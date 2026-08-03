Por que Ariana Grande vai pausar sua carreira e evitar aparições públicas

Estava prevista a participação de Grande em um musical em Londres no próximo ano, ao lado de Jonathan Bailey, seu colega de elenco em Wicked - (crédito: Getty Images)

Ariana Grande vai se afastar de aparições públicas e não estrelará mais uma futura produção musical em Londres após encerrar sua turnê Eternal Sunshine no próximo mês.

Um representante da cantora americana, de 33 anos, disse à revista People que ela "vai se afastar dos holofotes" quando a turnê terminar, depois que suas aparições geraram um "escrutínio público incessante e contínuo".

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A empresa responsável por uma nova montagem de Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim — prevista para estrear no centro de arte Barbican em 2027 —, confirmou que ela não fará mais parte da produção e que conta com a "total compreensão e apoio" da companhia.

A aparência física e a saúde de Grande têm sido alvo de especulações nos últimos anos.

Getty Images Estava prevista a participação de Grande em um musical em Londres no próximo ano, ao lado de Jonathan Bailey, seu colega de elenco em Wicked

Essa especulação aumentou desde o lançamento de seu álbum mais recente, Petal — que saiu na última sexta-feira (31) —, e de sua participação no material promocional de divulgação.

No videoclipe da faixa título, Grande interpreta uma artista que, em testes, ouve repetidamente que "não é boa o suficiente", que está "desesperada" e que "deveria fazer procedimentos estéticos", para depois ouvir que "fez procedimentos demais". Por fim, a personagem usa uma motosserra contra os críticos.

O representante de Grande ressaltou à revista People que a estrela estava ansiosa para encerrar sua turnê "com chave de ouro, com saúde e felicidade, e depois fazer uma pausa mais do que merecida de trabalhos e aparições públicas, que têm gerado um escrutínio público incessante".

Eles acrescentaram: "Ela apresenta um show que exige muito esforço físico e envolve grande preparo atlético. Ela se apresenta em alto nível, com saúde e sucesso, noite após noite".

Os fãs demonstraram apoio à estrela e preocupação com seu bem-estar, levando a hashtag #WeLoveYouAriana — ou nós te amamos, Ariana — aos assuntos mais comentados nas redes sociais.

A turnê segue para Chicago nesta segunda-feira (3/8), com três apresentações no United Center. Em seguida, a série de shows vai para a O2 Arena, em Londres, com 10 datas a partir de 15 de agosto, encerrando-se no local em 1º de setembro.

'Não deve ter sido uma decisão fácil'

A cantora, conhecida por hits como Thank U, Next e 7 Rings, estava escalada para atuar ao lado de seu colega de elenco em Wicked, o ator britânico Jonathan Bailey, na nova montagem do musical de Sondheim, aclamado pela crítica e lançado originalmente em 1984.

Um representante da Empire Street Productions confirmou à BBC que o musical seguirá em frente sem Grande.

"Após o anúncio feito nesta noite pela equipe de Ariana Grande, podemos confirmar que ela decidiu deixar a produção de Sunday in the Park with George", informaram.

"Sabemos que não deve ter sido uma decisão fácil, e ela a toma com nossa total compreensão e apoio. Desejamos a ela tudo de melhor."

Ainda não foi anunciado um nome para substituir Grande no revival, no West End, do musical vencedor do Prêmio Pulitzer.

A BBC entrou em contato com os representantes de Grande, mas não obteve um retorno até a publicação desta reportagem.