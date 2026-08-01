União Europeia convoca reunião de emergência para discutir a crise migratória em Ceuta

A polícia escoltou migrantes para fora do território espanhol neste sábado - (crédito: Reuters)

A União Europeia realizará reuniões de emergência na terça-feira (4/8) para discutir a crise migratória em Ceuta, após tensas trocas de palavras entre a Espanha e outros países europeus.

Vinte e dois Estados-membros do bloco emitiram uma carta conjunta apelando a uma ação coordenada e ao reforço das fronteiras externas da UE, depois de cerca de 60 mil migrantes terem entrado no enclave espanhol provenientes de Marrocos.

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A Espanha condenou a reação "egoísta, polarizadora e ilegal" à crise depois que a Itália suspendeu o acordo Schengen de livre circulação da UE com a Espanha —uma medida apoiada pela Finlândia e pela Dinamarca.

As autoridades afirmam que quase todos os que chegaram a Ceuta em 30 de julho já retornaram, enquanto o número de mortes decorrentes do aumento das travessias subiu para pelo menos 67.

A carta dos membros da UE aborda as preocupações em torno das "ameaças híbridas para criar a percepção de que a entrada ilegal na União Europeia é possível", acrescentando que essa percepção "incentivaria novas tentativas, minaria a confiança na nossa política comum de migração e teria repercussões para todos os Estados-membros".

Os líderes dos Países Baixos, da Finlândia e da Bélgica estão entre os 22 signatários da carta, dirigida ao presidente da UE, António Costa, à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao Taoiseach (primeiro-ministro) Michael Martin, uma vez que a Irlanda detém atualmente a presidência do Conselho da União Europeia.

Em uma carta separada endereçada a von der Leyen, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou ter "sérias preocupações" em relação a alguns governos europeus.

Ele afirmou que o governo espanhol restabeleceu totalmente o controle da fronteira e impediu qualquer "movimento não autorizado em direção à Europa continental" em menos de 48 horas.

Embora a maioria tenha demonstrado "apoio e solidariedade", Sánchez afirmou que outros governos europeus optaram por atacar a Espanha, "motivados por preconceito, notícias falsas, ignorância ou interesses políticos", e salientou que Ceuta não faz parte do espaço Schengen.

Reuters A polícia escoltou migrantes para fora do território espanhol neste sábado

Na sexta-feira, Sánchez acusou os traficantes de migrantes de explorarem uma decisão recente do Supremo Tribunal do país, que restringia o direito do governo de deportar imediatamente pessoas que chegaram por mar.

O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, afirmou em entrevista coletiva neste sábado (1/8) que a situação havia praticamente retornado à normalidade e que o país estava trabalhando em uma barreira inflável para impedir a imigração ilegal pela água.

"Quase todos [os migrantes] já deixaram Ceuta", disse ele, acrescentando que os comércios locais já reabriram.

Algumas críticas à situação envolvem preocupações com o Espaço Schengen – um acordo que elimina os controles de fronteira e que agora abrange mais de 450 milhões de pessoas e 29 países na Europa.

Além da suspensão, por um mês, do acordo Schengen entre a Itália e a Espanha pela primeira-ministra italiana, Finlândia, França e Portugal também afirmaram estar analisando ou considerando a implementação de controles de fronteira.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, instou a UE a "considerar todas as opções, incluindo a suspensão da cooperação Schengen".

Von der Leyen afirmou que as imagens de Ceuta eram "inaceitáveis". Em uma publicação nas redes sociais, ela escreveu: "Não podemos permitir que ninguém entre em nossa União sem cumprir nossas regras."

O chanceler alemão Friedrich Merz exigiu que Marrocos "receba de volta os imigrantes ilegais imediatamente", enquanto no sábado, o primeiro-ministro britânico Andy Burnham disse ter conversado com Sánchez e que o Reino Unido estava "fornecendo toda a ajuda possível".

BBC

Marrocos testemunhou vários protestos antigovernamentais da Geração Z no ano passado, com jovens exigindo melhores oportunidades e melhorias nos serviços públicos.

Juntamente com Melilla, Ceuta forma a única fronteira terrestre da União Europeia com a África. Os migrantes podem entrar no enclave nadando vários quilômetros.

Embora o fluxo migratório deste ano seja extraordinário, Ceuta há muito tempo é um ponto central para migrantes que tentam chegar à Europa. Durante os meses de verão, costuma haver um grande movimento para chegar a Ceuta, geralmente organizado pelas redes sociais.

Em 2021, cerca de 8.000 pessoas entraram em Ceuta em poucos dias, exacerbando as tensões diplomáticas entre a Espanha e Marrocos.

A Espanha adota uma abordagem relativamente amigável em relação à imigração. Em abril, o governo aprovou planos para legalizar 500 mil imigrantes indocumentados, permitindo sua integração formal no mercado de trabalho.