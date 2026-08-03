'Não sabia que tinha um parasita no meu corpo até que senti a dor mais intensa da minha vida'

Echinococcus granulosus, também conhecida como a tênia do cão, é a causadora da doença hidática - (crédito: Getty Images)

Um agricultor que vivia com cistos causados por uma tênia conta que, durante anos, não teve a menor ideia de que havia algo de errado no seu corpo até que sentiu a pior dor da sua vida.

Meredydd Jones, de 86 anos, mora em Trecastle, no País de Gales. Ele foi diagnosticado com hidatidose cística, uma doença que atinge principalmente os criadores de ovelhas.

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Ele acredita ter vivido por anos com cistos de crescimento lento nos pulmões, até se submeter a duas cirurgias para retirá-los, em 2018 e 2019.

O Serviço de Saúde Pública do País de Gales afirma que a hidatidose, embora seja pouco comum, constitui um "importante problema de saúde pública", devido às suas consequências "potencialmente graves".

A tênia causadora da doença é considerada endêmica na região central de Gales, devido à quantidade de fazendas de criação de ovelhas da região.

Getty Images Echinococcus granulosus, também conhecida como a tênia do cão, é a causadora da doença hidática

'Troquei dois cistos por duas cicatrizes'

Jones se lembra daquela noite de maio de 2016, quando entrou no hospital.

Ele havia planejado sair para jantar com sua esposa Eileen, mas ficou em casa porque não estava se sentindo bem.

"Não consegui aguentar a dor, que era mais forte qualquer outra que já havia sentido", ele conta.

"Perto da meia-noite, precisamos chamar a ambulância e me levaram para o hospital Nevill Hall", em Abergavenny, no sudeste de Gales. "Ali me deram algo que me tirou a dor. Eu nunca havia sentido uma dor como aquela antes."

Jones ficou internado por 10 dias. Os médicos suspeitaram imediatamente que ele tivesse cistos hidáticos, segundo ele.

"Na época, havia muito disso nesta região e lembro que o Ministério da Agricultura administrava tratamentos antiparasitários aos cachorros das fazendas locais."

"O fato de que eles viram que eu era um velho criador de ovelhas pode ter influenciado" o julgamento dos médicos, acredita ele.

"Nesta região, tínhamos muita experiência com os cistos hidáticos, com pessoas que haviam sofrido com eles, houve muitos casos."

Jones foi encaminhado ao "principal especialista em cistos hidáticos" em Londres, onde ele se submeteu a duas cirurgias para extraí-los, um de cada pulmão, em 2018 e 2019.

"Troquei dois cistos por duas cicatrizes nas costelas", afirma ele. Jones ainda tem um cisto no fígado, que os cirurgiões decidiram não extrair.

BBC Jones conta que conviver com o cisto que restou no fígado não o incomoda

O que é a hidatidose cística?

O epidemiologista Chris Williams é consultor do Serviço de Saúde Pública do País de Gales. Ele afirma que a doença hidática é causada por uma tênia.

"O que costuma ocorrer é que a tênia é transmitida entre animais de criação, como ovelhas, vacas e cães", explica ele. E "os cachorros excretam os ovos."

"Infelizmente, se os seres humanos ingerirem os ovos, geralmente eliminados pelos cães, eles podem formar cistos dentro do corpo. Eles são muito desagradáveis, causam inchaços, dores etc. e exigem tratamento cirúrgico."

Williams destaca que os sintomas podem levar 10 ou 20 anos para aparecer.

"Por isso, devemos abordar o problema o quanto antes, no momento em que começamos a detectá-los em cachorros e carcaças de animais, em vez de esperar que surjam casos em seres humanos", prossegue ele.

BBC Aos 86 anos, Jones ainda caminha pelas colinas para trabalhar na fazenda

A doença pode ser transmitida dos cães para seres humanos.

As campanhas de saúde pública de cerca de 25 anos atrás destacaram a importância dos tratamentos antiparasitários regulares e da higiene das mãos depois de manipular os animais.

Mas os pesquisadores afirmam que existem comprovações recentes de que a hidatidose está reaparecendo em cães e ovelhas.

A médica Gwenllian Rees, da Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Aberystwyth, no País de Gales, supervisiona uma pesquisa que estudará as interações entre cachorros e seres humanos e a análise de amostras de fezes.

"É muito importante entender os níveis atuais desta doença na região central do País de Gales, os riscos para os agricultores e a forma em que a doença está ou não sendo transmitida em Gales", explica Rees.

BBC Os pesquisadores estão colocando dispositivos de rastreamento GPS nas coleiras dos cães-pastores para rastrear seus movimentos

A doutoranda Keira Washtell, participante do projeto da Universidade de Aberystwyth, declarou que os dispositivos de rastreio das coleiras dos cães ajudarão a compreender como eles se movimentam pelo território.

"Eles emitirão um sinal que nos indicará exatamente onde está o cachorro, por onde ele passou através dos campos, se está entrando em outras fazendas ou possivelmente se deslocando para regiões onde há outros cães de criação", explica ela.

"Com isso, podemos ter uma ideia ou compreender como a doença se propaga e como as tênias se disseminam."

"O cachorro precisa ingerir os cistos e, para isso, haverá partes infectadas do tecido de uma ovelha ou carneiro morto ou caído", prossegue Washtell.

"A esperança é que, ao rastrear seus movimentos, poderemos obter pistas para saber se isso realmente aconteceu."