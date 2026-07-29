Usuários de IA da Anthropic têm conversas expostas no Google

Centenas de usuários tiveram conversas com o Claude, ferramenta de inteligência artificial da Anthropic, expostas através da pesquisa do Google. O problema foi reportado por um internauta no Reddit, no último sábado (25/7), e mostra uma grave falha de segurança online.

De acordo com o usuário que apontou o vazamento das informações, ao digitar o comando “site:claude.ai/share” na barra de pesquisas do Google, qualquer pessoa poderia ter acesso a mais de 200 históricos de conversa de outros internautas com o chatbot da Anthropic.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: OpenAI afirma que ataque de agente de IA invadiu outras plataformas



Os links apresentados pelo buscador exibiam informações pessoais dos usuários da IA, além de dados profissionais, pedidos de conselhos sobre política e outras conversas privadas.

À BBC, um porta-voz da Anthropic explica que os usuários do Claude têm a opção de compartilhar ou não as conversas que tiveram com o chatbot. Segundo ele, os links para as conversas “não eram previsíveis ou detectáveis, a menos que as pessoas optassem por compartilhá-los por conta própria".

Ele aponta que, ao compartilhar a conversa, o usuário torna público o conteúdo que pode ser arquivado por serviços de terceiros. No entanto, a opção de compartilhamento do Claude não deixa explícito ao usuário que o link pode ser disponibilizado pelo Google.

Após a repercussão no Reddit, os registros já foram excluídos do Google e demais buscadores, e o comando não apresenta mais nenhum link quando digitado.

Outras ferramentas de IA já apresentaram problemas semelhantes. Em 2025, a OpenIA teve de alterar a forma com que os registros do chat do ChatGPT são acessados, após passar por um vazamento de informações de usuários. O mesmo aconteceu com o Grok, de Elon Musk, naquele ano.

Para garantir a segurança das informações compartilhadas, quem utiliza o Claude pode acessar as configurações da ferramenta, ir até o menu “Privacidade”, e abrir a seção “Bate-papos compartilhados”. Lá, é possível desativar as URLs geradas que não precisam de acesso externo.