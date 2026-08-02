Adolescentes recrutados para matar: como rede criminosa transforma jovens em assassinos de aluguel na Europa

Atilla Azimov, visto em imagens de câmeras de segurança, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato do homem errado - (crédito: Polícia Sueca)

Um estudante de 20 anos foi morto a tiros em um subúrbio de Estocolmo quando voltava do trabalho no McDonald's.

O autor dos disparos, vestido de preto e armado com uma pistola, aproximou-se de Murad Abdelkader e atirou várias vezes, acertando o último tiro na cabeça da vítima, que já estava caída no chão.

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O assassino era Atilla Azimov, de 18 anos. Naquela noite de fevereiro do ano passado, ele matou o homem errado.

Azimov agiu por dinheiro. Ele tinha sido contratado pela Rede Foxtrot, um grupo de crime organizado ligado ao regime iraniano e conhecido por oferecer "violência como serviço" (VaaS, na sigla em inglês).

Polícia Sueca Atilla Azimov, visto em imagens de câmeras de segurança, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato do homem errado

Desde 2022, acredita-se que a Rede Foxtrot seja responsável por cerca de 35 assassinatos, além de uma série de ataques e tentativas de ataque contra alvos israelenses na Europa, incluindo dois com explosivos e granadas.

A quadrilha recruta adolescentes para executar os ataques em troca de dinheiro, mas quase nunca precisa pagar, porque eles costumam ser presos antes.

É o caso de Johannes Natland, adolescente norueguês condenado na quarta-feira (29/7) por um júri do tribunal Old Bailey, em Londres. Ele foi considerado culpado de planejar um assassinato em West Yorkshire.

A Europol, agência de polícia da União Europeia, criou uma força-tarefa para combater o problema: a OTF GRIMM. Segundo o grupo, os adolescentes contratados para matar são recrutados nas redes sociais e recebem instruções em um sistema "gamificada", inspirado na lógica dos videogames.

Andy Kraag, chefe do Centro Europeu de Crimes Graves e Organizados da Europol, afirma que as gangues terceirizam assassinatos de forma calculada ao recrutar jovens vulneráveis para executá-los.

A OTF GRIMM envolve atualmente 11 países afetados pelo fenômeno da "violência como serviço": Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Islândia, Noruega, Países Baixos, Reino Unido e Suécia.

Polícia Sueca Rawa Majid, líder da Foxtrot, fotografado com Ali Shehad Ahmed, que acredita-se fazer parte da rede.

O líder da Rede Foxtrot, Rawa Majid, fugiu da Suécia e, depois, deixou sua base de operações na Turquia. Hoje, ele vive em Teerã, capital do Irã.

A polícia acredita que alguns dos ataques foram executados a mando do regime iraniano — incluindo um ataque com granada à embaixada de Israel em Copenhague. Outros estariam ligados às disputas da Foxtrot pelo controle do mercado de drogas.

Diamant Salihu, jornalista investigativo da emissora sueca SVT, pesquisa a Foxtrot e suas ligações iranianas há três anos.

"O regime está dando ordens ao líder da Rede Foxtrot para que use sua rede e cometa ataques os inimigos do governo", disse.

"Podem ser dissidentes, jornalistas que fazem oposição ao regime iraniano ou alvos israelenses."

Segundo Salihu, as ligações com o regime iraniano começaram depois de outubro de 2023, quando Majid fugiu para Teerã.

"Ele teve que fazer um acordo para viver livremente no país, sob a condição de que ele e sua rede trabalhassem para o regime."

A Rede Foxtrot e Majid foram alvo de sanções do governo do Reino Unido em abril de 2025.

As sanções vieram um mês depois da prisão de Natland, então com 18 anos. Ele tinha viajado de avião até o Reino Unido para executar um assassinato por encomenda para a Foxtrot, em algum lugar perto de Huddersfield.

Polícia de Combate ao Terrorismo O adolescente Johannes Natland posa com dinheiro que tinha recebido para cometer um assassinato

O caso Natland ilustra como funciona o sistema de "violência como serviço".

Natland é filho de dois jornalistas de Stavanger, na Noruega, e teve uma criação confortável. Mas acabou se envolvendo com drogas e desenvolveu psicose. Passou um período em uma clínica de reabilitação e um curto período em uma instituição para menores, onde conheceu um adolescente que usava o codinome UnknownHustler.

Foi UnknownHustler quem enviou a Natland o primeiro pedido online: alguém procurava uma pessoa para executar um assassinato na Inglaterra por 270 mil coroas norueguesas, o equivalente a cerca de R$ 143 mil.

O pedido tinha vindo de outro jovem, que usava o codinome Generalen. Aos 16 anos, ele havia passado os três anos anteriores vivendo em uma instituição para menores. Depois, recrutou Natland para o assassinato.

Natland foi então colocado em contato com um membro da Foxtrot que usava o nome de usuário Agent 47, inspirado na franquia de videogames "Hitman". A polícia sueca acusa Ali Shehad Ahmed, homem próximo ao líder Majid, de ser o Agent 47.

O Agent 47 comprou a passagem só de ida de Natland para o aeroporto de Manchester e o ajudou a tirar um passaporte de emergência. Pelo aplicativo de mensagens Signal, ele guiou o jovem em cada etapa da viagem, antes de repassá-lo a um encarregado da logística, com o codinome "1".

Tratando Natland quase como um personagem de videogame, "1" lhe enviou um mapa e vídeos: um mostrava como encontrar as armas escondidas em uma área de mata em Huddersfield; o outro ensinava como acessar um esconderijo de dinheiro, na vegetação perto de uma passagem subterrânea.

Assim que Natland chegou ao hotel em Huddersfield com as armas, Agent 47 mandou nova mensagem: "Temos muito o que fazer amanhã."

Natland foi preso na manhã seguinte. Ainda não lhe tinham dito quem ele deveria matar, e os investigadores de contraterrorismo continuam tentando descobrir se o alvo seria uma execução criminosa ou uma ação política realizada a mando do Irã.

Generalen, o adolescente que recrutou Natland, não agia sozinho. Além de recrutá-lo como assassino de aluguel, ele também tinha recrutado ao menos duas pessoas para cometer assassinatos na Suécia: Azimov, que cumpre prisão perpétua por matar o homem errado, e um adolescente de 17 anos que matou a tiros Ahmed Zamzam em Lund, no sul da Suécia, três semanas e meia antes.

Nenhum dos dois assassinos foi pago, porque ambos foram presos. Salihu disse que isso fazia parte do modus operandi da Foxtrot.

"Eles não se importam se os adolescentes são presos. Quando isso acontece, eles não conseguem exigir o dinheiro que foi prometido, e não vemos exemplos de pagamentos feitos a esses jovens assassinos", disse.

"Tem sido uma política deliberada recrutar adolescentes cada vez mais novos, porque eles não pensam nas consequências de serem presos e estão mais dispostos a correr os riscos."

Generalen acabou sendo detido porque tentava organizar o assassinato do filho de 14 anos de um policial norueguês.

Para o ataque a faca, ele recrutou dois adolescentes, de 15 e 17 anos. Mas o mais jovem acabou contando à polícia.

Quando Generalen foi preso, os investigadores encontraram no celular dele os detalhes do plano de assassinato em Huddersfield. Foi essa descoberta que levou a polícia britânica a prender Natland a tempo.

Generalen foi condenado em maio e cumpre pena de 14 anos de prisão.

Serviço Nacional de Inteligência do Iraque Ali Shehad Ahmed foi preso no Iraque, e a Suécia pediu sua extradição

A OTF GRIMM obteve alguns avanços nos 15 meses desde sua criação. A polícia fez mais de 280 prisões, incluindo alguns suspeitos importantes.

Uma das prisões mais relevantes foi a de Ahmed, suspeito de ser o Agent 47.

Ele foi detido na cidade curda de Sulaymaniyah, no Iraque, e é atualmente alvo de um pedido de extradição para a Suécia.

O vice-comissário nacional de polícia da Suécia, Stefan Hector, disse que o país está "expandindo constantemente a cooperação com outros países" e mostrando aos criminosos organizados que "eles não podem se sentir seguros em nenhum lugar do mundo".

Em maio, Mohamed "Moewgli" Mohdhi, ex-rapper descrito pela polícia sueca como um "ator central" da Foxtrot, foi preso na Tunísia.

Mas o próprio Majid permanece fora de alcance, no Irã.

"Ele ainda está ativo", disse Salihu. "E, enquanto essa rede continuar ativa, temo que continuaremos vendo ataques contra os inimigos do regime iraniano."

Ainda não está claro em que medida as prisões reduziram a capacidade operacional da Foxtrot, mas outros grupos — incluindo sua rival, a Rede Dalen — já adotaram o modelo de "violência como serviço", recrutando adolescentes vulneráveis para cometer assassinatos. Por isso, a ameaça continua muito real.

O fenômeno se espalhou rapidamente da Suécia para outros países da Escandinávia e do norte da Europa e, como mostra o caso Natland, chegou ao Reino Unido no ano passado.