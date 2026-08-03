Vídeo flagra manada de cavalos fugindo de incêndio na Grécia

Uma manada de cavalos foi flagrada escapando das chamas que avançam rapidamente pela região noroeste de Atenas, na Grécia. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma manada de cavalos foi flagrada escapando de um incêndio florestal de grandes proporções que atinge a região noroeste de Atenas, na Grécia, nesta segunda-feira (3/8). As imagens foram registradas nas proximidades do assentamento de Kandili, onde os animais aparecem correndo enquanto as chamas avançavam sobre um campo ao fundo.

O vídeo mostra o grupo inicialmente seguindo em direção ao fogo, mas, ao perceber o avanço das chamas, os cavalos mudam de direção e conseguem fugir da área atingida.

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De acordo com a imprensa grega, nenhum dos animais ficou ferido durante o episódio.

Today’s images from the wildfire show three horses running for their lives to escape the flames in the Kandili area of Megara, Western Attica, Greece. pic.twitter.com/7inRCAg14A — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 3, 2026

Incêndios persistem

Os incêndios florestais têm castigado diferentes regiões da Grécia nos últimos dias. As altas temperaturas registradas durante o verão europeu, combinadas com ventos intensos, favoreceram a rápida propagação das chamas. Em diversos países do continente, a sucessão de ondas de calor e a escassez de chuvas têm ampliado o risco de incêndios, cenário que, segundo cientistas, vem sendo agravado pelas mudanças climáticas.

As investigações preliminares apontam que o foco inicial do incêndio surgiu na região da Beócia e posteriormente avançou para a Ática. Conforme informou o site eKathimerini, a principal hipótese é que o fogo tenha sido provocado por faíscas em cabos de uma rede privada responsável por transportar a energia produzida por turbinas eólicas até a rede elétrica principal. Dois cidadãos gregos foram presos sob suspeita de negligência, enquanto um terceiro investigado permanece foragido.

Durante as operações de combate ao incêndio, dois helicópteros colidiram no ar no fim de semana na região do assentamento de Psatha, na Ática Ocidental. O acidente provocou a morte de dois tripulantes. Além das vítimas, mais de 100 residências já foram destruídas pelo avanço das chamas.

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Neste domingo (2/8), equipes de bombeiros continuavam mobilizadas para conter o incêndio que devastou uma extensa área a noroeste da capital grega. Um novo foco também levou à evacuação de moradores e turistas na ilha de Cefalônia.

A propagação foi favorecida pelas altas temperaturas do verão europeu e ventos intensos (foto: Aris Oikonomou/AFP)

Segundo veículos da imprensa local, a área consumida pelo fogo no país já pode ultrapassar 10 mil hectares de vegetação. Embora os ventos na região de Porto Germeno, no Golfo de Corinto, cerca de 60 quilômetros de Atenas, tenham perdido intensidade, o incêndio atravessou uma cadeia de montanhas em direção ao sul, alcançando o assentamento de Veniza e um campo de treinamento militar, onde munições não detonadas foram acionadas pelo calor.

Quase 500 bombeiros participam da operação, com apoio de veículos, máquinas pesadas e aeronaves especializadas no combate às chamas. França e Romênia também enviaram reforços para auxiliar as autoridades gregas.

O jornal grego Protothema informou que as equipes concentravam esforços para impedir que o incêndio em Veniza alcançasse a cidade costeira de Megara.