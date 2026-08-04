Governo Trump revoga visto da embaixadora do Brasil nos EUA - (crédito: BBC Geral)

O governo de Donald Trump revogou nesta terça-feira (4/8) o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Uma fonte do governo americano confirmou à BBC News Brasil que o visto da embaixadora brasileira está revogado.

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O ato, segundo apurou a BBC, foi em resposta à demora na concessão do agréement do indicado dos EUA pra ocupar a vaga na embaixada em Brasília, Daniel Perez.

Além de adiar a aprovação de Perez, o Itamaraty recusou, no mês passado, pedidos de visto de Riley Barnes e Samuel Samson, funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos, após o jornal The Washington Post ter publicado uma reportagem afirmando que a visita ao Brasil poderia ser utilizada para levantar suspeitas sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

Barnes e Samson visitariam Brasília de 27 a 30 de julho para se reunirem com autoridades governamentais, líderes religiosos e representantes da sociedade civil para discutir a integridade eleitoral, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão.