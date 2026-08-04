Incêndios florestais na França revelam centenas de projetéis da Segunda Guerra Mundial

Incêndios florestais no sul da França revelaram um depósito de 400 projéteis e munições históricas na vila de Le Porge, de acordo com as autoridades locais.
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As explosões durante os incêndios, inicialmente atribuídas à explosão de cilindros de gás, podem ter sido causadas por explosivos da Segunda Guerra Mundial detonados pelo calor, disse o comandante dos bombeiros local à imprensa local.
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Mais de 100 explosões foram ouvidas na segunda noite do incêndio, segundo o prefeito Martial Zaninetti declarou à agência de notícias francesa France Info, comparando o barulho ao "som da guerra".
"Havia depósitos de munição enterrados em terrenos dentro do nosso município, mas não sabíamos disso, e eles explodiram", disse Zaninetti à agência.
As operações de desminagem permitiram que a maioria dos moradores retornasse para suas casas, porém o prefeito afirmou que certas áreas ainda estão interditadas. Mais de 180 casas na região foram destruídas pelo incêndio florestal.
Em um comunicado publicado no Instagram na segunda-feira, o prefeito escreveu que o acesso ao oceano, a um acampamento e à vila de La Jenny permanecia interditado.
As armas históricas eram tanto alemãs quanto francesas e incluíam projéteis de morteiro e projéteis antitanque, segundo informações da mídia francesa.
A descoberta ocorreu após um incêndio florestal devastar a região de Gironde, agora já foi controlado depois de queimar por cerca de 10 dias.
Imagens de Le Porge, na segunda-feira, mostravam famílias vasculhando os destroços queimados de suas casas.
Na segunda-feira, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, agradeceu aos bombeiros pelos seus esforços, afirmando que "a França se manteve firme diante de uma crise sem precedentes".
Ele destacou que a luta contra os incêndios entrou em uma "nova fase" na região da Gironda, afirmando que "as pessoas evacuadas estão gradualmente retornando para suas casas".
Incêndios florestais devastaram a Europa nas últimas duas semanas, principalmente na França e na Espanha, de onde mais de 330 mil pessoas foram retiradas.
A França foi uma das regiões mais afetadas, com uma área de 42.000 hectares queimada no sudoeste, tornando-se um dos maiores incêndios florestais desde a Segunda Guerra Mundial.
- Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial (link para texto em inglês).
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