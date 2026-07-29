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Inteligência artificial

Usuários de IA da Anthropic têm conversas expostas no Google

Internautas apontaram falha que disponibilizou publicamente centenas de históricos do bate papo com o chatbot

Registros ficaram disponíveis a partir de comando digitado em buscador online - (crédito: AFP)
Registros ficaram disponíveis a partir de comando digitado em buscador online - (crédito: AFP)

Centenas de usuários tiveram conversas com o Claude, ferramenta de inteligência artificial da Anthropic, expostas através da pesquisa do Google. O problema foi reportado por um internauta no Reddit, no último sábado (25/7), e mostra uma grave falha de segurança online.

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De acordo com o usuário que apontou o vazamento das informações, ao digitar o comando “site:claude.ai/share” na barra de pesquisas do Google, qualquer pessoa poderia ter acesso a mais de 200 históricos de conversa de outros internautas com o chatbot da Anthropic.

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Os links apresentados pelo buscador exibiam informações pessoais dos usuários da IA, além de dados profissionais, pedidos de conselhos sobre política e outras conversas privadas. 

À BBC, um porta-voz da Anthropic explica que os usuários do Claude têm a opção de compartilhar ou não as conversas que tiveram com o chatbot. Segundo ele, os links para as conversas “não eram previsíveis ou detectáveis, a menos que as pessoas optassem por compartilhá-los por conta própria". 

Ele aponta que, ao compartilhar a conversa, o usuário torna público o conteúdo que pode ser arquivado por serviços de terceiros. No entanto, a opção de compartilhamento do Claude não deixa explícito ao usuário que o link pode ser disponibilizado pelo Google. 

Após a repercussão no Reddit, os registros já foram excluídos do Google e demais buscadores, e o comando não apresenta mais nenhum link quando digitado.

Outras ferramentas de IA já apresentaram problemas semelhantes. Em 2025, a OpenIA teve de alterar a forma com que os registros do chat do ChatGPT são acessados, após passar por um vazamento de informações de usuários.  O mesmo aconteceu com o Grok, de Elon Musk, naquele ano. 

Para garantir a segurança das informações compartilhadas, quem utiliza o Claude pode acessar as configurações da ferramenta, ir até o menu “Privacidade”, e abrir a seção “Bate-papos compartilhados”. Lá, é possível desativar as URLs geradas que não precisam de acesso externo.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 29/07/2026 20:03 / atualizado em 29/07/2026 20:06
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