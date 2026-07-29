Usuários de IA da Anthropic têm conversas expostas no Google

Centenas de usuários tiveram conversas com o Claude, ferramenta de inteligência artificial da Anthropic, expostas através da pesquisa do Google. O problema foi reportado por um internauta no Reddit, no último sábado (25/7), e mostra uma grave falha de segurança online.
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De acordo com o usuário que apontou o vazamento das informações, ao digitar o comando “site:claude.ai/share” na barra de pesquisas do Google, qualquer pessoa poderia ter acesso a mais de 200 históricos de conversa de outros internautas com o chatbot da Anthropic.
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Os links apresentados pelo buscador exibiam informações pessoais dos usuários da IA, além de dados profissionais, pedidos de conselhos sobre política e outras conversas privadas.
À BBC, um porta-voz da Anthropic explica que os usuários do Claude têm a opção de compartilhar ou não as conversas que tiveram com o chatbot. Segundo ele, os links para as conversas “não eram previsíveis ou detectáveis, a menos que as pessoas optassem por compartilhá-los por conta própria".
Ele aponta que, ao compartilhar a conversa, o usuário torna público o conteúdo que pode ser arquivado por serviços de terceiros. No entanto, a opção de compartilhamento do Claude não deixa explícito ao usuário que o link pode ser disponibilizado pelo Google.
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Após a repercussão no Reddit, os registros já foram excluídos do Google e demais buscadores, e o comando não apresenta mais nenhum link quando digitado.
Outras ferramentas de IA já apresentaram problemas semelhantes. Em 2025, a OpenIA teve de alterar a forma com que os registros do chat do ChatGPT são acessados, após passar por um vazamento de informações de usuários. O mesmo aconteceu com o Grok, de Elon Musk, naquele ano.
Para garantir a segurança das informações compartilhadas, quem utiliza o Claude pode acessar as configurações da ferramenta, ir até o menu “Privacidade”, e abrir a seção “Bate-papos compartilhados”. Lá, é possível desativar as URLs geradas que não precisam de acesso externo.
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