O influencer mexicano de 25 anos morto a tiros durante uma live

César Gastélum foi assassinado a tiros, em frente a um restaurante fast-food em Culiacán, no México - (crédito: César Gastélum/YouTube)

O influencer mexicano César Gastélum foi assassinado na noite de terça-feira (4/8), com um tiro à queima-roupa, enquanto fazia uma transmissão ao vivo ao lado de dois amigos em Sinaloa, no noroeste do México.

Gastélum contava com quase 600 mil seguidores no TikTok. Ele morreu durante uma transmissão na plataforma de streaming Kick. Seus dois amigos saíram ilesos.

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O grupo estava em frente a um restaurante fast-food da rede KFC, na cidade de Culiacán, a poucos metros da Procuradoria-Geral do Estado.

Os três participavam de um desafio de distribuição de alimentos nas suas redes sociais e estavam vestidos com a característica cor laranja de um dos aplicativos destes serviços. Outra pessoa estava atrás da câmera.

A transmissão ocorreu pouco depois das 20 horas (horário local). Era possível observar que, em meio às brincadeiras, uma motocicleta passou na frente do grupo, despertando preocupações entre os participantes.

"A moto, a moto... me senti muito mal", declarou um deles. "Esse pessoal me dá medo", responde o outro.

Pouco depois, é possível observar a mesma motocicleta se aproximando com dois homens.

"Não, não, não!", diz um dos jovens. Momentos depois, o motociclista saca uma arma e dispara diretamente contra Gastélum.

O influencer caiu instantaneamente e o momento ficou registrado na transmissão ao vivo.

César Gastélum/YouTube César Gastélum foi assassinado a tiros, em frente a um restaurante fast-food em Culiacán, no México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou nesta quarta-feira (5/8) que as autoridades "estão procedendo a uma investigação completa para deter os responsáveis e determinar o motivo por que ocorreu este lamentável homicídio".

"Vamos esperar todas as informações", acrescentou ela. "Evidentemente, é preciso deter os autores materiais e o autor intelectual."

O Gabinete de Segurança do governo mexicano afirmou, em uma postagem no X, que está trabalhando com a Procuradoria-Geral de Sinaloa para esclarecer os fatos.

"Entre as linhas de investigação, encontram-se diversas publicações, algumas delas fazendo alusão a uma facção de um grupo criminoso", segundo o comunicado.

"Ainda assim, estão sendo analisadas as câmeras de segurança e outros indícios para identificar e deter os responsáveis."

A disputa entre 'Chapitos' e 'Mayos'

O Gabinete de Segurança não detalhou quais seriam as "alusões a uma facção de um grupo criminoso", supostamente feitas por Gastélum em publicações anteriores.

Mas a imprensa local afirma que, no conteúdo recente do influenciador, havia possíveis referências ao grupo de La Mayiza, uma facção do Cartel de Sinaloa, liderada pelo capo condenado Ismael "El Mayo" Zambada.

Esse grupo é conhecido pela sigla MZ ou pelo apelido "Os do sombrero".

Gastélum teria supostamente sido visto em uma publicação recente com as letras MZ e publicado vídeos usando um sombrero, como os adotados pela facção.

Na sua transmissão de terça-feira, o influenciador e os outros participantes do vídeo também portavam sombreros. Mas não há nenhuma informação das autoridades confirmando que esta seja a alusão mencionada.

"La Mayiza" mantém conflito, desde 2025, com outra facção do mesmo cartel, "Los Chapitos", liderada pelos filhos do capo condenado Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Os dois grupos se enfrentaram em Sinaloa, deixando um saldo de centenas de mortos, devido ao suposto sequestro de "El Mayo" Zambada, realizado por Joaquín Gusmán López, um dos filhos de "El Chapo".

Gusmán López teria se entregado junto com ele às autoridades americanas, em julho do ano passado.

Cerca de 12 influencers foram assassinados nos últimos anos em Sinaloa. Alguns deles estariam supostamente vinculados a grupos criminosos.

Quem era 'Cesarín'?

César Gastélum/Instagram Não há confirmação oficial sobre o motivo do crime até o momento

Criador de conteúdo conhecido entre seus seguidores como "Cesarín", César Gastélum tinha 25 anos.

Nas suas contas nas redes sociais, ele apresentava humor, paródias, falava sobre seu estilo de vida e também mostrava um pouco do que ele chamava de cultura sinaloense.

Há dois anos, Gastélum lançou um podcast no YouTube chamado Al Estilo Culiacán, descrito por ele como o "mais bélico" que havia.

Como outros influencers da sua região, ele fazia constantes alusões ao estilo de vida de luxo e exagero dominante na cultura relacionada ao narcotráfico. Nos seus vídeos, ele mostrava carros de luxo, fazendas e mansões, além de roupas e joias.

Nove meses atrás, ele havia declarado estar se afastando das redes sociais, para um momento de luto pela morte do seu pai e para se dedicar à música. Mas prosseguiu com seus vídeos e transmissões.

Após a sua morte, suas contas começaram a ser invadidas por mensagens de pêsames.

Outra influencer assassinada

Reuters A modelo e influenciadora Valeria Márquez ficou conhecida ao vencer um concurso de beleza em 2021

O caso de Gastélum foi comparado com o assassinato da influencer de beleza Valeria Márquez, durante uma transmissão ao vivo no ano passado.

Márquez era uma modelo mexicana que, em 2021, começou a ficar conhecida ao vencer o concurso de beleza Miss Rosto.

Pouco depois, ela começou a criar conteúdo nas redes sociais, compartilhando conselhos sobre maquiagem e rotinas de cuidados pessoais. Ela também falava sobre moda e sobre suas viagens.

Durante a transmissão, Márquez contou que estava no interior do seu salão de beleza, na região de Guadalajara, a segunda cidade mais populosa do país. Ela esperava um mensageiro que havia estado no local anteriormente e avisou que voltaria para fazer uma entrega.

As autoridades afirmam que pelo menos dois homens chegaram de moto ao estabelecimento e um deles perguntou à vítima se ela era Valeria. Quando ela respondeu "sim", ele sacou uma arma e disparou pelo menos duas vezes, escapando em seguida.

Na semana passada, o governo mexicano anunciou a captura do líder criminoso Ramón Ángel Álvarez ("R1"), acusado de ser o mandante do assassinato de Márquez a pedido do seu filho, que mantinha uma relação amorosa com a jovem.

"Tudo indica, iremos provar, que o filho pede ao seu pai, o 'R1', que seja cometido o feminicídio", afirmou o secretário nacional de Segurança do México, Omar García Harfuch.