'Tudo aconteceu na frente dos meus filhos': o ataque com drone que matou ao menos 7 pessoas em praia na Rússia

A explosão deixou dezenas de vítimas, segundo governo local - (crédito: Reuters)

Um drone explodiu em uma praia movimentada no sul da Rússia, causando a morte de sete pessoas, entre elas três crianças, segundo informaram autoridades locais.

Imagens divulgadas nas redes sociais e verificadas pela BBC mostram um drone se dirigindo em alta velocidade até um penhasco antes de se chocar contra o local e formar uma bola de fogo na praia, enquanto turistas observam da areia e da água.

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O número total de feridos chega a 40, dos quais 17 foram hospitalizados, segundo informou o governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev. Ele acusou a Ucrânia de um ataque deliberado contra civis.

Kiev não se pronunciou sobre o caso. Os dois lados negam ter realizado ataques deliberados contra civis.

Ainda não se sabe qual era o alvo do drone.

Alguns canais ucranianos no Telegram afirmam que o drone caiu na praia como resultado de uma "guerra eletrônica" que teria interferido no sinal que o controlava.

Mas várias testemunhas ouvidas por veículos de imprensa russos disseram ter escutado disparos antes da explosão, o que sugere que as defesas aéreas podem ter tentado derrubar o drone.

'Disparos, como de metralhadora'

O incidente ocorreu em uma praia próxima ao vilarejo de Arkhipo-Osipovka, no mar Negro.

Com seu clima quente, suas extensas praias e infraestrutura turística desenvolvida, o local é um destino de férias popular entre os russos, especialmente desde que as sanções do Ocidente restringiram as viagens internacionais para muitos deles.

Turistas e moradores de Arkhipo-Osipovka disseram a veículos de imprensa locais que as sirenes não tocaram antes do impacto do drone.

"Nos cobrimos com espreguiçadeiras e não vimos onde explodiu", disse um turista.

Outra pessoa afirmou que, embora não tenha visto o impacto do drone, ouviu "disparos, como de metralhadora", seguidos por uma explosão.

"Tudo aconteceu na frente dos meus filhos. Meu filho está tendo uma crise nervosa", disse uma terceira pessoa.

Reuters A explosão deixou dezenas de vítimas, segundo governo local

Guerra de drones

No último ano, a Ucrânia tem tido êxito na realização de ataques de longo alcance em território russo, atingindo infraestruturas energéticas e armazéns comerciais que, segundo o país, são usados para fins militares.

Em várias ocasiões, esses ataques causaram mortes de civis; oito pessoas morreram em diferentes cidades russas durante o fim de semana.

Enquanto isso, a Rússia lançou ataques contra áreas residenciais e cidades desde o início de sua invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, levando milhares de pessoas à morte e deixando outras milhares feridas.

No último sábado (1/8), ao menos nove pessoas morreram em ataques com mísseis balísticos russos contra Kiev, segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O prefeito da cidade informou que um prédio residencial no distrito de Shevchenkivskyi ficou parcialmente destruído, deixando os moradores presos em seu interior.

Getty Images Os ataques com drones se tornaram mais frequentas nas últimas semanas em Kiev

Na semana passada, um ataque contra um prédio na região ucraniana de Kryvyi Rih causou a morte de uma família de dez pessoas.

Os últimos ataques ucranianos têm como alvo, em particular, os armazéns da Wildberries, uma grande varejista online conhecida como a "Amazon russa".

O mais recente atingiu um armazém na região de Vladimir, a leste de Moscou, na madrugada desta segunda-feira. Dezenas de armazéns da Wildberries espalhados por toda a Rússia, muitos deles localizados a milhares de quilômetros da fronteira com a Ucrânia, foram afetados.

Kiev afirma que os depósitos da Wildberries são usados para abastecer o Exército russo, algo que Moscou nega.

No entanto, até pouco tempo atrás, a plataforma vendia diversos artigos relacionados ao setor militar, como coletes à prova de balas, além de produtos com aplicações civis e para a produção de drones.