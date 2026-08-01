Por que a Coreia do Sul está virando um dos principais destinos do turismo médico

Cada vez mais visitantes estrangeiros acrescentam check-ups médicos ao seu itinerário de visita à Coreia do Sul - (crédito: Himedi)

Liping Chao acaba de chegar a Seul. Olhando pela janela do seu táxi, ele observa os famosos arranha-céus da capital sul-coreana.

Mas, em vez de ir passear na Torre Namsan ou visitar as famosas lojas do bairro de Myeongdong, Chao segue para o distrito de Mapo, até o Centro Médico Medione.

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Na espaçosa e asséptica sala de espera, ele observa mais rostos estrangeiros do que coreanos.

Chao se troca no vestiário e guarda seus pertences. Uma enfermeira traz a sua ficha e o leva para o primeiro exame.

Não se tratava de uma emergência médica. Tudo aquilo era um dos pontos do seu roteiro de viagem.

Chao faz parte de um grupo cada vez maior de visitantes estrangeiros que incluem check-ups de saúde nas suas viagens à Coreia do Sul.

Entre sessões de noraebang (o karaokê coreano) e pratos da comida de rua, juntam-se agora exames de sangue, ultrassons e até colonoscopias.

Tendência contagiosa

Esta tendência não dá sinais de parar tão cedo.

O Ministério da Saúde e Bem-Estar da Coreia do Sul indica que 2 milhões de pacientes estrangeiros visitaram o país em 2025. Este número representa 71,7% a mais que o ano anterior.

Os pacientes vêm principalmente da China e do Japão, seguidos por Taiwan e pelos Estados Unidos.

Donkyo Seo é o CEO (diretor-executivo) da Himedi, um serviço de concierge de saúde de Seul. Ele explica que, "para a Coreia, o turismo médico é uma indústria de exportação". A atividade recebe ativo apoio da legislação local, criada para promover a expansão da medicina do país no exterior.

Himedi Cada vez mais visitantes estrangeiros acrescentam check-ups médicos ao seu itinerário de visita à Coreia do Sul

Mas por que voar até a Coreia do Sul em busca de assistência médica?

A CEO da agência de viagens de Seul Creatrip, Heamin Lee, explica que, em última análise, é uma questão de custo e eficiência.

Os pacientes de muitos países enfrentam encaminhamentos, aprovações de seguro e longas filas de espera. Mas muitos centros de triagem coreanos oferecem check-ups abrangentes de saúde em uma única consulta.

O melhor é que a assistência médica na Coreia do Sul é considerada a segunda melhor do mundo, segundo o Índice de Assistência Médica CEOWorld de 2025. E é bastante acessível, já que o governo regulamenta os preços dos serviços de saúde pelo governo.

"A diferença é significativa", segundo Lee.

"Em muitos casos, o preço de uma única ressonância magnética nos Estados Unidos pode cobrir um exame corporal completo na Coreia... Mesmo considerando a passagem aérea, ainda pode ser mais acessível."

Além do apelo da alta qualidade e dos custos mais baixos, Hyeonah Hong, chefe de divisão do Instituto Médico da Coreia (KMI, na sigla em inglês), destaca que "a Coreia tem um sistema de assistência médica bem estabelecido e voltado à prevenção. Este ambiente permite a detecção precoce de doenças."

Este motivo levou Heather Barlow a acrescentar uma consulta médica às suas atividades de férias.

"Tenho problemas de saúde e meu médico recomendou que eu conseguisse uma avaliação completa", explica ela. "Uma avaliação similar no meu país [Hong Kong] custaria três a quatro vezes o que paguei na Coreia."

Odisseias médicas

Como muitos outros turistas de saúde, Chao e Barlow ficaram sabendo dos serviços de assistência médica oferecidos na Coreia do Sul por meio de amigos que passaram por procedimentos no país.

Chao reservou seu voo de Los Angeles, nos Estados Unidos, para Seul em abril de 2026. Em seguida, ele começou a pesquisar no Google e nas redes sociais, em busca de clínicas de saúde.

Os vídeos de muitos visitantes satisfeitos, que passaram por check-ups no país com bons resultados, aumentaram sua confiança.

"A Coreia do Sul é uma meca da beleza", segundo ele. "A saúde não está longe disso, o que me fez confiar ainda mais."

"A enorme quantidade de exames que eles oferecem me deixou confortável para poder confiar nos profissionais de saúde."

Instituto Médico KMI O sistema de saúde sul-coreano é popular devido ao seu baixo custo, serviço excelente e fácil agendamento

Esta prática pode estar ganhando popularidade entre os não coreanos. Mas, para os cidadãos do país que moram no exterior, viajar para a Coreia do Sul para check-ups médicos é uma prática comum há anos.

A coreano-americana Rebecca Gladstone, moradora de Nova York, nos Estados Unidos, ficou sabendo dos check-ups avançados oferecidos no país a custos acessíveis pelos seus amigos e parentes coreanos. Por isso, ela deu início à sua própria pesquisa.

"Eu já tinha planos de ir à Coreia e sabia que aproveitaria a oportunidade para programar um check-up", ela conta. "Ainda estou surpresa por conseguir um exame completo em uma única consulta."

Gladstone marcou seu exame no setor especializado em saúde da mulher do Centro Médico da Universidade CHA. Ela pagou pouco menos de 754.951 wones (US$ 516, cerca de R$ 2,6 mil).

Barlow também descreve uma experiência rápida e perfeita no Instituto KMI Gwanghwamun.

Ela agendou um pacote intermediário, que incluía exames de laboratório de rotina, raios X, ultrassons e alguns procedimentos minimamente invasivos.

"A espera entre um exame e outro foi curta", segundo ela. "O máximo que precisei esperar foram 15 minutos."

"Você pode levar seu telefone ou livro todo o tempo, de forma que, em nenhum momento, fiquei entediada ou ansiosa enquanto esperava."

"Todos os funcionários, enfermeiros e médicos eram gentis e pacientes. Não me senti fazendo os exames de forma apressada. Além disso, o ambiente como um todo era muito eficiente."

Barlow entrou na clínica às 8h30 e terminou seus exames às 13 horas.

Instituto Médico KMI Os pacientes podem fazer diversos exames em poucas horas

Liping Chao relembra ter ficado um pouco nervoso durante seus exames. Ele pediu um pacote básico, que incluía um exame de sangue, raio X do peito, ultrassom e endoscopia.

"O exame, do início ao fim, levou cerca de três horas", ele conta. "Este tempo inclui a sedação para a endoscopia... Fui orientado a não comer por cerca de quatro horas após o exame porque eles retiraram pólipos do meu estômago."

Sua conta total foi de 456.706 wones (US$ 312, cerca de R$ 1,6 mil).

Mesmo com o procedimento surpresa no estômago, Chao descreve seu exame como uma "experiência tranquila e confortável, muito acolhedora para um estrangeiro".

Ele terminou ao meio-dia e seguiu para seu passeio em Seul. Chao encontrou um amigo no badalado bairro de Seonsu-dong, cortou o cabelo e terminou a noite com um jantar no luxuoso distrito de Gangnam.

Nada se perde na tradução

Mas possíveis barreiras linguísticas e sistemas desconhecidos podem fazer o agendamento de procedimentos de saúde no exterior parecer confuso.

Rebecca Gladstone fala coreano fluentemente. Ela marcou o exame completo de saúde da mulher com a Himedi, para ajudar a gerenciar a logística.

"Mesmo com recomendações de amigas, eu precisava entrar em contato com as clínicas e descobrir como marcar os exames", explica ela.

"Mas a Himedi já tinha os contatos e finalizou a reserva para mim, além de fornecer uma intérprete", para esclarecer os termos médicos.

Na clínica, "minha intérprete designada, JeeSu, me encontrou e tudo foi tranquilo. Ela me acompanhou de uma sala de exame para outra."

"Também tive uma breve consulta com um dos médicos para esclarecer questões antes de começar o meu check-up."

Gladstone recebeu seus resultados por e-mail protegido por senha, em inglês, algumas semanas depois. Um ultrassom pélvico indicou um ponto que precisava de acompanhamento.

Com o agente de reserva e a clínica, ela conseguiu fazer ao médico coreano algumas perguntas e também teve seus resultados analisados pelo seu médico local.

O detalhamento e a eficiência do check-up foram exatamente o que suas amigas descreveram. Agora, ela própria recomenda uma visita ao médico na Coreia do Sul para outros visitantes.

As consultas de acompanhamento também podem ser feitas na Coreia após o exame.

"Se um exame de saúde identificar uma condição que exija tratamento posterior, nós encaminhamos os pacientes para a nossa rede de instituições médicas e hospitais afiliados, para que eles possam receber os cuidados adequados", explica o chefe de divisão do KMI, Hyeonah Hong.

Heather Barlow também pediu um tradutor à Himedi e recomenda este procedimento para os visitantes.

"A maior parte dos enfermeiros fala inglês básico e todos os médicos que encontrei falam inglês fluentemente, mas não era o caso de alguns funcionários e acabei usando o aplicativo de tradução Papago para me comunicar."

Mas, de forma geral, a experiência de Barlow no centro de saúde "foi muito positiva".

"Provavelmente retornarei à Coreia para outro exame daqui a um ou dois anos, pois alguns dos exames mostraram regiões que precisam ser acompanhadas. E o custo e a eficiência ainda valem a pena para mim, mesmo com os gastos de viagem e hospedagem."

Planeje o seu check-up

Os serviços de concierge de saúde, como a Creatrip e a Himedi, ajudam os visitantes estrangeiros a reservar pacotes.

Agende seus exames com antecedência e programe os serviços para o início da sua viagem, pois pode ser necessário um período de jejum, sedação ou acompanhamento posterior.

Hospitais e clínicas de triagem especializadas oferecem check-ups completos. As clínicas são mais baratas, mas os pacientes que apresentarem resultados fora dos padrões podem ser encaminhados para o hospital.

O apoio em língua estrangeira (basicamente, inglês) varia entre as instituições. Por isso, confirme a disponibilidade de um intérprete antes de programar os exames.

Os resultados são normalmente enviados por e-mail em sete a 14 dias após o exame e disponíveis em diversas línguas. O Instituto Médico da Coreia (KMI, na sigla em inglês) e o Hospital da Universidade Nacional de Seul fornecem serviços totalmente em inglês.

É recomendável encaminhar os resultados ao seu médico local e contratar seguro de viagem para turismo de saúde.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Travel.