'Achei que um suplemento fitness era seguro, mas entrei em surto psicótico'

Anúncios dos SARMs (sigla em inglês para moduladores seletivos de receptores androgênicos) da Paradigm Peptides afirmavam que os suplementos eram feitos nos Estados Unidos. - (crédito: BBC)

Daniel Murphy achava que estava tomando um suplemento alimentar seguro e testado, que o ajudaria a ganhar massa muscular na academia.

Mas, ao longo dos dois anos seguintes, sua saúde mental se deteriorou a tal ponto que ele acabou em estado de psicose, acreditando que a esposa tentava roubar seu negócio e que a sogra ia matá-lo.

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Sem que Daniel soubesse, os comprimidos que tomava diariamente tinham sido misturados com testosterona.

O rapaz de 32 anos é um dos 54 mil consumidores listados em um processo contra uma empresa milionária de peptídeos sediada nos Estados Unidos, que vendia seus produtos pelo mundo todo.

O dono da Paradigm Peptides, Matthew Kawa, foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão na quinta-feira (30/7), depois de admitir que vendeu deliberadamente medicamentos não aprovados, tentou enganar as pessoas sobre o que eram esses produtos e os trouxe ilegalmente para o país.

Sua irmã, Jennifer Stechkober, que também se declarou culpada de vender medicamentos não aprovados, foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão.

Os dois admitiram ter mentido sobre a origem dos comprimidos, sua pureza e os procedimentos de teste da empresa. Apesar de alegarem que os suplementos eram fabricados nos Estados Unidos, na verdade, eles eram importados da China, da Índia e de vários outros países. A dupla também falsificou certificados de análise — os documentos que comprovam a segurança e a qualidade de um produto.

O site da Paradigm Peptides afirmava testar "rigorosamente" todos os seus produtos para garantir "eficácia, pureza e potência", mas Matthew e Jennifer admitiram não testar nem analisar nenhum dos produtos que vendiam. Por isso, não sabiam que tinham sido misturados com testosterona.

BBC Anúncios dos SARMs (sigla em inglês para moduladores seletivos de receptores androgênicos) da Paradigm Peptides afirmavam que os suplementos eram feitos nos Estados Unidos.

A testosterona é um hormônio esteroide, produzido naturalmente pelo corpo. Ela impulsiona o desenvolvimento físico, constrói músculos e controla o desejo sexual, principalmente nos homens, mas também contribui para a saúde das mulheres.

Existe uma versão sintética que os médicos podem prescrever, mas que pode causar danos ao fígado, efeitos psiquiátricos graves e problemas cardíacos e respiratórios se usada sem acompanhamento médico. Também pode causar infertilidade em homens e aumentar o risco de câncer de testículo.

O caso da Paradigm Peptides é o maior a abalar o setor — um mercado sem regulamentação que explodiu e ganhou popularidade nos últimos 18 meses.

Peptídeos são cadeias curtas de aminoácidos produzidas pelo nosso corpo, usadas há muito tempo para tratar condições médicas, incluindo o diabetes. Mais recentemente, passaram a ser usados em medicamentos para emagrecer, os análogos de GLP-1.

Outro tipo de medicamento vendido pela Paradigm Peptides eram os SARMs (sigla em inglês para moduladores seletivos de receptores androgênicos), que atuam em tecidos específicos para aumentar a massa muscular e óssea.

Esses dois tipos de medicamentos injetáveis sem regulamentação vêm se tornando cada vez mais populares na comunidade de bem-estar online, inclusive entre muitos influenciadores jovens.

As redes sociais estão inundadas de pessoas elogiando os benefícios de diversas substâncias, como BPC-157, GHK-Cu e TB-500 — todas com a suposta capacidade de ajudar a ganhar massa muscular, auxiliar na recuperação dos tecidos ou melhorar a saúde da pele.

Elas não são licenciadas, só podem ser vendidas para fins de pesquisa e não são adequadas para consumo humano.

Murphy contou à BBC que estava em um bom momento três anos atrás. Era casado com Laura, e os dois tinham construído uma "vida muito estável, consistente e bonita" nas montanhas Smoky, em Knoxville, no estado do Tennessee.

Murphy tinha perdido 59 kg e "concluído uma grande transformação de saúde" por meio de dieta e exercício.

"Eu não era chegado à cultura de academia. Não era um marombeiro nem nada disso", explica. "Mas, depois de perder todo aquele peso, eu quis começar a ganhar músculo, e esses suplementos pareciam uma forma segura de fazer isso."

Murphy achava que estava tomando uma dose diária de SARMs. Assim como os peptídeos, eles não são aprovados para uso humano e são vistos como drogas experimentais, com risco de dano grave ao fígado, trombose e problemas cardíacos.

Murphy disse ter se sentido seguro ao tomá-los porque estavam claramente rotulados como "suplemento alimentar", e a Paradigm alegava, em vários blogs, ter um contrato com a agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos (FDA), o que não era verdade.

"Como outras vítimas, confiei que os produtos eram seguros", diz. "Eles apresentavam tudo como comprovado por pesquisas, com alegações de 99% de pureza. Era tudo mentira."

Murphy começou a tomar os SARMs da Paradigm em janeiro de 2023. Nos primeiros meses, ele disse que o produto parecia ter um efeito positivo. Murphy conseguia treinar por mais tempo e tinha mais energia. Incentivado por artigos de pesquisa falsos que leu no site da Paradigm Peptides, ele passou a tomar também outros produtos.

A insônia e a mania começaram a se instalar. Segundo ele, isso o levou a destruir tudo que tinha construído: o casamento, as amizades e o negócio.

Durante o processo judicial, o psiquiatra e farmacologista Erik Messamore prestou depoimento para confirmar que, na sua avaliação, Murphy tinha sofrido uma psicose induzida por esteroides.

'Consumidores em risco no Reino Unido'

Enquanto a vida de Murphy saía do controle, sem que ele soubesse, a FDA já investigava a Paradigm Peptides. Desde 2020, a agência estava enviando cartas de advertência à empresa, ordenando que parasse de vender medicamentos não aprovados. Em setembro de 2023, a FDA apreendeu produtos SARMs da Paradigm para fazer testes e descobriu que todos os suplementos tinham sido misturados com testosterona.

Mas ainda levaria mais seis meses até que a FDA fechasse a empresa.

No Reino Unido, Adam Taylor, professor de anatomia na Universidade Lancaster, acompanha casos como esse de perto, enquanto a comunidade científica segue soando o alarme sobre esse mercado, que opera em uma zona cinzenta do ponto de vista legal e regulatório.

Comprar ou possuir os produtos não é ilegal, mas eles não são aprovados para uso humano e, por isso, não estão sujeitos aos controles de qualidade que regem a fabricação de remédios.

"Isso pode ter acontecido nos Estados Unidos", diz Taylor. "Mas os consumidores estão em risco aqui no Reino Unido também. É uma indústria global."

Ele afirma que um caso como esse mostra a dimensão do risco, quando "as pessoas acham que estão tomando um produto, mas na verdade é algo completamente diferente".

"Então elas também podem ter efeitos colaterais adicionais ou resultados diferentes que não conseguem explicar."

Daniel Murphy Laura, esposa de Daniel, ainda está traumatizada com o que aconteceu.

Laura, esposa de Murphy, diz que o marido mudou da noite para o dia. Ele deixou de ser um "parceiro amoroso" e passou a acreditar que ela estava "tramando" assumir o controle de sua bem-sucedida empresa de consultoria.

"Em um minuto ele estava chorando e perguntando o que tinha de errado com ele; no minuto seguinte, falava em querer dominar Los Angeles", conta. "Não tínhamos histórico de doença mental na família. O Dan era muito calmo e estável antes disso acontecer."

"Não sabíamos o que fazer."

A vida começou a desmoronar. Murphy teve um caso extraconjugal, bebia grandes quantidades de álcool e achava que amigos e familiares estavam contra ele. Murphy chegou a pensar que a sogra queria matá-lo.

"Eu estava em plena psicose. Acreditava que as pessoas que eu amava estavam tentando me machucar e me matar", lembra. "A essa altura, eu tinha perdido a noção das coisas. Não conseguia fazer nenhuma conexão com os suplementos, com nada do que estava acontecendo."

Então, em dezembro de 2024, o estoque de suplementos da Paradigm Peptides de Murphy acabou. Foi aí, segundo ele, que sua condição começou a melhorar.

Murphy e a família não tinham ideia de que a FDA investigava a empresa, e só em fevereiro de 2025 ele foi informado de que as drogas que vinha tomando tinham sido misturadas com esteroides.

"Se eu ao menos soubesse, se a FDA tivesse dado mais publicidade, ou mesmo colocado um aviso no site da Paradigm Peptides. Mas, em vez disso, eu estava tomando esse produto, e eles sabiam que tinha sido misturado com esteroides", diz.

Até agora, Murphy afirma parecer estar totalmente recuperado. Ele é uma das 167 vítimas que se manifestaram e buscam uma indenização total de US$ 78.317 (cerca de R$ 398 mil) pelos danos causados. Outras pessoas tiveram coágulos sanguíneos, problemas cardíacos, ansiedade e depressão, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Murphy conta que agora percebe que estava jogando "roleta-russa" com a própria saúde e que não toma mais suplementos.

"Nunca mais", afirma. "E estou falando abertamente agora, porque não quero que as pessoas caiam na armadilha em que eu caí, a de achar que todos os suplementos são seguros."

"Eu estava apostando minha saúde, minha família e, em muitos aspectos, minha vida."

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