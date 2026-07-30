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ESPANHA

Vídeo: centenas de imigrantes marroquinos chegam à Espanha

Imagens viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira (30/7)

Imigrantes em Ceuta, na Espanha - (crédito: Reprodução/X/@reporterenato/@visegrad24)
Imigrantes em Ceuta, na Espanha - (crédito: Reprodução/X/@reporterenato/@visegrad24)

Milhares de imigrantes que deixaram Marrocos chegaram nesta quinta-feira (30/7) a Ceuta. O local é uma cidade autônoma espanhola no norte da África, na margem africana da desembocadura oriental do estreito de Gibraltar. 

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento. De acordo com informações da agência de notícias estatal EFE, da Espanha, o local recebe dezenas de marroquinos diariamente há pelo menos dez dias. Antes da cerca de segurança da fronteira ser liberada, muitos a escalaram para passar.

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Veja alguns dos registros que circulam nas redes: 

 

Moradores flagraram a chegada da multidão. A travessia entre os dois países, feita por meio de Fnideq, cidade marroquina mais perto do enclave espanhol, foi feita a pé e até mesmo a nado. Os policiais, incapazes de segurar o fluxo, permitiram a entrada de todos. 

Segundo autoridades regionais, 1,5 mil pessoas chegaram a Ceuta na semana passada, entre os dias 20 e 25 de julho. No centro de acolhimento de imigrantes da região, mais de 400 pessoas aguardavam admissão, nessa quarta-feira (29/7). As 512 vagas totais já haviam sido preenchidas. Algumas adicionais também já estavam esgotadas.  

Juan Jesus Vias, prefeito da cidade, solicitou ajuda do Exército para controlar a situação. O próprio Vivas já havia requisitado ao governo de Pedro Sánchez, primeiro ministro espanhol, que fosse declarado estado de emergência. Sánchez afirma que trabalha junto a autoridades nacionais e internacionais para restaurar a ordem. 

A imigração em massa é motivada, principalmente, pela falta de empregos e condições de vida ruins nas cidades vizinhas, como em Fnideq. O enclave espanhol, além disso, é visto como uma porta de entrada para melhores condições na União Europeia. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 30/07/2026 16:32
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