom, é a opinião do presidente Trump." Como ela diz, cabeça fria.