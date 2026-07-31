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Conselho da Paz de Trump: quem são os membros e por que grupo é tão polêmico?

A organização obteve uma vitória depois que o Hamas concordou em se desarmar em Gaza.

Donald Trump lançou oficialmente seu Conselho de Paz à margem do Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro de 2026 - (crédito: Reuters)
Donald Trump lançou oficialmente seu Conselho de Paz à margem do Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro de 2026 - (crédito: Reuters)

O Hamas concordou com o "desarmamento total" em um acordo com o Conselho da Paz, um órgão internacional criado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Descrevendo o acordo como "histórico", o conselho afirma que haverá um plano gradual que levará à retirada completa das forças israelenses. Israel, que controla cerca de dois terços da Faixa de Gaza, ainda não se pronunciou.

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Mas o que é o Conselho de Paz?

O presidente dos EUA, Donald Trump, está sentado com o presidente da Argentina, Javier Milei, o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, o ministro da Corte do Primeiro-Ministro do Bahrein, Shaikh Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa, o ministro das Relações Exteriores do Marrocos, Nasser Bourita, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, o primeiro-ministro da Bulgária, Rosen Zhelyazkov, e o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, durante o anúncio da criação do Conselho da Paz de Trump.
Reuters
Donald Trump lançou oficialmente seu Conselho de Paz à margem do Fórum Econômico Mundial, em Davos, em janeiro de 2026

O que é o Conselho da Paz?

A criação do órgão foi proposta no fim de setembro de 2025, como parte do plano de paz de 20 pontos apresentado pelo governo Trump para encerrar a guerra de dois anos entre Israel e Hamas e supervisionar a reconstrução de Gaza. Posteriormente, a ideia foi endossada por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.

No entanto, a carta constitutiva do órgão não menciona explicitamente Gaza nem os territórios palestinos, o que levantou temores de que pudesse ter um escopo mais amplo e assumir funções tradicionalmente desempenhadas pela Organização das Nações Unidas.

A iniciativa foi lançada formalmente quatro meses depois, em 22 de janeiro, à margem do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Na estrutura atual, Trump atua como presidente do conselho vitalício, o que lhe confere ampla autoridade de decisão. Para aderir à instituição de forma permanente, é preciso pagar uma taxa de US$ 1 bilhão.

O presidente dos EUA, Donald Trump, exibe um documento impresso com sua assinatura durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos. Ele está sorrindo e segura o documento de duas páginas, encadernado em um livro de apresentação, com ambas as mãos.
AFP via Getty Images
Na estrutura atual, Trump atua como presidente vitalício do conselho

Quem integra o Conselho da Paz?

Dos 60 países convidados pela Casa Branca, mais de 20 aceitaram participar do Conselho da Paz, incluindo Israel, Catar, Arábia Saudita, Turquia e Egito.

Nenhum dos principais aliados europeus dos Estados Unidos — entre eles o Reino Unido e a França — aderiu à iniciativa, e vários manifestaram preocupação de que ela pudesse ofuscar a Organização das Nações Unidas. A China e a Rússia tampouco aderiram ao grupo — embora Trump tenha feito um convite a Vladimir Putin.

Trump retirou o convite feito ao Canadá sem dar qualquer explicação. Ottawa havia sinalizado interesse em participar, mas não pagaria a taxa de adesão de US$ 1 bilhão.

O Brasil também foi convidado, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condicionou sua participação à inclusão de representantes palestinos.

"Se o Conselho for para cuidar de Gaza, o Brasil tem todo o interesse de participar. Agora, é muito estranho que você tenha um Conselho e não tenha um palestino na direção. O Brasil tem todo o interesse de participar, mas é preciso que os palestinos estejam na mesa, senão não é uma comissão de paz", disse Lula em entrevista ao UOL em 5 de fevereiro.

Em janeiro, Lula havia criticado a proposta. Durante um evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Salvador, o presidente brasileiro afirmou que Trump queria "ser dono da ONU".

Gráfico do Conselho da Paz, intitulado “Quem integra o conselho executivo da Paz?”, mostra uma grade com os nomes dos membros e seus cargos. No topo está Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA; Jared Kushner, assessor da Casa Branca e genro de Trump; e Steve Witkoff, enviado especial dos EUA. Na linha inferior estão Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido; Marc Rowan, CEO da empresa de capital privado Apollo Global Management; e Ajay Banga, presidente do Banco Mundial. Um último nome aparece abaixo da grade: Robert Gabriel, assessor de segurança nacional dos EUA. Fonte: Casa Branca.
BBC

Na reunião inaugural do Conselho, em fevereiro, Trump afirmou que os Estados-membros contribuíram com US$ 7 bilhões para a reconstrução de Gaza após o desarmamento do Hamas.

Em abril, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, declarou estar cooperando com o Conselho em relação a Gaza.

No início deste mês, um funcionário do Conselho afirmou que haverá uma zona humanitária piloto para palestinos em Gaza.

Gráfico do Conselho de Gaza, intitulado “Quem integra o conselho executivo de Gaza?”, mostra uma grade com os nomes dos membros e seus cargos. Na primeira linha estão Steve Witkoff, enviado especial dos EUA; Jared Kushner, assessor da Casa Branca e genro de Trump; e Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Na linha seguinte aparecem Hassan Rashad, chefe da inteligência do Egito; Marc Rowan, CEO da empresa de capital privado Apollo Global Management; e Hakan Fidan, ministro das Relações Exteriores da Turquia. Na linha inferior estão Reem Al?Hashimy, ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos para cooperação internacional; Nickolay Mladenov, político búlgaro e ex-enviado da ONU para o Oriente Médio; e Sigrid Kaag, coordenadora especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio. Outros nomes mostrados abaixo da grade são Ali Al?Thawadi, ministro de Assuntos Estratégicos do Catar, e Yakir Gabay, bilionário israelense do setor imobiliário. Fonte: Casa Branca.
BBC

Como funciona o Conselho da Paz?

Além do Conselho de Paz, foram anunciados dois conselhos executivos subordinados:

  • o Founding Executive Board (Conselho Executivo Fundador, em tradução livre), com foco de alto nível em investimentos e diplomacia;
  • o Gaza Executive Board (Conselho Executivo de Gaza, em tradução livre), responsável por supervisionar todo o trabalho em campo do Comitê Nacional para a Administração de Gaza, um grupo de tecnocratas encarregado da governança temporária e da reconstrução do território.

A Casa Branca afirmou que os integrantes desses conselhos atuarão para garantir "governança eficaz e a prestação de serviços de excelência que promovam a paz, estabilidade e prosperidade para o povo de Gaza".

Segundo a Casa Branca, Trump presidirá o "Conselho Executivo Fundador" de nove membros, que conduzirá Gaza à sua próxima fase de reconstrução. Outros integrantes incluem:

  • o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio;
  • o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff;
  • Jared Kushner, genro de Trump;
  • o ex-primeiro ministro do Reino Unido, Tony Blair.

A inclusão de Blair é considerada controversa porque, em 2003, ele levou o Reino Unido à Guerra do Iraque com base em alegações de que o governo iraquiano possuía armas de destruição em massa, afirmações que mais tarde se mostraram falsas.

Não há representantes palestinos em nenhum dos dois órgãos.

O Conselho da Paz pode 'consertar' Gaza?

Imagens captadas por drone mostram a destruição em um bairro residencial da Cidade de Gaza em 24 de outubro de 2025, após a retirada das forças israelenses da área, em meio a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza.
Reuters
ONU estima que cerca 80% dos prédios em Gaza foram destruídos ou danificados

A reconstrução de Gaza deve levar anos e pode custar mais de US$ 70 bilhões, segundo uma avaliação de danos realizada no ano passado pela Organização das Nações Unidas, pela União Europeia e pelo Banco Mundial.

Cerca de 80% dos edifícios em Gaza foram destruídos ou danificados, gerando 61 milhões de toneladas de escombros, segundo estimativas da ONU. Famílias deslocadas também enfrentam baixas temperaturas do inverno, abrigo limitado e escassez de alimentos.

O cessar-fogo mediado pelos EUA, que entrou em vigor em outubro, procurou interromper mais de dois anos de combates entre Israel e o Hamas. Embora os combates mais intensos tenham diminuído, pelo menos 1.168 palestinos foram mortos em ataques israelenses desde então, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. Os seus números são considerados fiáveis ??pela ONU.

Adultos e crianças caminham em meio ao entulho e prédios destruídos. Tendas são vistas ao fundo.
EPA
Palestinos caminham entre as ruínas do bairro de Al Tuffah, na zona leste da Cidade de Gaza, em meio ao cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Na cerimônia de assinatura do Conselho da Paz realizada em Davos, na Suíça, Kushner — empresário do setor imobiliário e genro do presidente Donald Trump, que ajudou a negociar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas — apresentou um "plano diretor" para Gaza que inclui arranha-céus, novas cidades e uma zona turística costeira.

Ele disse que a construção poderia levar de dois a três anos e exigirá um investimento de pelo menos US$ 25 bilhões, sendo a ajuda humanitária a prioridade imediata.

Por que o Conselho da Paz de Trump é tão polêmico?

O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair cumprimenta Donald Trump, ambos usam ternos na cor azul, camisas brancas e gravatas vermelhas. O presidente também usa um broche com a bandeira dos EUA na lapela.
AFP via Getty Images
Nenhum dos dois órgãos criados em conjunto com o Conselho de Paz inclui representantes palestinos

A iniciativa tem recebido críticas significativas, que vão desde preocupações com sua legitimidade até a representatividade dentro do órgão.

Apesar de Trump promover o conselho como um futuro mediador de conflitos, vários aliados dos EUA alertaram que ele pode enfraquecer a Organização das Nações Unidas e o seu Conselho de Segurança da ONU — responsável pela manutenção da paz internacional e por sanções.

O governo Trump já reduziu o financiamento dos EUA para as Nações Unidas.

No início do ano, o presidente americano assinou um memorando retirando o país de 31 entidades das Nações Unidas que, segundo ele, estavam "operando contra os interesses nacionais dos EUA".

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, descreveu o Conselho da Paz como um instrumento pessoal de Trump, sem mecanismos de responsabilização perante os palestinos ou a ONU.

Em discurso na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro, ela afirmou que, embora o Conselho de Segurança tenha aprovado uma resolução apoiando a criação de um Conselho de Paz temporário para Gaza — que incluiria participação palestina e referência explícita ao território — a carta constitutiva do conselho omitiu esses elementos.

"Então, acho que existe uma resolução do Conselho de Segurança, mas o Conselho da Paz não a reflete", disse ela.

Kaja Kallas, discursa em um pódio durante o último dia da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha
Reuters
A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, afirmou que o Conselho da Paz é um instrumento pessoal de Trump

A ausência de palestinos dos conselhos executivos é outro motivo de controvérsia.

"Parece que é basicamente um conselho americano, com alguns elementos internacionais", disse o político palestino Mustafa Barghouti à BBC em entrevista recente, acrescentando que os palestinos esperavam "uma representação muito mais ampla".

Segundo Barghouti, o fato de o papel do grupo administrativo palestino aprovado durante negociações de paz no Cairo "não estar claro" seria "problemático".

Enquanto isso, o Conselho Executivo de Gaza inclui dois membros israelenses: o bilionário do setor imobiliário Yakir Gabay, atualmente radicado no Chipre; e o capitalista de risco americano Michael Eisenberg.

A inclusão de políticos de alto escalão do Catar e da Turquia — países críticos à atuação de Israel em Gaza — também provocou críticas entre políticos israelenses.

Israel, por sua vez, afirmou em janeiro que a composição dos conselhos executivos "não foi coordenada com Israel e contraria sua política", informou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, classificou a composição como um "fracasso diplomático para Israel", enquanto o ministro da Segurança Nacional, da direita radical, Itamar Ben-Gvir, escreveu no X que a Faixa de Gaza não precisava de nenhum "comitê administrativo" mas deveria ser "limpa de terroristas do Hamas".

Contribuíram para essa reportagem Paula Adamo Idoeta, Sanne Peck e Andrew Webb, da BBC World Service

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BBC
Luis Barrucho - BBC World Service
postado em 31/07/2026 08:54
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