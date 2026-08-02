Por que escolhi fazer vasectomia antes dos 30 anos — e não me arrependo

Sam Knight decidiu fazer uma vasectomia depois que uma mulher com quem ele estava saindo engravidou. - (crédito: Sam Knight)

Alex West ficou abalado com o parto difícil que a esposa enfrentou no nascimento do primeiro filho do casal. Na chegada do segundo, ele esperava uma experiência bem mais tranquila.

O parto foi melhor para a esposa, mas não para ele.

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"Tive um ataque de pânico e desabei. Eu não tinha conseguido... Não tinha a capacidade de processar aquilo", conta Alex.

O trauma não resolvido do primeiro parto da esposa e a depressão pós-parto que ele desenvolveu em seguida fizeram Alex não querer seguir com o plano do casal de ter quatro filhos.

Ele se lembra dos meses após o nascimento dos dois filhos como "cinzentos". A vida era desprovida de cor e repleta de pessoas dizendo que ser pai devia ser uma experiência fantástica.

"Eu não sentia esse amor e essa conexão que todo mundo diz que eu deveria sentir", conta Alex.

Sem querer repetir a experiência, ele e a esposa decidiram parar em dois filhos. Como tinha sido ele o principal responsável pela decisão, achou que seria "errado colocar o peso" sobre a esposa e fazê-la tomar um anticoncepcional.

Assim como milhares de outros homens na Inglaterra fizeram nos últimos anos, Alex optou por fazer uma vasectomia.

O procedimento consiste em cortar e depois pinçar ou selar os canais deferentes — um tubo em cada testículo que leva os espermatozoides até a uretra.

Segundo dados compilados pelo NHS England, foram realizadas cerca de 26.385 vasectomias em hospitais e clínicas durante o período de 2024-2025. Isso representa um aumento de 16% em relação a 2023-2024.

Homens entre 35 e 39 anos passaram pelo procedimento mais do que qualquer outra faixa etária, cerca de 8.400 no período 2024-2025.

Também houve uma leve alta, em relação ao ano anterior, no número de homens mais jovens que optaram pela vasectomia. Cerca de 950 procedimentos foram feitos em homens com menos de 30 anos na Inglaterra durante 2024-2025.

Medo da gravidez

Alex, que trabalha como corretor de crédito imobiliário, decidiu fazer o procedimento no final dos seus 20 anos, mas o médico do NHS o aconselhou a esperar até completar 30, caso mudasse de ideia.

Quando chegou a data da consulta, em maio de 2024, ele e a esposa pegaram o trem de casa, em Kent, até a clínica em Londres.

O procedimento foi rápido e indolor, diz Alex, hoje com 33 anos. "Coloquei meus fones de ouvido e escutei umas três músicas antes de me dizerem que estava tudo pronto."

"Ridículo — rápido demais."

Sam Knight Sam Knight decidiu fazer uma vasectomia depois que uma mulher com quem ele estava saindo engravidou.

Sam Knight, que é dos Estados Unidos, conta que sabia que não queria ter filhos.

"Eu estava me colocando em situações em que ter filhos poderia ser uma possibilidade, e isso começou a meio que me apavorar", conta Sam.

Quando a namorada da época engravidou, ela optou por fazer um aborto, e Sam, então com 22 anos, sentiu que precisava mudar algo.

"[Eu tive] a consciência do que eu tinha feito outra pessoa passar, e simplesmente não queria que aquilo acontecesse de novo."

Ele procurou uma clínica de urologia em Nova York e, assim como Alex, teve de explicar aos médicos por que queria fazer uma vasectomia. Sam foi alertado de que o procedimento deveria ser encarado como permanente, já que só pode ser revertido em algumas circunstâncias.

Critérios rigorosos para a reversão

Como ele estava pedindo uma vasectomia tão jovem, Sam já estava preparado para as perguntas que seu médico faria: Você não acha que é muito novo para ter certeza de que não quer ter filhos? Não pode mudar de ideia no futuro? Você sabe que a reversão é cara e nem sempre dá certo?

"O médico disse que tinha mudado de opinião recentemente", conta Sam. "E que, se eu tivesse aparecido lá seis meses antes, ele teria me dispensado na hora."

A vasectomia foi realizada alguns meses depois do primeiro contato com a clínica.

As perguntas do médico de Sam tinham como objetivo garantir que ele estava tomando uma decisão com a qual conseguiria conviver. Homens com menos de 30 anos têm mais probabilidade de se arrepender de uma vasectomia, segundo orientações do NHS Scotland, o serviço público de saúde da Escócia.

Sarah Salkeld, ex-clínica geral que hoje é diretora médica da MSI Reproductive Choices — uma rede de clínicas que oferece diferentes métodos contraceptivos a pacientes do NHS e da rede particular —, afirma que a vasectomia é "muito segura e eficaz".

Mas ela pondera que é importante que os homens "pensem muito bem" se a vasectomia é a escolha certa para eles.

"Oferecemos a todos um acompanhamento para conversar sobre isso, se quiserem, só para garantir que tenham todas as informações necessárias para tomar essa decisão."

Ela diz que a reversão não está disponível de forma rotineira no NHS, já que há critérios rigorosos para fazê-la.

O site do sistema público de saúde ressalta que existem outros métodos contraceptivos à disposição dos homens, incluindo a camisinha e o método de reconhecimento da fertilidade — evitar sexo ou usar camisinha nos dias em que a parceira está mais fértil.

Sam disse ao médico que, embora gostasse de crianças e tivesse tido uma infância feliz, queria manter o foco no trabalho como designer de som para videogames.

Alex West Alex e sua esposa inicialmente planejaram ter quatro filhos, mas, após cuidadosa reflexão, optaram por ter apenas dois.

Os sacrifícios e as incertezas de ser pai

"Dediquei minha vida a isso e, para mim, ser pai também é algo a que você dedica a vida", diz Sam. "Eu simplesmente não tenho espaço mental, tempo ou mesmo desejo para isso."

Sam, hoje com 25 anos, diz que tem inveja de quem quer ser pai ou mãe, porque a experiência "claramente tem" beleza e amor. Mas acrescenta: "Eu encontro isso na música, na arte e nessas coisas que eu faço."

O procedimento, em 2024, e os cuidados posteriores custaram a Sam — que ainda estava no plano de saúde da família — cerca de US$ 1.200 (o equivalente a R$ 6.100) no total.

Ele está entre menos de 1% dos homens nos EUA com idades entre 18 e 29 anos que já fizeram vasectomia, de acordo com a Pesquisa Nacional de Crescimento Familiar, que analisou as respostas de cerca de 4 mil homens em 2022-23.

Os homens que mais fizeram o procedimento tinham entre 45 e 49 anos: 15% disseram já ter passado por ele.

Uma semana depois do procedimento, Sam teve uma crise de dor intensa. É um efeito colateral conhecido, mas incomum, das vasectomias, segundo Salkeld. Mas o desconforto passou após algumas horas.

Ele não acha que isso deva afastar outros homens da vasectomia. "No geral, vale o dinheiro e vale a dor", diz.

Outro homem nos contou que os sacrifícios e as incertezas de ser pai — em especial como seus filhos poderiam vir a ser — o levaram a fazer uma vasectomia aos 27 anos.

De volta a Kent, a decisão de fazer a vasectomia pareceu a forma de contracepção mais justa e mais eficaz ao alcance de Alex e da esposa.

Foi algo que eles avaliaram com cuidado ao longo de vários meses, sabendo que Alex não queria aumentar a família.

"Eu amo demais meus filhos", diz Alex, ainda mais agora que eles já têm idade para jogar futebol com ele.

"Se eu tivesse adicionado mais pessoas no time, não teria sido a coisa certa para mim."

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