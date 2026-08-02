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Grécia

Pilotos morrem em colisão entre helicópteros de combate a incêndios na Grécia

Dois helicópteros Bell colidiram na região de Psatha, ao oeste de Atenas, informou o Corpo de Bombeiros

O acidente elevou para cinco o número de vítimas fatais dos incêndios na Grécia, após a morte de três bombeiros durante a semana em Creta e no Peloponeso - (crédito: Reprodução/X)
O acidente elevou para cinco o número de vítimas fatais dos incêndios na Grécia, após a morte de três bombeiros durante a semana em Creta e no Peloponeso - (crédito: Reprodução/X)

O piloto e o copiloto de um dos dois helicópteros que colidiram no domingo quando combatiam um incêndio na Grécia morreram, anunciou o porta-voz dos bombeiros. Os dois helicópteros Bell colidiram na região de Psatha, ao oeste de Atenas, informou o Corpo de Bombeiros.

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"Os pilotos foram levados inconscientes para o hospital, onde o óbito foi confirmado", declarou o porta-voz Vassilis Vathrakogiannis. Todos os helicópteros Bell da região foram imobilizados à espera de uma investigação, segundo a televisão estatal ERT.

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Os membros da tripulação que morreram são um dinamarquês e um grego, informou o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis em um comunicado. A tripulação do segundo helicóptero foi resgatada sem ferimentos.

O acidente elevou para cinco o número de vítimas fatais dos incêndios na Grécia, após a morte de três bombeiros durante a semana em Creta e no Peloponeso.

Imagens de televisão mostraram como um dos helicópteros atingiu a parte inferior do outro antes de explodir e cair.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 02/08/2026 23:02
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